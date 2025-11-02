Поражена инфраструктура российского нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае, - Генштаб
В ночь на 2 ноября 2025 года Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский НПЗ" в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Что именно удалось поразить?
По предварительным данным, поражена нефтеналивная инфраструктура российского морского торгового порта федерального значения, расположенного на побережье Черного моря в бухте Туапсе.
"Этот терминал является одним из крупнейших в России.
Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили в Генштабе.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что дроны атаковали Краснодарский край РФ: раздавались взрывы, горит нефтяной терминал.
- Впоследствии стало известно, что поврежден танкер и нефтеналивной терминал, есть как минимум 3 очага возгорания
- По данным СБУ, Украина успешно поразила 160 объектов нефтепереработки РФ с начала года.
Раісія впєрдє… Стабільнасть …. Вялічіє… Двіжуха…