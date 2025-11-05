Совет по нацбезопасности Бельгии проведет экстренное заседание из-за инцидентов с неизвестными дронами
Глава правительства Бельгии Барт де Вевер согласился с предложением министра внутренних дел и безопасности Бернара Квинтина созвать экстренное заседание Совета по нацбезопасности на фоне инцидентов с дронами.
Планирование заседания
Заседание состоится 5 или 6 ноября.
По словам Квинтина, Национальный кризисный центр внимательно следит за ситуацией в аэропортах Брюсселя и бельгийского города Льеж, где ранее фиксировали дроны.
Дроны над Бельгией
- В конце октября сообщалось, что над одной из военных баз Бельгии дважды зафиксировали появление неизвестных беспилотников.
- В ночь на 1 ноября над военной авиабазой Кляйн-Брогель в бельгийской провинции Лимбург зафиксировали несколько неизвестных дронов.
- Министр обороны Бельгии Теон Франкен заявил, что беспилотники, замеченные над военными базами в выходные, использовались для шпионажа за боевыми самолетами F-16 и боеприпасами.
- Вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать любые неизвестные беспилотники, которые будут замечены над военными авиабазами.
- В ночь на 5 ноября брюссельский аэропорт временно остановил все полеты из-за обнаружения беспилотника.
