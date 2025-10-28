Москву атаковали беспилотники, остановлена работа 2 аэропортов
Москву вечером 28 октября атакуют дроны. В Минобороны РФ утверждают о сбитии трех БпЛА на подступах к столице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
Пропагандистское агентство РИА Новости написало о временном приостановлении работы аэропортов Домодедово и Жуковский.
Об атаке БпЛА на Москву также сообщалось 26 и 27 октября.
