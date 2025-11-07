Польща та Румунія розгортають нову систему озброєння для захисту від безпілотників РФ

Польща та Румунія почали розгортання американської контрбезпілотної системи Merops. Рішення ухвалене в рамках посилення оборони східного флангу НАТО після серії вторгнень безпілотників у повітряний простір союзників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Associated Press.

Що це за система

Представники НАТО заявили про намір зміцнити обороноздатність від Норвегії до Туреччини та зробити кордон із Росією "настільки добре озброєним, щоб Москва не наважилась його перетнути". Одним із ключових елементів цього плану стане розгортання американської системи протидії безпілотникам Merops.

Система здатна виявляти та знищувати дрони за допомогою штучного інтелекту, зберігаючи ефективність навіть у разі глушіння супутникового чи електронного зв’язку. Комплекси Merops мобільні та зазвичай розміщуються в кузові пікапа.

За словами полковника Марка Маклеллана, заступника начальника штабу з оперативних питань Об’єднаного сухопутного командування НАТО, система забезпечує "дуже точне виявлення" і здатна збивати дрони за відносно низькою вартістю.

Дрони РФ над Європою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору. Лише у перший місяць осени було зафіксовано щонайменше 12 випадків порушення європейського повітряного простору. Російські дрони були помічені у Польщі, Румунії, поблизу розташування військових об’єктів Данії, над архіпелагом Карлскруна у Швеції, де розташована головна база Військово-морських сил країни. А також над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.

Через БпЛА РФ призупиняли роботу аеропорту Копенгагена у Данії та "Схіпхол" – головного аеропорту Нідерландів.

У жовтні через російські дрони призупиняли роботу аеропорти Мюнхена (Німеччина), Вільнюса (Литва), Осло (Норвегія), Пальма-де-Майорка та Аліканте (Іспанія).

Також безпілотники РФ були декілька разів помічені над військовою базою у Бельгії та під час військових навчань у Нідерландах.

