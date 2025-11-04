УКР
Новини Атака дронів на регіони РФ
553 3

Курщина залишилася без світла через удари по підстанції

Курська область залишилася без світла 4 листопада

У російському місті Рильськ Курської області сталася аварія на енергетичній підстанції внаслідок удару чотирьох безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив губернатор регіону Олександр Хінштейн. Він повідомив, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Внаслідок атаки без струму лишилися понад 16 тисяч споживачів у Рильському, Глушковському та Кореневському районах.

Згідно з інформацією місцевих пабліків, атака невідомих безпілотників розпочалася приблизно о 21:00.

Вже через пів години з'явилися повідомлення, що у Фроловому чотири дрони поцілили у електропідстанцію 500 кВт.

Інші удари по території РФ 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили "Причал 1 нафтового термінала Туапсе".

Через це були зупинені два аеропорти - Домодєдово та Жуковський.

  • Про атаку БпЛА на Москву також повідомлялося 26 та 27 жовтня.

Також ми писали, що у ніч на 28 жовтня в Улянівській області Росії пролунали вибухи на території нафтобази "НС-ОЙЛ". Об’єкт зазнав кількох ударів, що спричинили серйозні пошкодження інфраструктури підприємства.

Коментувати
Сортувати:
Якщо вся то добре!!
показати весь коментар
04.11.2025 01:27 Відповісти
Такий план у ****** для орків, з 2014 року!!
показати весь коментар
04.11.2025 01:54 Відповісти
Кацапи, припиняйте жерти, срати і спати у буферній зоні!
показати весь коментар
04.11.2025 02:24 Відповісти
 
 