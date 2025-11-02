РУС
Атака БПЛА на порт в Туапсе: поврежден танкер и нефтеналивной терминал, есть как минимум 3 очага возгорания. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной атаки украинских дронов на портовый город Туапсе в Краснодарском крае РФ повреждены танкер и нефтеналивной терминал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Что говорят в оперштабе?

"В порту Туапсе фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер. Пострадала палубная надстройка. Экипаж танкера эвакуировали. На судне возник пожар. Также повреждениям подверглись здания и инфраструктура терминала. Кроме того, в здании железнодорожного вокзала повреждено остекление. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметили там.

Туапсе под атакой
Туапсе под атакой
Туапсе под атакой
Туапсе под атакой
Туапсе под атакой
Туапсе под атакой

OSINT-анализ

По данным ASTRA, как минимум 3 очага возгорания зафиксировано в морском порту Туапсе после атаки дронов.

На кадрах очевидцев запечатлены как минимум 3 очага возгорания, следует из анализа ASTRA. Два из них - на глубоководном причальном комплексе ООО "РН-Морской терминал Туапсе", еще один - на нефтеналивном причале в районе Южного мола.

Вероятно, еще один очаг зафиксирован на сухогрузно-навалочном пирсе в северо-западной части бухты, но достоверных подтверждений нет.

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что дроны атаковали Краснодарский край РФ: раздавались взрывы, горит нефтяной терминал.
  • По данным СБУ, Украина успешно поразила 160 объектов нефтепереработки РФ с начала года.

+5
💥 «ПВО работало-работало. Ні*уя нє сработало» - в Туапсе дрони розвалили танкер і нафтоналивний термінал, є значні пошкодження портової інфраструктури

Крім того, дрони вдарили по:

• Підстанції 500 кВ в Липєцкій області;

• Підстанції Алчєвская 220 кВ в окупованій Луганській області

• Підстанції в Желєзногорську, Курської області

• Вибухи пролунали в містах Лазоровоє і Темрюк Краснодарського краю, а також у м. Орел.
02.11.2025 07:46 Ответить
+2
Туапси
02.11.2025 07:51 Ответить
+1
Туапсянє-нє спать
02.11.2025 07:47 Ответить
02.11.2025 07:46 Ответить
Думаю тут наводка была не по приложению приват24, вырядил там кто-то ходил с этим Израильским шпионским софтом, если только это были удары не ланцетами и не гиранями, не исключаю дружественный огонь по своим же союзникам, израильтяне так любят делать например убивая Арабова а как известно арабы и евреи один народ…
02.11.2025 07:49 Ответить
" а как известно арабы и евреи один народ… " - кому це відомо ? Вам і вашому сусіду плоскоземельнику ? До речі імя у вас не скрепне - має буди не артур а шось скрепне ваше ісконне .
02.11.2025 08:41 Ответить
Ну синяя ты не образованная арабы от Авраама и его наложница Агарь, а евреи от Авраама и его жены Сары… по этому арабы и евреи сводные братья… Ветхий Завет Книга Бытие…
02.11.2025 08:43 Ответить
Тобто якшо у вас є рідний брат то ви є однією людиною - чи все таки це ваше скрепне братской народ підходить все таки ліпше ? Ви там на півночі в болотах нарешті допертайте шо один і братьський то не синоніми .
02.11.2025 09:03 Ответить
Туапсянє-нє спать
02.11.2025 07:47 Ответить
страждати !
02.11.2025 07:49 Ответить
Точно татарские партизаны из группировки Атэш координировали эти удары! Я знаю несколько татар которые уехали в Туапсе и в Москву координировать удары по критической инфраструктуре!
02.11.2025 07:52 Ответить
Туапси
02.11.2025 07:51 Ответить
ТуаВсйо
02.11.2025 07:53 Ответить
Нащо їм той термінал, якщо у них заборона на єкспорт
02.11.2025 08:00 Ответить
Атэш-сила крымско-татарские партизаны наводчики на территории росии - мощь!
02.11.2025 08:02 Ответить
[???] - вугільний склад, а не згаріще.
02.11.2025 08:10 Ответить
 
 