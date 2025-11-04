Дрони атакували нафтохімічний завод у Башкирії. ВIДЕО

У ніч на 4 листопада безпілотники атакували промисловий комплекс у місті Стерлітамак (республіка Башкирія, РФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава Башкирії Радій Хабіров.

"Силами Міністерства оборони та служби безпеки підприємств обидва безпілотники збиті. Уламки впали в промзоні в районі допоміжного цеху", - заявив він у телеграмі, не називаючи підприємство.

Міська адміністрація раніше повідомила, що в результаті вибуху частково обвалився цех водоочищення на Стерлітамацькому нафтохімічному заводі. За даними російських ЗМІ, причиною вибуху стала атака дронів.

У самому місті, за твердженням мешканців, пролунало декілька вибухів.

Що відомо про атаковане підприємство?

АТ "Стерлітамацький нафтохімічний завод" (АТ "СНХЗ") — входить до складу холдингу "Росхім".

Виробляє:

синтетичні каучуки (бутадієн-стирольні, ізопренові);

фенольні антиоксиданти "Агідол";

високооктанові добавки до палива (МТБЕ), авіаційного бензину.

Продукція поставляється як на російський ринок, так і за кордон.

Аналіз зовнішньоторговельної бази показує, що АТ "СНХЗ" здійснює експорт продукції (наприклад, каучуків) до Індії та інших країн, лояльних до Кремля.

Завод виробляє паливні присадки та матеріали, затребувані в нафтопереробці та паливній промисловості, що робить його продукцію придатною для використання в ланцюгах постачання російського ВПК.

Отже, можна вважати, що продукція "СНХЗ" потенційно входить до того паливно-логістичного ланцюга, який може забезпечувати окупаційну армію РФ для ведення війни в Україні, що робить підприємство законною військовою ціллю для української армії.

Атаки дронів на Башкортостан

У кількох містах Республіки Башкортостан Росії протягом осені 2025 року зафіксовано серію атак безпілотників. Удари, за даними російських властей, спрямовані на промислові й нафтохімічні підприємства регіону.

Башкортостан розташований більш ніж за тисячу кілометрів від кордону України, що підкреслює здатність дронів до дальніх польотів. Це один із найбільш віддалених російських регіонів, які стали об’єктом систематичних повітряних атак.

Башкортостан опинився в зоні уваги дронів не вперше:

15 жовтня, Уфа: повідомлялося про вибухи та дим на території НПЗ Башнефть-УНПЗ після ймовірної атаки БПЛА.

11 жовтня, Уфа: медіа інформували про ще один удар по нафтопереробній інфраструктурі.

24 вересня, Салават: атака на комплекс "Газпром Нефтехим Салават" призвела до пожежі.

13 вересня, Уфа: один або два дрони були збиті над нафтопідприємством, після чого спалахнула пожежа.

Ці об’єкти є одними з ключових нафтопереробних і хімічних виробництв Росії, що забезпечують переробку нафти та виробництво нафтопродуктів.

