Курщина осталась без света из-за ударов по подстанции
В российском городе Рыльск Курской области произошла авария на энергетической подстанции в результате удара четырех беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн. Он сообщил, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
В результате атаки без электричества остались более 16 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах.
Согласно информации местных пабликов, атака неизвестных беспилотников началась примерно в 21:00.
Уже через полчаса появились сообщения, что во Фролово четыре дрона попали в электроподстанцию 500 кВт.
Другие удары по территории РФ
- В ночь на воскресенье, 2 ноября, беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под атакой оказался портовый город Туапсе.
По предварительной информации, в Туапсе беспилотники поразили "Причал 1 нефтяного терминала Туапсе".
- Вечером 28 октября дроны также атаковали Москву.
Из-за этого были остановлены два аэропорта - Домодедово и Жуковский.
- Об атаке БПЛА на Москву также сообщалось 26 и 27 октября.
Также мы писали, что в ночь на 28 октября в Ульяновской области России прогремели взрывы на территории нефтебазы "НС-ОЙЛ". Объект подвергся нескольким ударам, которые привели к серьезным повреждениям инфраструктуры предприятия.
