Москву атакували безпілотники, зупинено роботу 2 аеропортів

Москву ввечері 28 жовтня атакують дрони. У Міноборони РФ стверджують про збиття трьох БпЛА на підступах до столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Пропагандистське агентство РИА Новости написало про тимчасове призупинення роботи аеропортів Домодєдово та Жуковський.

Про атаку БаЛА на Москву також повідомлялося 26 та 27 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донька Келлога про вогневу точку біля Кремля: Фраза "Київ за три дні" перетворилися на двох чуваків, що захищають Москву

в когось є тяма в голові - 3 безпілотника на по мацкві збирають всю кацапняву кульгаву пво.
а тим чясом дамба на белгородчині вже і не дамба яг бе...
28.10.2025 23:55 Відповісти
В Москве п****й на остальную Россею. Москва и Рассея-две разные страны
29.10.2025 00:12 Відповісти
 
 