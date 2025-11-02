УКР
СБУ і Сили оборони ударили по нафтотерміналу в Туапсе - уражено танкер та інфраструктуру порту, - джерела. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ і Сили безпеки та оборони відпрацювали по нафтотерміналу в Туапсе - уражено танкер та інфраструктуру порту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела в СБУ.

Також читайте: Нічна атака дронів на РФ: вибухи в Марій Ел, горить НПЗ в Ульянівській області, є влучання у нафтохімічний завод у Будьонновську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що вдалося уразити?

Як зазначається, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії із іншими Силами безпеки та оборони вразили танкер і навантажувальну інфраструктуру нафтового терміналу порту Туапсе (Краснодарський край, рф).

"Зафіксовано п’ять влучань безпілотників. Унаслідок прильотів загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджено також портові будівлі", - запевнили джерела.

удар по порту Туапсе
удар по порту Туапсе
удар по порту Туапсе

Що відомо про порт Туапсе?

У порту Туапсе розташовані нафтовий термінал і нафтопереробний завод, який належить компанії "Роснефть".

"Служба безпеки продовжує завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі рф, яка дає ворогу ресурси для агресії проти України. Допоки війна триває, "бавовна" на російських НПЗ і далі яскраво палатиме", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Також читайте: Рязань атакували БпЛА: вибухи та пожежа на підприємстві. ВІДЕО+ФОТО

Що передувало?

  • Напередодні повідомлялося, що дрони атакували Краснодарський край РФ: лунали вибухи, горить нафтовий термінал.
  • Згодом стало відомо, що пошкоджено танкер та нафтоналивний термінал, є щонайменше 3 осередки займання
  • За даними СБУ, Україна успішно уразила 160 об’єктів нафтопереробки РФ від початку року.

НПЗ (780) росія (68788) атака (711) Удари по РФ (636)
Дієві санкції під'їхали.
Слава Україні!
Просто ти не дуже розумний
Це добре. Це найкращі санкції які вводились коли небудь проти Сосії. Потопити з десяток танкерів і інші сто разів подумають чи варто воно того заходити в кацепські порти. Як мінімум вони піднімуть в рази тарифи на перевозку що зробить нафту Сросії неконкурентоздатною
Дієві санкції під'їхали.
Слава Україні!
І який їх результат? Перелякане куйло закінчив війну, повернув захоплені території і платить репарації? Чи, хоча б, зупинив наступ, перестав запускати кожної ночі шахеди і ракети, знищуючи українську енергетику та інфраструктуру, і погодився на переговори на умовах України?
Йшов би ти в дупу з такими висновками, бєжєнец.
ну, добре, що сили оборони згадали!
бо, у нас тільки сбу всюди.
А електростанції працюють і з світлом в кацапів все нормально. До задниці ці порти і аеропорти, на вітер гроші.
Просто ти не дуже розумний
нет это ольгинский троль ) Удар по нефтяному терминалу + танкер так же ниначто не влияют как и санкции поэтому Кирюша дмитрев сразу примчался рассказать об этом в Штатах))))
Звідки ви такі дауни беретесь? Зза порєбріка, чи ждун? 🤬
хай буде світло, головне щоб без надприбутків від нафти
Як удари по електростанціям впливають на хід війни?
В кацапів запитай - вони , чомусь , весь час намагаються бити по електростанціях
Окрім цього Туапсе , решта кацапів про це і не дізнається , а отже - цього як і не було
Опалювальний період у **********, як і обіцяв їм ****** з кривоногіх!?!?
Це добре. Це найкращі санкції які вводились коли небудь проти Сосії. Потопити з десяток танкерів і інші сто разів подумають чи варто воно того заходити в кацепські порти. Як мінімум вони піднімуть в рази тарифи на перевозку що зробить нафту Сросії неконкурентоздатною
Цікаво б знати, кому належить той танкер і під чиїм прапором ходить.
Танкер наче москалячий (каже Bloomberg), але навіть назви його не подає.
