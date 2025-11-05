В Брюсселе приостановили авиасообщение из-за дрона над аэропортом

В брюссельском аэропорту временно приостановили все полеты из-за обнаружения беспилотника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RTBF.

Что известно

Инцидент произошел примерно в 20:00 по местному времени. Из соображений безопасности было принято решение приостановить все рейсы на вылет и прилет.

Сначала самолеты начали перенаправлять в аэропорт Льежа, однако впоследствии и этот аэропорт начал направлять свои рейсы в Маастрихт и Кельн.

В Льеже для координации действий был активирован кризисный центр.

"Все воздушное пространство Бельгии в настоящее время закрыто", – сообщил представитель аэропорта Льеж Кристиан Делькур.

Бельгия будет сбивать неизвестные дроны

Дроны над аэропортом зафиксировали после того, как вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать любые неизвестные беспилотники, которые будут зафиксированы над военными авиабазами страны.

По словам начальника бельгийского Генерального штаба Фредерика Вансина, сбивание БПЛА - задача сложная, ведь дроны часто летают ночью, являются небольшими и очень маневренными.

Что предшествовало?

В ночь на субботу, 1 ноября, над военной авиабазой Кляйн-Брогель в бельгийской провинции Лимбург также зафиксировали несколько неизвестных объектов.

Тогда министр обороны Бельгии Теон Франкен заявил, что беспилотники использовались для шпионажа за боевыми самолетами F-16 и боеприпасами.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.

