Москву атаковали беспилотники, остановлена работа 2 аэропортов

Москву вечером 28 октября атакуют дроны. В Минобороны РФ утверждают о сбитии трех БпЛА на подступах к столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Пропагандистское агентство РИА Новости написало о временном приостановлении работы аэропортов Домодедово и Жуковский.

Об атаке БпЛА на Москву также сообщалось 26 и 27 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дочь Келлога об огневой точке возле Кремля: Фраза "Киев за три дня" превратились в двух чуваков, защищающих Москву