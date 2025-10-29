УКР
991 2

У Росії горить завод із виробництва бензину та дизелю. ФОТО

У ніч на 28 жовтня в Улянівській області Росії пролунали вибухи на території нафтобази "НС-ОЙЛ".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, об’єкт зазнав кількох ударів, що спричинили серйозні пошкодження інфраструктури підприємства.

За даними місцевих телеграм-каналів, по території заводу було завдано понад п’ять ударів. Після вибухів на місці спалахнула пожежа, яку намагаються загасити місцеві рятувальники.

Вибухи в Росії: горить нафтопереробний завод

Підприємство спеціалізується на переробці нафти та виробляє бензин, дизель і мазут.
Його річна потужність становить близько 600 тисяч тонн.

У Копейську Челябінської області РФ після атаки дронів горить військове підприємство "Пластмас".

Місцева влада поки не коментує інцидент, однак у соцмережах повідомляють про потужні вибухи та дим, який видно з кількох районів.

Причини вибухів офіційно не розголошуються, але попередньо йдеться про атаку безпілотників.

Як ми повідомляли раніше, ввечері 28 жовтня дрони атакували російську столицю. У Міноборони РФ повідомили про збиття трьох БпЛА на підступах до Москви. Пропагандистське агентство РИА Новости написало про тимчасове призупинення роботи аеропортів Домодєдово та Жуковський.

Про атаку БаЛА на Москву також повідомлялося 26 та 27 жовтня.

безпілотник (5105) росія (68721) атака (700)
Ніч , сумно, якась задрипана місцина - й так все ожило задихало фейерично засяяло майже пів-міста освітило - слава УКРАЇНСЬКИМ умільцям-Героям !!!
29.10.2025 01:04 Відповісти
Не у росії а на Московії. Бо немає такої країни як росія. Є або Московія або російська *********
29.10.2025 01:09 Відповісти
 
 