Атака БПЛА на порт в Туапсе: поврежден танкер и нефтеналивной терминал, есть как минимум 3 очага возгорания. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате ночной атаки украинских дронов на портовый город Туапсе в Краснодарском крае РФ повреждены танкер и нефтеналивной терминал.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Что говорят в оперштабе?
"В порту Туапсе фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер. Пострадала палубная надстройка. Экипаж танкера эвакуировали. На судне возник пожар. Также повреждениям подверглись здания и инфраструктура терминала. Кроме того, в здании железнодорожного вокзала повреждено остекление. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметили там.
OSINT-анализ
По данным ASTRA, как минимум 3 очага возгорания зафиксировано в морском порту Туапсе после атаки дронов.
На кадрах очевидцев запечатлены как минимум 3 очага возгорания, следует из анализа ASTRA. Два из них - на глубоководном причальном комплексе ООО "РН-Морской терминал Туапсе", еще один - на нефтеналивном причале в районе Южного мола.
Вероятно, еще один очаг зафиксирован на сухогрузно-навалочном пирсе в северо-западной части бухты, но достоверных подтверждений нет.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что дроны атаковали Краснодарский край РФ: раздавались взрывы, горит нефтяной терминал.
- По данным СБУ, Украина успешно поразила 160 объектов нефтепереработки РФ с начала года.
Крім того, дрони вдарили по:
• Підстанції 500 кВ в Липєцкій області;
• Підстанції Алчєвская 220 кВ в окупованій Луганській області
• Підстанції в Желєзногорську, Курської області
• Вибухи пролунали в містах Лазоровоє і Темрюк Краснодарського краю, а також у м. Орел.