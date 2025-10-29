В России горит завод по производству бензина и дизеля. ФОТО
В ночь на 28 октября в Ульяновской области России прогремели взрывы на территории нефтебазы "НС-ОЙЛ".
Как сообщает Цензор.НЕТ, объект подвергся нескольким ударам, повлекшим серьезные повреждения инфраструктуры предприятия.
По данным местных телеграм-каналов, по территории завода было нанесено более пяти ударов. После взрывов на месте вспыхнул пожар, который пытаются потушить местные спасатели.
Предприятие специализируется на переработке нефти и производит бензин, дизель и мазут.
Его годовая мощность составляет около 600 тысяч тонн.
Местные власти пока не комментируют инцидент, однако в соцсетях сообщают о мощных взрывах и дыме, который виден из нескольких районов.
Причины взрывов официально не разглашаются, но предварительно речь идет об атаке беспилотников.
Как мы сообщали ранее, вечером 28 октября дроны атаковали российскую столицу. В Минобороны РФ сообщили о сбитии трех БпЛА на подступах к Москве. Пропагандистское агентство РИА Новости написало о временном приостановлении работы аэропортов Домодедово и Жуковский.
Об атаке БАЛА на Москву также сообщалось 26 и 27 октября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Крім того цієї ночі мав місце удар по хімічному підприємству «Ставролен» у Будьоновську Ставропольського краю.