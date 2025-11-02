СБУ и Силы обороны нанесли удар по нефтетерминалу в Туапсе - поражены танкер и инфраструктура порта, - источники. ВИДЕО+ФОТО
СБУ и Силы безопасности и обороны отработали по нефтетерминалу в Туапсе - поражены танкер и инфраструктура порта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в СБУ.
Что удалось поразить?
Как отмечается, беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во взаимодействии с другими Силами безопасности и обороны поразили танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала порта Туапсе (Краснодарский край, РФ).
"Зафиксировано пять попаданий беспилотников. В результате прилетов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих погрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания", - заверили источники.
Что известно о порту Туапсе?
В порту Туапсе расположены нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании "Роснефть".
"Служба безопасности продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ, которая дает врагу ресурсы для агрессии против Украины. Пока война продолжается, "хлопок" на российских НПЗ будет ярко гореть", - сообщил информированный источник в СБУ.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что дроны атаковали Краснодарский край РФ: раздавались взрывы, горит нефтяной терминал.
- Впоследствии стало известно, что поврежден танкер и нефтеналивной терминал, есть как минимум 3 очага возгорания
- По данным СБУ, Украина успешно поразила 160 объектов нефтепереработки РФ с начала года.
