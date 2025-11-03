Уражено Саратовський НПЗ та логістичні об’єкти армії РФ в окупованих Розкішному і Довжанську на Луганщині, - Генштаб

У ніч на 3 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ.

Масштаби уражень

Як зазначається, зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

Саратовський НПЗ - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії.

Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил РФ.

Удар по логістиці ворога на окупованій Луганщині

Також, за даними Генштабу, завдано вогневого ураження по логістичних об’єктах загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську.

Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази держави-терориста з метою позбавити її можливостей продовжувати агресію.

Що передувало?

У ніч проти 3 листопада безпілотники атакували Саратов та область. Під ударом опинився нафтопереробний завод.