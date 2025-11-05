Еврокомиссия и Бельгия проведут встречу на фоне споров по поводу росактивов, - Politico

Высокопоставленные чиновники Еврокомиссии и правительства Бельгии встретятся в пятницу, чтобы попытаться выйти из политического тупика по вопросу использования замороженных государственных активов России для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Бельгия неохотно поддерживает план, предложенный Еврокомиссией как способ использования санкционных российских средств для поддержки Украины без окончательной их конфискации, поскольку эти средства находятся в брюссельской финансовой компании Euroclear.

Премьер-министр Барт Де Вевер опасается, что его правительство будет обязано вернуть миллиарды Москве, если армия кремлевских юристов подаст в суд из-за этой инициативы. На встрече лидеров ЕС в октябре Де Вевер требовал от лидеров ЕС более весомых гарантий защиты своей страны от финансовых и юридических рисков, которые могут возникнуть в результате этой инициативы, отмечает издание.

Встреча в пятницу состоится после того, как во вторник заместители министров финансов не смогли достичь прогресса в переговорах по репарационному кредиту, и Еврокомиссия предупредила, что время истекает.

"Чем дольше мы будем медлить, тем сложнее будет решить проблему. Это может поставить под сомнение некоторые возможные промежуточные решения", - сказал еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Politico пишет, что Украина столкнется с дефицитом бюджета в следующем году, если деньги не поступят до весны. Без соглашения об использовании российских активов Еврокомиссия предупреждает правительства стран ЕС, что им придется поддерживать Киев из собственных кошельков – а желание к этому невелико после того, как пандемия разрушила национальные бюджеты.

Комиссия представит Бельгии меморандум об альтернативных вариантах финансирования Украины, предусматривающих заимствования в ЕС. Есть надежда, что де Вевер, который также имеет финансовые ограничения, уступит, когда увидит, что других жизнеспособных вариантов нет.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

