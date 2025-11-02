РУС
Атака дронов на регионы РФ
СБУ и Силы обороны нанесли удар по нефтетерминалу в Туапсе - поражены танкер и инфраструктура порта, - источники. ВИДЕО+ФОТО

СБУ и Силы безопасности и обороны отработали по нефтетерминалу в Туапсе - поражены танкер и инфраструктура порта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Что удалось поразить?

Как отмечается, беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во взаимодействии с другими Силами безопасности и обороны поразили танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала порта Туапсе (Краснодарский край, РФ).

"Зафиксировано пять попаданий беспилотников. В результате прилетов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих погрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания", - заверили источники.

Удар по порту Туапсе
Удар по порту Туапсе
Удар по порту Туапсе

Что известно о порту Туапсе?

В порту Туапсе расположены нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании "Роснефть".

"Служба безопасности продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ, которая дает врагу ресурсы для агрессии против Украины. Пока война продолжается, "хлопок" на российских НПЗ будет ярко гореть", - сообщил информированный источник в СБУ.

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что дроны атаковали Краснодарский край РФ: раздавались взрывы, горит нефтяной терминал.
  • Впоследствии стало известно, что поврежден танкер и нефтеналивной терминал, есть как минимум 3 очага возгорания
  • По данным СБУ, Украина успешно поразила 160 объектов нефтепереработки РФ с начала года.

НПЗ (345) россия (97908) атака (679) Удары по РФ (630)
Дієві санкції під'їхали.
Слава Україні!
02.11.2025 13:08 Ответить
ну, добре, що сили оборони згадали!
бо, у нас тільки сбу всюди.
02.11.2025 13:21 Ответить
А електростанції працюють і з світлом в кацапів все нормально. До задниці ці порти і аеропорти, на вітер гроші.
02.11.2025 13:23 Ответить
Просто ти не дуже розумний
02.11.2025 13:28 Ответить
Звідки ви такі дауни беретесь? Зза порєбріка, чи ждун? 🤬
02.11.2025 13:33 Ответить
хай буде світло, головне щоб без надприбутків від нафти
02.11.2025 13:35 Ответить
Як удари по електростанціям впливають на хід війни?
02.11.2025 13:38 Ответить
Окрім цього Туапсе , решта кацапів про це і не дізнається , а отже - цього як і не було
02.11.2025 13:28 Ответить
Опалювальний період у **********, як і обіцяв їм ****** з кривоногіх!?!?
02.11.2025 13:30 Ответить
Це добре. Це найкращі санкції які вводились коли небудь проти Сосії. Потопити з десяток танкерів і інші сто разів подумають чи варто воно того заходити в кацепські порти. Як мінімум вони піднімуть в рази тарифи на перевозку що зробить нафту Сросії неконкурентоздатною
02.11.2025 13:42 Ответить
 
 