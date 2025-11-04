Курщина залишилася без світла через удари по підстанції

У російському місті Рильськ Курської області сталася аварія на енергетичній підстанції внаслідок удару чотирьох безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив губернатор регіону Олександр Хінштейн. Він повідомив, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Внаслідок атаки без струму лишилися понад 16 тисяч споживачів у Рильському, Глушковському та Кореневському районах.

Згідно з інформацією місцевих пабліків, атака невідомих безпілотників розпочалася приблизно о 21:00.

Вже через пів години з'явилися повідомлення, що у Фроловому чотири дрони поцілили у електропідстанцію 500 кВт.

Інші удари по території РФ

У ніч на неділю, 2 листопада, безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Під атакою опинилося портове місто Туапсе.

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили "Причал 1 нафтового термінала Туапсе".

Увечері 28 жовтня дрони також атакували Москву.

Через це були зупинені два аеропорти - Домодєдово та Жуковський.

Про атаку БпЛА на Москву також повідомлялося 26 та 27 жовтня.

Також ми писали, що у ніч на 28 жовтня в Улянівській області Росії пролунали вибухи на території нафтобази "НС-ОЙЛ". Об’єкт зазнав кількох ударів, що спричинили серйозні пошкодження інфраструктури підприємства.

