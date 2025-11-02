РУС
В момент удара Сил обороны по нефтетерминалу в Туапсе в порту находилось не менее трех судов, - Плетенчук

Удар по нефтетерминалу в Туапсе

На момент удара Сил обороны Украины по инфраструктуре "РН-Туапсинский НПЗ" в Краснодарском крае РФ в терминале находились как минимум три судна. Уже установлено, кому они принадлежат.

Об этом в телеефире сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Информация еще уточняется, поскольку разные источники подают разные данные. Однако все они сходятся в том, что в момент инцидента на платформах, отгружающих нефть, находились как минимум три судна. Специалисты уже выяснили, кому они принадлежат", - сказал спикер.

Атака будет иметь долгосрочные последствия для России

По словам Плетенчука, этот случай будет иметь долгосрочные последствия для России, поскольку повреждение стратегических объектов повлияет не только на экспорт сырой нефти, но и на деловую активность компаний, пользующихся этими мощностями.

"Кроме непосредственного поражения технологических цепочек, задействованных в отгрузке, будет реакция среди компаний, которые отгружаются и заполняются там. Это и повышение страховых взносов, и, в принципе, отбивает у многих желание заходить в эти порты", - сказал представитель ВМС.

Он добавил, что для РФ эти порты имеют стратегическое значение, ведь именно через них проходило до 20% экспорта сырой нефти.

Читайте: СБУ и Силы обороны нанесли удар по нефтетерминалу в Туапсе - поражены танкер и инфраструктура порта, - источники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что дроны атаковали Краснодарский край РФ: раздавались взрывы, горит нефтяной терминал.

Впоследствии стало известно, что поврежден танкер и нефтеналивной терминал, есть как минимум 3 очага возгорания.

По данным СБУ, Украина успешно поразила 160 объектов нефтепереработки РФ с начала года.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 2 ноября 2025 года Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский НПЗ" в Краснодарском крае РФ.

Читайте также: Поражена инфраструктура российского нефтеперерабатывающего предприятия в Краснодарском крае, - Генштаб

⛴ Просто зараз палає російський корабель в порту «Кавказ» у Краснодарському краї
показать весь комментарий
02.11.2025 17:36 Ответить
Юра, ми теж хочемо подивитись та порадіти
показать весь комментарий
02.11.2025 17:56 Ответить
Пакет санкцій на тіньовий флот в дії
показать весь комментарий
02.11.2025 17:53 Ответить
взагалі-то в оин з танкерів треба було зробити акцентований удар дронами\ракетами, щоб він там показово злетів у повітря прямо біля стінки нафтопірсу. Технічно досить нескладно влучити у радіоконтрастну ціль, яка знаходиться у морі за півкілометра від берега, щоб нікому надалі у голову не могла прийти думка завантажуватись нафтою у Туапсе. А якщо би висували якісь претензії, то пояснити, що таке на війні буває, і дрон випадково поцілив у танкер, і нам дуже жаль тих ямайських, алжирських, грецьких та інших мембарських моряків.
показать весь комментарий
02.11.2025 18:15 Ответить
Вже три ? зранку було два
показать весь комментарий
02.11.2025 18:15 Ответить
 
 