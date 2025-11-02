Уражено інфраструктуру російського нафтопереробного підприємства у Краснодарському краї, - Генштаб
У ніч на 2 листопада 2025 року Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у Краснодарському краї РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Що саме вдалося уразити?
За попередніми даними, уражено нафтоналивну інфраструктуру російського морського торговельного порту федерального значення, розташованого на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе.
"Цей термінал є одним із найбільших у росії.
Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України", - додали у Генштабі.
Що передувало?
- Напередодні повідомлялося, що дрони атакували Краснодарський край РФ: лунали вибухи, горить нафтовий термінал.
- Згодом стало відомо, що пошкоджено танкер та нафтоналивний термінал, є щонайменше 3 осередки займання.
- За даними СБУ, Україна успішно уразила 160 об’єктів нафтопереробки РФ від початку року.
