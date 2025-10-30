Захарова пообіцяла "дуже болючу відповідь" у разі конфіскації росактивів

Росія дасть "дуже болючу відповідь" відповідь, якщо російські активи на Заході будуть конфісковані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Необхідно чітко розуміти, що сховатися за так званою колективною відповідальністю за реалізацію конфіскаційних ініціатив нікому не вдасться", - сказала вона на брифінгу.

Що заявила Захарова

Захарова запевнила, що "за принципом взаємності, Росія дасть експропріаторам гарантовану і дуже болючу відповідь".

За її словами, відповідь Москви "буде вивіреною" та "спрямованою на компенсацію завданих збитків".

Використання заморожених активів РФ

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.