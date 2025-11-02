СБУ і Сили оборони ударили по нафтотерміналу в Туапсе - уражено танкер та інфраструктуру порту, - джерела. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ і Сили безпеки та оборони відпрацювали по нафтотерміналу в Туапсе - уражено танкер та інфраструктуру порту.

Що вдалося уразити?

Як зазначається, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії із іншими Силами безпеки та оборони вразили танкер і навантажувальну інфраструктуру нафтового терміналу порту Туапсе (Краснодарський край, рф).

"Зафіксовано п’ять влучань безпілотників. Унаслідок прильотів загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджено також портові будівлі", - запевнили джерела.







Що відомо про порт Туапсе?

У порту Туапсе розташовані нафтовий термінал і нафтопереробний завод, який належить компанії "Роснефть".

"Служба безпеки продовжує завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі рф, яка дає ворогу ресурси для агресії проти України. Допоки війна триває, "бавовна" на російських НПЗ і далі яскраво палатиме", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

