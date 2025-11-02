Поражена инфраструктура российского нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае, - Генштаб

В ночь на 2 ноября 2025 года Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский НПЗ" в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Что именно удалось поразить?

По предварительным данным, поражена нефтеналивная инфраструктура российского морского торгового порта федерального значения, расположенного на побережье Черного моря в бухте Туапсе.

"Этот терминал является одним из крупнейших в России.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили в Генштабе.

Что предшествовало?