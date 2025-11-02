У момент удару Сил оборони по нафтотерміналу в Туапсе у порту було щонайменше три судна, - Плетенчук
На момент удару Сил оборони України по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у Краснодарському краї РФ в терміналі перебували щонайменше три судна. Вже встановлено, кому вони належать.
Про це в телеефірі повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
"Інформація ще уточнюється, оскільки різні джерела подають різні дані. Однак усі вони сходяться на тому, що в момент інциденту на платформах, які відвантажують нафту, перебували щонайменше три судна. Фахівці вже з’ясували, кому вони належать", - сказав речник.
Атака матиме довгострокові наслідки для Росії
За словами Плетенчука, цей випадок матиме довгострокові наслідки для Росії, адже пошкодження стратегічних об’єктів вплине не лише на експорт сирої нафти, а й на ділову активність компаній, що користуються цими потужностями.
"Окрім безпосереднього ураження технологічних ланцюжків, які задіяні у відвантаженні, буде реакція серед компаній, які відвантажуються та заповнюються там. Це і підняття страхових внесків, і, в принципі, відіб’є у багатьох бажання заходити в ці порти", - сказав речник ВМС.
Він додав, що для РФ ці порти мають стратегічне значення, адже саме через них проходило до 20% експорту сирої нафти.
Що передувало?
- Напередодні повідомлялося, що дрони атакували Краснодарський край РФ: лунали вибухи, горить нафтовий термінал.
- Згодом стало відомо, що пошкоджено танкер та нафтоналивний термінал, є щонайменше 3 осередки займання.
- За даними СБУ, Україна успішно уразила 160 об’єктів нафтопереробки РФ від початку року.
- Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що у ніч на 2 листопада 2025 року Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у Краснодарському краї РФ.
