РУС
Беспилотники атаковали Москву
590

Москву атаковали беспилотники, остановлена работа 2 аэропортов

москва

Москву вечером 28 октября атакуют дроны. В Минобороны РФ утверждают о сбитии трех БпЛА на подступах к столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Пропагандистское агентство РИА Новости написало о временном приостановлении работы аэропортов Домодедово и Жуковский.

Об атаке БпЛА на Москву также сообщалось 26 и 27 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дочь Келлога об огневой точке возле Кремля: Фраза "Киев за три дня" превратились в двух чуваков, защищающих Москву

Автор: 


Комментировать
в когось є тяма в голові - 3 безпілотника на по мацкві збирають всю кацапняву кульгаву пво.
а тим чясом дамба на белгородчині вже і не дамба яг бе...
показать весь комментарий
28.10.2025 23:55 Ответить
 
 