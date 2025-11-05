Рада з нацбезпеки Бельгії проведе екстрене засідання через інциденти з невідомими дронами
Глава уряду Бельгії Барт де Вевер погодився із пропозицією міністра внутрішніх справ і безпеки Бернара Квінтіна скликати екстрене засідання Ради з нацбезпеки на тлі інцидентів з дронами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Le Soir.
Планування засідання
Засідання відбудеться 5 або 6 листопада.
За словами Квінтіна, Національний кризовий центр уважно стежить за ситуацією в аеропортах Брюсселя та бельгійського міста Льєж, де раніше фіксували дрони.
Дрони над Бельгією
- Наприкінці жовтня повідомлялось, що над однією з військових баз Бельгії двічі зафіксували появу невідомих безпілотників.
- У ніч на 1 листопада над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у бельгійській провінції Лімбург зафіксували декілька невідомих дронів.
- Міністр оборони Бельгії Теон Франкен заявив, що безпілотники, помічені над військовими базами у вихідні, використовувалися для шпигунства за бойовими літаками F-16 та боєприпасами.
- Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати будь-які невідомі безпілотники, які будуть помічені над військовими авіабазами.
- У ніч на 5 листопада брюссельському аеропорту тимчасово зупинили всі польоти через виявлення безпілотника.
