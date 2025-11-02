В момент удара Сил обороны по нефтетерминалу в Туапсе в порту находилось не менее трех судов, - Плетенчук

На момент удара Сил обороны Украины по инфраструктуре "РН-Туапсинский НПЗ" в Краснодарском крае РФ в терминале находились как минимум три судна. Уже установлено, кому они принадлежат.

Об этом в телеефире сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Информация еще уточняется, поскольку разные источники подают разные данные. Однако все они сходятся в том, что в момент инцидента на платформах, отгружающих нефть, находились как минимум три судна. Специалисты уже выяснили, кому они принадлежат", - сказал спикер.

Атака будет иметь долгосрочные последствия для России

По словам Плетенчука, этот случай будет иметь долгосрочные последствия для России, поскольку повреждение стратегических объектов повлияет не только на экспорт сырой нефти, но и на деловую активность компаний, пользующихся этими мощностями.

"Кроме непосредственного поражения технологических цепочек, задействованных в отгрузке, будет реакция среди компаний, которые отгружаются и заполняются там. Это и повышение страховых взносов, и, в принципе, отбивает у многих желание заходить в эти порты", - сказал представитель ВМС.

Он добавил, что для РФ эти порты имеют стратегическое значение, ведь именно через них проходило до 20% экспорта сырой нефти.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что дроны атаковали Краснодарский край РФ: раздавались взрывы, горит нефтяной терминал.

Впоследствии стало известно, что поврежден танкер и нефтеналивной терминал, есть как минимум 3 очага возгорания.

По данным СБУ, Украина успешно поразила 160 объектов нефтепереработки РФ с начала года.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 2 ноября 2025 года Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский НПЗ" в Краснодарском крае РФ.

