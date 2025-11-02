РУС
Поражена инфраструктура российского нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае, - Генштаб

Удар по порту Туапсе

В ночь на 2 ноября 2025 года Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский НПЗ" в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Что именно удалось поразить?

По предварительным данным, поражена нефтеналивная инфраструктура российского морского торгового порта федерального значения, расположенного на побережье Черного моря в бухте Туапсе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ и Силы обороны нанесли удар по нефтетерминалу в Туапсе - поражены танкер и инфраструктура порта, - источники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Этот терминал является одним из крупнейших в России.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили в Генштабе.

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что дроны атаковали Краснодарский край РФ: раздавались взрывы, горит нефтяной терминал.
  • Впоследствии стало известно, что поврежден танкер и нефтеналивной терминал, есть как минимум 3 очага возгорания
  • По данным СБУ, Украина успешно поразила 160 объектов нефтепереработки РФ с начала года.

Автор: 

Генштаб ВС (7169) НПЗ (345) Удары по РФ (630)
Це не враження, а лише підтримка, опалювального періоду для місцевих орків!
Раісія впєрдє… Стабільнасть …. Вялічіє… Двіжуха…
показать весь комментарий
02.11.2025 15:07 Ответить
Грітимуться , наразі , кацапи біля костра
показать весь комментарий
02.11.2025 15:16 Ответить
взагалі-то у той танкер треба було зробити акцентований удар дронами\ракетами, щоб він там показово злетів у повітря прямо біля стінки нафтопірсу, щоб нікому надалі у голову не могла прийти думка завантажуватись нафтою у Туапсе. А якщо би висували якісь претензії, то пояснити, що таке на війні буває, і дрон випадково поцілив у танкер, і нам дуже жаль тих ямайських, алжирських, грецьких та інших мембарських моряків.
показать весь комментарий
02.11.2025 16:17 Ответить
завжди приємно читати Ваші дописи
показать весь комментарий
02.11.2025 16:23 Ответить
дякую.
показать весь комментарий
02.11.2025 16:35 Ответить
Цікаво що там могли бути і одесити в команді.
показать весь комментарий
02.11.2025 16:26 Ответить
так я і написав у коменті про мембарців. Ви просто не звернули уваги.
показать весь комментарий
02.11.2025 16:34 Ответить
Втретє пишите одне і теж
показать весь комментарий
02.11.2025 16:36 Ответить
Ну і що, зупинилась кацапська нафтовидобувна? Ні, і не зупиниться, а по електростанціях хто лупити буде? Дід Піхто?
показать весь комментарий
02.11.2025 16:47 Ответить
 
 