Єврокомісія та Бельгія проведуть зустріч на тлі суперечок щодо росактивів, - Politico

Високопосадовці Єврокомісії та уряду Бельгії зустрінуться у п'ятницю, щоб спробувати вийти з політичного глухого кута щодо використання заморожених державних активів Росії для фінансування репараційного кредиту Україні у розмірі 140 мільярдів євро.

Про це пише видання Politico із посиланням на двох високопосадовців ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Бельгія неохоче підтримує план, запропонований Єврокомісією як спосіб використання санкційних російських коштів для підтримки України без остаточної їх конфіскації, оскільки ці кошти знаходяться у брюссельській фінансовій компанії Euroclear.

Прем'єр-міністр Барт Де Вевер побоюється, що його уряд буде зобов'язаний повернути мільярди Москви, якщо армія кремлівських юристів подасть до суду через цю ініціативу. На зустрічі лідерів ЄС у жовтні Де Вевер вимагав від лідерів ЄС більш вагомих гарантій захисту своєї країни від фінансових та юридичних ризиків, які можуть виникнути внаслідок цієї ініціативи, зазначає видання.

Зустріч у п'ятницю відбудеться після того, як у вівторок заступники міністрів фінансів не змогли досягти прогресу в переговорах щодо репараційного кредиту, і Єврокомісія попередила, що час спливає.

"Чим довше ми зволікатимемо, тим складніше буде розв'язати проблему. Це може поставити під сумнів деякі можливі проміжні рішення", - сказав єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Politico пише, що Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету наступного року, якщо гроші не надійдуть до весни. Без угоди про використання російських активів Єврокомісія попереджає уряди країн ЄС, що їм доведеться підтримувати Київ з власних гаманців – а бажання до цього невелике після того, як пандемія зруйнувала національні бюджети.

Комісія представить Бельгії меморандум про альтернативні варіанти фінансування України, що передбачають запозичення в ЄС. Є надія, що де Вевер, який також має фінансові обмеження, поступиться, коли побачить, що інших життєздатних варіантів немає.

Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

