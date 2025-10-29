В России горит завод по производству бензина и дизеля. ФОТО

В ночь на 28 октября в Ульяновской области России прогремели взрывы на территории нефтебазы "НС-ОЙЛ".

Как сообщает Цензор.НЕТ, объект подвергся нескольким ударам, повлекшим серьезные повреждения инфраструктуры предприятия.

По данным местных телеграм-каналов, по территории завода было нанесено более пяти ударов. После взрывов на месте вспыхнул пожар, который пытаются потушить местные спасатели.

Предприятие специализируется на переработке нефти и производит бензин, дизель и мазут.

Его годовая мощность составляет около 600 тысяч тонн.

Местные власти пока не комментируют инцидент, однако в соцсетях сообщают о мощных взрывах и дыме, который виден из нескольких районов.

Причины взрывов официально не разглашаются, но предварительно речь идет об атаке беспилотников.

Как мы сообщали ранее, вечером 28 октября дроны атаковали российскую столицу. В Минобороны РФ сообщили о сбитии трех БпЛА на подступах к Москве. Пропагандистское агентство РИА Новости написало о временном приостановлении работы аэропортов Домодедово и Жуковский.

Об атаке БАЛА на Москву также сообщалось 26 и 27 октября.

