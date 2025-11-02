УКР
Уражено інфраструктуру російського нафтопереробного підприємства у Краснодарському краї, - Генштаб

удар по порту Туапсе

У ніч на 2 листопада 2025 року Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Що саме вдалося уразити?

За попередніми даними, уражено нафтоналивну інфраструктуру російського морського торговельного порту федерального значення, розташованого на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ і Сили оборони ударили по нафтотерміналу в Туапсе - уражено танкер та інфраструктуру порту, - джерела. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Цей термінал є одним із найбільших у росії.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України", - додали у Генштабі.

Що передувало?

  • Напередодні повідомлялося, що дрони атакували Краснодарський край РФ: лунали вибухи, горить нафтовий термінал.
  • Згодом стало відомо, що пошкоджено танкер та нафтоналивний термінал, є щонайменше 3 осередки займання.
  • За даними СБУ, Україна успішно уразила 160 об’єктів нафтопереробки РФ від початку року.

Генштаб ЗС (7480) НПЗ (784) Удари по РФ (636)
Це не враження, а лише підтримка, опалювального періоду для місцевих орків!
Раісія впєрдє… Стабільнасть …. Вялічіє… Двіжуха…
показати весь коментар
02.11.2025 15:07 Відповісти
Грітимуться , наразі , кацапи біля костра
показати весь коментар
02.11.2025 15:16 Відповісти
взагалі-то у той танкер треба було зробити акцентований удар дронами\ракетами, щоб він там показово злетів у повітря прямо біля стінки нафтопірсу, щоб нікому надалі у голову не могла прийти думка завантажуватись нафтою у Туапсе. А якщо би висували якісь претензії, то пояснити, що таке на війні буває, і дрон випадково поцілив у танкер, і нам дуже жаль тих ямайських, алжирських, грецьких та інших мембарських моряків.
показати весь коментар
02.11.2025 16:17 Відповісти
завжди приємно читати Ваші дописи
показати весь коментар
02.11.2025 16:23 Відповісти
дякую.
показати весь коментар
02.11.2025 16:35 Відповісти
Цікаво що там могли бути і одесити в команді.
показати весь коментар
02.11.2025 16:26 Відповісти
так я і написав у коменті про мембарців. Ви просто не звернули уваги.
показати весь коментар
02.11.2025 16:34 Відповісти
Грета Тумберг буде з вами та з вилитою у море нафтою буде не згодна.
показати весь коментар
02.11.2025 16:58 Відповісти
Ну і що, зупинилась кацапська нафтовидобувна? Ні, і не зупиниться, а по електростанціях хто лупити буде? Дід Піхто?
показати весь коментар
02.11.2025 16:47 Відповісти
І по газу.
показати весь коментар
02.11.2025 17:40 Відповісти
 
 