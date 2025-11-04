РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
Курщина осталась без света из-за ударов по подстанции

Курская область осталась без света 4 ноября

В российском городе Рыльск Курской области произошла авария на энергетической подстанции в результате удара четырех беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн. Он сообщил, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

В результате атаки без электричества остались более 16 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах.

Согласно информации местных пабликов, атака неизвестных беспилотников началась примерно в 21:00.

Уже через полчаса появились сообщения, что во Фролово четыре дрона попали в электроподстанцию 500 кВт.

Другие удары по территории РФ

По предварительной информации, в Туапсе беспилотники поразили "Причал 1 нефтяного терминала Туапсе".

Из-за этого были остановлены два аэропорта - Домодедово и Жуковский.

  • Об атаке БПЛА на Москву также сообщалось 26 и 27 октября.

Также мы писали, что в ночь на 28 октября в Ульяновской области России прогремели взрывы на территории нефтебазы "НС-ОЙЛ". Объект подвергся нескольким ударам, которые привели к серьезным повреждениям инфраструктуры предприятия.

