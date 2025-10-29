РУС
В России горит завод по производству бензина и дизеля. ФОТО

В ночь на 28 октября в Ульяновской области России прогремели взрывы на территории нефтебазы "НС-ОЙЛ".

Как сообщает Цензор.НЕТ, объект подвергся нескольким ударам, повлекшим серьезные повреждения инфраструктуры предприятия.

По данным местных телеграм-каналов, по территории завода было нанесено более пяти ударов. После взрывов на месте вспыхнул пожар, который пытаются потушить местные спасатели.

Взрывы в России: горит нефтеперерабатывающий завод

Предприятие специализируется на переработке нефти и производит бензин, дизель и мазут.
Его годовая мощность составляет около 600 тысяч тонн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Копейске Челябинской области РФ после атаки дронов горит военное предприятие "Пластмас". ВИДЕО

Местные власти пока не комментируют инцидент, однако в соцсетях сообщают о мощных взрывах и дыме, который виден из нескольких районов.

Причины взрывов официально не разглашаются, но предварительно речь идет об атаке беспилотников.

Как мы сообщали ранее, вечером 28 октября дроны атаковали российскую столицу. В Минобороны РФ сообщили о сбитии трех БпЛА на подступах к Москве. Пропагандистское агентство РИА Новости написало о временном приостановлении работы аэропортов Домодедово и Жуковский.

Об атаке БАЛА на Москву также сообщалось 26 и 27 октября.

Ніч , сумно, якась задрипана місцина - й так все ожило задихало фейерично засяяло майже пів-міста освітило - слава УКРАЇНСЬКИМ умільцям-Героям !!!
29.10.2025 01:04
Не у росії а на Московії. Бо немає такої країни як росія. Є або Московія або російська *********
29.10.2025 01:09
Нехай гріються)))
29.10.2025 02:18
йди поц у басманний суд заяву накатай)
29.10.2025 06:41
Какая занимательная методичка.
29.10.2025 07:38
1% дронів все ж таки долетів !
29.10.2025 05:27
с. Новоспаське Ульяновська область.
29.10.2025 05:36
Пишуть, що атакована нафтопереробна установка АВТ-200 на НПЗ «НС-Ойл» у Новоспаському Ульянівській області.
Крім того цієї ночі мав місце удар по хімічному підприємству «Ставролен» у Будьоновську Ставропольського краю.
29.10.2025 06:09
Ну хоч не згниє тепер.👍
29.10.2025 07:36
 
 