СБУ і Сили оборони ударили по нафтотерміналу в Туапсе - уражено танкер та інфраструктуру порту, - джерела. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
СБУ і Сили безпеки та оборони відпрацювали по нафтотерміналу в Туапсе - уражено танкер та інфраструктуру порту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в СБУ.
Що вдалося уразити?
Як зазначається, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії із іншими Силами безпеки та оборони вразили танкер і навантажувальну інфраструктуру нафтового терміналу порту Туапсе (Краснодарський край, рф).
"Зафіксовано п’ять влучань безпілотників. Унаслідок прильотів загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджено також портові будівлі", - запевнили джерела.
Що відомо про порт Туапсе?
У порту Туапсе розташовані нафтовий термінал і нафтопереробний завод, який належить компанії "Роснефть".
"Служба безпеки продовжує завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі рф, яка дає ворогу ресурси для агресії проти України. Допоки війна триває, "бавовна" на російських НПЗ і далі яскраво палатиме", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Що передувало?
- Напередодні повідомлялося, що дрони атакували Краснодарський край РФ: лунали вибухи, горить нафтовий термінал.
- Згодом стало відомо, що пошкоджено танкер та нафтоналивний термінал, є щонайменше 3 осередки займання
- За даними СБУ, Україна успішно уразила 160 об’єктів нафтопереробки РФ від початку року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Україні!
бо, у нас тільки сбу всюди.