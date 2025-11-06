Міністр оборони Бельгії Франкен щодо інцидентів із дронами: "Завдання та вказівки чіткі: якщо є можливість, ми їх збиваємо"

У Бельгії за підсумками засідання Ради з питань національної безпеки ухвалили рішення посилити повноваження Національного центру повітряної безпеки (NASC) у відповідь на серію інцидентів із дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву міністра оборони Тео Франкена та VRT.

Франкен заявив, що "усі служби безпеки разом повинні мати загальну картину повітряного простору", і саме NASC має забезпечити таку координацію. На засіданні також обговорювали перелік заходів протидії дронам. Міністр доопрацьовує пропозиції, щоб подати їх на розгляд уряду вже завтра.

"Тим часом не можна допускати ворожих дронів на нашу територію та над нашими військовими базами. Завдання та вказівки чіткі: якщо є можливість, ми їх збиваємо", - підкреслив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 225 штурмовий полк отримав майже 3000 різних дронів від громади Києва, - Кличко. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, глава уряду Бельгії Барт де Вевер погодився із пропозицією міністра внутрішніх справ і безпеки Бернара Квінтіна скликати екстрене засідання Ради з нацбезпеки на тлі інцидентів з дронами.

Дрони над Бельгією

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спецслужби Бельгії вважають Росію причетною до інцидентів з дронами над країною, - ЗМІ