Рада з нацбезпеки Бельгії проведе екстрене засідання через інциденти з невідомими дронами

Глава уряду Бельгії Барт де Вевер погодився із пропозицією міністра внутрішніх справ і безпеки Бернара Квінтіна скликати екстрене засідання Ради з нацбезпеки на тлі інцидентів з дронами.

Планування засідання

Засідання відбудеться 5 або 6 листопада.

За словами Квінтіна, Національний кризовий центр уважно стежить за ситуацією в аеропортах Брюсселя та бельгійського міста Льєж, де раніше фіксували дрони.

Дрони над Бельгією

