Совет по нацбезопасности Бельгии проведет экстренное заседание из-за инцидентов с неизвестными дронами

Глава правительства Бельгии Барт де Вевер согласился с предложением министра внутренних дел и безопасности Бернара Квинтина созвать экстренное заседание Совета по нацбезопасности на фоне инцидентов с дронами.

Планирование заседания

Заседание состоится 5 или 6 ноября.

По словам Квинтина, Национальный кризисный центр внимательно следит за ситуацией в аэропортах Брюсселя и бельгийского города Льеж, где ранее фиксировали дроны.

Дроны над Бельгией

