Дроны РФ над Европой
313 3

Совет по нацбезопасности Бельгии проведет экстренное заседание из-за инцидентов с неизвестными дронами

Дроны над Бельгией. Брюссель созывает экстренное заседание

Глава правительства Бельгии Барт де Вевер согласился с предложением министра внутренних дел и безопасности Бернара Квинтина созвать экстренное заседание Совета по нацбезопасности на фоне инцидентов с дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Soir.

Планирование заседания

Заседание состоится 5 или 6 ноября.

По словам Квинтина, Национальный кризисный центр внимательно следит за ситуацией в аэропортах Брюсселя и бельгийского города Льеж, где ранее фиксировали дроны.

Читайте: Еврокомиссия и Бельгия проведут встречу на фоне споров о росактивах, - Politico

Дроны над Бельгией

Бельгия (444) дроны (5331)
Не занадто потужнічайте там.
показать весь комментарий
05.11.2025 09:50 Ответить
На засіданні постановлять, що у майбутньому в обов'язковому порядку будуть проводити засідання по кожному такому інцидентові.
показать весь комментарий
05.11.2025 09:59 Ответить
екстерне засідання проведуть ...Перед ним буде безкоштовний горох з підливою з осетра далекосхідного..
показать весь комментарий
05.11.2025 10:26 Ответить
 
 