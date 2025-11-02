УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10031 відвідувач онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
2 872 5

У момент удару Сил оборони по нафтотерміналу в Туапсе у порту було щонайменше три судна, - Плетенчук

Удар по нафтотерміналу в Туапсе

На момент удару Сил оборони України по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у Краснодарському краї РФ в терміналі перебували щонайменше три судна. Вже встановлено, кому вони належать.

Про це в телеефірі повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація ще уточнюється, оскільки різні джерела подають різні дані. Однак усі вони сходяться на тому, що в момент інциденту на платформах, які відвантажують нафту, перебували щонайменше три судна. Фахівці вже з’ясували, кому вони належать", - сказав речник.

Атака матиме довгострокові наслідки для Росії

За словами Плетенчука, цей випадок матиме довгострокові наслідки для Росії, адже пошкодження стратегічних об’єктів вплине не лише на експорт сирої нафти, а й на ділову активність компаній, що користуються цими потужностями.

"Окрім безпосереднього ураження технологічних ланцюжків, які задіяні у відвантаженні, буде реакція серед компаній, які відвантажуються та заповнюються там. Це і підняття страхових внесків, і, в принципі, відіб’є у багатьох бажання заходити в ці порти", - сказав речник ВМС.

Він додав, що для РФ ці порти мають стратегічне значення, адже саме через них проходило до 20% експорту сирої нафти.

Читайте: СБУ і Сили оборони ударили по нафтотерміналу в Туапсе - уражено танкер та інфраструктуру порту, - джерела. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Напередодні повідомлялося, що дрони атакували Краснодарський край РФ: лунали вибухи, горить нафтовий термінал.
  • Згодом стало відомо, що пошкоджено танкер та нафтоналивний термінал, є щонайменше 3 осередки займання.
  • За даними СБУ, Україна успішно уразила 160 об’єктів нафтопереробки РФ від початку року.
  • Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що у ніч на 2 листопада 2025 року Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у Краснодарському краї РФ.

Читайте також: Уражено інфраструктуру російського нафтопереробного підприємства у Краснодарському краї, - Генштаб

Автор: 

нафта (6020) НПЗ (784) росія (68796) атака (711) Плетенчук Дмитро (194)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
⛴ Просто зараз палає російський корабель в порту «Кавказ» у Краснодарському краї
показати весь коментар
02.11.2025 17:36 Відповісти
Юра, ми теж хочемо подивитись та порадіти
показати весь коментар
02.11.2025 17:56 Відповісти
Пакет санкцій на тіньовий флот в дії
показати весь коментар
02.11.2025 17:53 Відповісти
взагалі-то в оин з танкерів треба було зробити акцентований удар дронами\ракетами, щоб він там показово злетів у повітря прямо біля стінки нафтопірсу. Технічно досить нескладно влучити у радіоконтрастну ціль, яка знаходиться у морі за півкілометра від берега, щоб нікому надалі у голову не могла прийти думка завантажуватись нафтою у Туапсе. А якщо би висували якісь претензії, то пояснити, що таке на війні буває, і дрон випадково поцілив у танкер, і нам дуже жаль тих ямайських, алжирських, грецьких та інших мембарських моряків.
показати весь коментар
02.11.2025 18:15 Відповісти
 
 