Атака БПЛА на порт в Туапсе: поврежден танкер и нефтеналивной терминал, есть как минимум 3 очага возгорания. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной атаки украинских дронов на портовый город Туапсе в Краснодарском крае РФ повреждены танкер и нефтеналивной терминал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Что говорят в оперштабе?

"В порту Туапсе фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер. Пострадала палубная надстройка. Экипаж танкера эвакуировали. На судне возник пожар. Также повреждениям подверглись здания и инфраструктура терминала. Кроме того, в здании железнодорожного вокзала повреждено остекление. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметили там.

Читайте также: Ночная атака дронов на РФ: взрывы в Марий Эл, горит НПЗ в Ульяновской области, есть попадание в нефтехимический завод в Буденновске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж













OSINT-анализ

По данным ASTRA, как минимум 3 очага возгорания зафиксировано в морском порту Туапсе после атаки дронов.

На кадрах очевидцев запечатлены как минимум 3 очага возгорания, следует из анализа ASTRA. Два из них - на глубоководном причальном комплексе ООО "РН-Морской терминал Туапсе", еще один - на нефтеналивном причале в районе Южного мола.

Вероятно, еще один очаг зафиксирован на сухогрузно-навалочном пирсе в северо-западной части бухты, но достоверных подтверждений нет.

Читайте также: Уцелевшие российские НПЗ увеличили производство, поэтому удары следует продолжать, – Зеленский

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что дроны атаковали Краснодарский край РФ: раздавались взрывы, горит нефтяной терминал.

По данным СБУ, Украина успешно поразила 160 объектов нефтепереработки РФ с начала года.

Больше читайте в нашем Telegram-канале