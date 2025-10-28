Москву атакували безпілотники, зупинено роботу 2 аеропортів

Москву ввечері 28 жовтня атакують дрони. У Міноборони РФ стверджують про збиття трьох БпЛА на підступах до столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Пропагандистське агентство РИА Новости написало про тимчасове призупинення роботи аеропортів Домодєдово та Жуковський.

Про атаку БаЛА на Москву також повідомлялося 26 та 27 жовтня.

