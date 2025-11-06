Міністр оборони Бельгії Франкен щодо інцидентів із дронами: "Завдання та вказівки чіткі: якщо є можливість, ми їх збиваємо"

франкен тео

У Бельгії за підсумками засідання Ради з питань національної безпеки ухвалили рішення посилити повноваження Національного центру повітряної безпеки (NASC) у відповідь на серію інцидентів із дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву міністра оборони Тео Франкена та VRT.

Франкен заявив, що "усі служби безпеки разом повинні мати загальну картину повітряного простору", і саме NASC має забезпечити таку координацію. На засіданні також обговорювали перелік заходів протидії дронам. Міністр доопрацьовує пропозиції, щоб подати їх на розгляд уряду вже завтра.

"Тим часом не можна допускати ворожих дронів на нашу територію та над нашими військовими базами. Завдання та вказівки чіткі: якщо є можливість, ми їх збиваємо", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, глава уряду Бельгії Барт де Вевер погодився із пропозицією міністра внутрішніх справ і безпеки Бернара Квінтіна скликати екстрене засідання Ради з нацбезпеки на тлі інцидентів з дронами.

якщо є можливість, ми їх збиваємо

Та невже? А якщо ***** нападзьот?
06.11.2025 14:40 Відповісти
а запросити ЗСУ, щоб вони вас навчили ?
06.11.2025 14:53 Відповісти
«Мій прадід каже: «Маю бажання купити будинок, але не маю можливості. Маю можливість купити козу, але не маю бажання». Так вип'ємо ж за те, щоб наші можливості завжди співпадали з нашими бажаннями!»
06.11.2025 14:53 Відповісти
https://t.me/voynareal/125306 😏 Шахед летів в багатоповерхівку, але в нього поцілив зенітний дрон перехоплювач - вражаючі кадри збиття публікують в мережі
06.11.2025 15:18 Відповісти
А если нет то пускай летают, инфа по военным обьектам и приоритетным целям инфраструктуры это так, мелочи жизни
06.11.2025 15:50 Відповісти
На жаль можливостей нема . Аможе страх?
06.11.2025 17:56 Відповісти
 
 