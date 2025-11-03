УКР
Атака дронів на регіони РФ
Уражено Саратовський НПЗ та логістичні об’єкти армії РФ в окупованих Розкішному і Довжанську на Луганщині, - Генштаб

Атака БпЛА на НПЗ у Саратові

У ніч на 3 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Масштаби уражень

Як зазначається, зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

  • Саратовський НПЗ - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії.
  • Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил РФ.

Також читайте: Наслідки ударів по російським НПЗ: Росія вперше за роки заборонила експорт технічної сірки

Удар по логістиці ворога на окупованій Луганщині

Також, за даними Генштабу, завдано вогневого ураження по логістичних об’єктах загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську.

Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази держави-терориста з метою позбавити її можливостей продовжувати агресію.

Також читайте: У момент удару Сил оборони по нафтотерміналу в Туапсе у порту було щонайменше три судна, - Плетенчук

Що передувало?

У ніч проти 3 листопада безпілотники атакували Саратов та область. Під ударом опинився нафтопереробний завод.

до установки ЕЛОУ-АВТ-6 дрон долетів, а от до установки ізомеризації пентан-гексанової фракції - ні. Дрон заплутався у захисній сітці. До Саратовського НПЗ від Харкова 700 км, тому туди треба літати КР, які мають хоч якусь кінетику для подолання захисних сіток. Період весною і влітку, коли сіток ще не було, ми успішно проїбали.
03.11.2025 11:07 Відповісти
І подібні новини мало не щодня.
Тепер питання: як "вєлікая страна, чья економіка давно на воєнних рєльсах, с автономним ВПК і надьожнимі союзнікамі" досі не може вирішити проблеми, які щоночі викликає пара десятків фанерних дирчиків зі смішним зарядом вибухівки?
03.11.2025 11:02 Відповісти
проблема в тому, що такої кількості засобів ППО росіяни не мають, тим більше і у найближчі роки не зможуть мати.
показати весь коментар
03.11.2025 12:18 Відповісти
вибухівки там стільки ж, як і у середній КР. Просто не вистачає кинетичної енергіії бойової частини.
показати весь коментар
03.11.2025 11:28 Відповісти
Питання в іншому: чому взагалі хоч щось до цілей долітає?
"сталінскіє соколи", аналоговнєтний РЕБ, "ахангєли" і ЗКР як дров у Сибіру, а головне - обсяг запущеного багаторазово менший, ніж у зворотний бік.
показати весь коментар
03.11.2025 12:06 Відповісти
долітає, тому що на просторах васюганських боліт та інших ****** нема ніякого ППО. Пролетівши вночі прифронтові області, далі дрони деренчать до самого запланованого обєкта під спостереженням місцевого насєлєнія. А там на об'єкті ППО нема, в кращому разі антидронові сітки\решітки, а на ПСах і ОРУ взагалі і того нема із зрозумілих причин.
показати весь коментар
03.11.2025 12:14 Відповісти
А в чому проблема створити одну-дві суцільні смуги ППО вздовж кордонів з Україною?
Ми ж через БРСР/Європу не запускатимемо.
показати весь коментар
03.11.2025 12:15 Відповісти
проблема в тому, що такої кількості засобів ППО росіяни не мають, тим більше і у найближчі роки не зможуть мати.
показати весь коментар
03.11.2025 12:18 Відповісти
Це добре, але лише питання часу, коли вони масштабують виробництво "архангєлов" до пари тисяч штук на день, і створять також пару тисяч розрахунків операторів.
показати весь коментар
03.11.2025 12:21 Відповісти
не можу відповісти на ваш аргумент, бо не займаюсь якбитологією. Ви можете збільшити кількість і до десяти тисяч штук на день, кількість розрахунків до двадцяти тисяч. Мобілізувати у коменті таку кількість кубінців та північнокорейців не складно.
показати весь коментар
03.11.2025 12:29 Відповісти
На жаль ми про*бали всього до хвуя
показати весь коментар
03.11.2025 11:11 Відповісти
головне - проїбали виборців. Одних проїбали ще з 2004 року, а інших просто загубили, про них забули, і вони на вибори у 19-му так і не прийшли. Ну а потім все пішло по .... по доміно, і коли впаде остання доміношка - поки не видно.
показати весь коментар
03.11.2025 11:18 Відповісти
У нас мало державників серед наріду, а у владі їх взагалі немає.
показати весь коментар
03.11.2025 11:28 Відповісти
бінзаКАЛонка бес бінзіна
показати весь коментар
03.11.2025 12:08 Відповісти
 
 