У Росії горить завод із виробництва бензину та дизелю. ФОТО

У ніч на 28 жовтня в Улянівській області Росії пролунали вибухи на території нафтобази "НС-ОЙЛ".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, об’єкт зазнав кількох ударів, що спричинили серйозні пошкодження інфраструктури підприємства.

За даними місцевих телеграм-каналів, по території заводу було завдано понад п’ять ударів. Після вибухів на місці спалахнула пожежа, яку намагаються загасити місцеві рятувальники.

Підприємство спеціалізується на переробці нафти та виробляє бензин, дизель і мазут.

Його річна потужність становить близько 600 тисяч тонн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Копейську Челябінської області РФ після атаки дронів горить військове підприємство "Пластмас". ВIДЕО

Місцева влада поки не коментує інцидент, однак у соцмережах повідомляють про потужні вибухи та дим, який видно з кількох районів.

Причини вибухів офіційно не розголошуються, але попередньо йдеться про атаку безпілотників.

Як ми повідомляли раніше, ввечері 28 жовтня дрони атакували російську столицю. У Міноборони РФ повідомили про збиття трьох БпЛА на підступах до Москви. Пропагандистське агентство РИА Новости написало про тимчасове призупинення роботи аеропортів Домодєдово та Жуковський.

Про атаку БаЛА на Москву також повідомлялося 26 та 27 жовтня.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі