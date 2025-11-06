Міністр оборони Бельгії Франкен щодо інцидентів із дронами: "Завдання та вказівки чіткі: якщо є можливість, ми їх збиваємо"
У Бельгії за підсумками засідання Ради з питань національної безпеки ухвалили рішення посилити повноваження Національного центру повітряної безпеки (NASC) у відповідь на серію інцидентів із дронами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву міністра оборони Тео Франкена та VRT.
Франкен заявив, що "усі служби безпеки разом повинні мати загальну картину повітряного простору", і саме NASC має забезпечити таку координацію. На засіданні також обговорювали перелік заходів протидії дронам. Міністр доопрацьовує пропозиції, щоб подати їх на розгляд уряду вже завтра.
"Тим часом не можна допускати ворожих дронів на нашу територію та над нашими військовими базами. Завдання та вказівки чіткі: якщо є можливість, ми їх збиваємо", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, глава уряду Бельгії Барт де Вевер погодився із пропозицією міністра внутрішніх справ і безпеки Бернара Квінтіна скликати екстрене засідання Ради з нацбезпеки на тлі інцидентів з дронами.
Дрони над Бельгією
- Наприкінці жовтня повідомлялось, що над однією з військових баз Бельгії двічі зафіксували появу невідомих безпілотників.
- У ніч на 1 листопада над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у бельгійській провінції Лімбург зафіксували декілька невідомих дронів.
- Міністр оборони Бельгії Теон Франкен заявив, що безпілотники, помічені над військовими базами у вихідні, використовувалися для шпигунства за бойовими літаками F-16 та боєприпасами.
- Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати будь-які невідомі безпілотники, які будуть помічені над військовими авіабазами.
- У ніч на 5 листопада брюссельському аеропорту тимчасово зупинили всі польоти через виявлення безпілотника.
