У момент удару Сил оборони по нафтотерміналу в Туапсе у порту було щонайменше три судна, - Плетенчук

На момент удару Сил оборони України по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у Краснодарському краї РФ в терміналі перебували щонайменше три судна. Вже встановлено, кому вони належать.

речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук

"Інформація ще уточнюється, оскільки різні джерела подають різні дані. Однак усі вони сходяться на тому, що в момент інциденту на платформах, які відвантажують нафту, перебували щонайменше три судна. Фахівці вже з’ясували, кому вони належать", - сказав речник.

Атака матиме довгострокові наслідки для Росії

За словами Плетенчука, цей випадок матиме довгострокові наслідки для Росії, адже пошкодження стратегічних об’єктів вплине не лише на експорт сирої нафти, а й на ділову активність компаній, що користуються цими потужностями.

"Окрім безпосереднього ураження технологічних ланцюжків, які задіяні у відвантаженні, буде реакція серед компаній, які відвантажуються та заповнюються там. Це і підняття страхових внесків, і, в принципі, відіб’є у багатьох бажання заходити в ці порти", - сказав речник ВМС.

Він додав, що для РФ ці порти мають стратегічне значення, адже саме через них проходило до 20% експорту сирої нафти.

Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що дрони атакували Краснодарський край РФ: лунали вибухи, горить нафтовий термінал.

Згодом стало відомо, що пошкоджено танкер та нафтоналивний термінал, є щонайменше 3 осередки займання.

За даними СБУ, Україна успішно уразила 160 об’єктів нафтопереробки РФ від початку року.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що у ніч на 2 листопада 2025 року Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у Краснодарському краї РФ.

