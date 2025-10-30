УКР
Новини Конфіскація заморожених активів
1 723 23

Захарова пообіцяла "дуже болючу відповідь" у разі конфіскації росактивів

Захарова попередила Захід про відповідь у разі експропріації російських активів

Росія дасть "дуже болючу відповідь" відповідь, якщо російські активи на Заході будуть конфісковані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Необхідно чітко розуміти, що сховатися за так званою колективною відповідальністю за реалізацію конфіскаційних ініціатив нікому не вдасться", - сказала вона на брифінгу.

Що заявила Захарова

Захарова запевнила, що "за принципом взаємності, Росія дасть експропріаторам гарантовану і дуже болючу відповідь".

За її словами, відповідь Москви "буде вивіреною" та "спрямованою на компенсацію завданих збитків".

Використання заморожених активів РФ

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

+8
І шо ж це буде за "болюча відповідь"? Захарова покаже стріптіз і у всіх очі випадуть?
30.10.2025 18:33 Відповісти
30.10.2025 18:33 Відповісти
+7
В ответ Захарова Выложит свои фотографии в голом виде?
30.10.2025 18:37 Відповісти
30.10.2025 18:37 Відповісти
+4
Захарова сяде дупою на кактус і буде плакати у відповідь.
30.10.2025 18:35 Відповісти
30.10.2025 18:35 Відповісти
Конфискуют американские и европейские активы в Сбербанке?
А там их сколько ?
100 долларов?
И 100 евро?
30.10.2025 18:33 Відповісти
30.10.2025 18:33 Відповісти
Захарова сяде дупою на кактус і буде плакати у відповідь.
30.10.2025 18:35 Відповісти
30.10.2025 18:35 Відповісти
І шо ж це буде за "болюча відповідь"? Захарова покаже стріптіз і у всіх очі випадуть?
30.10.2025 18:33 Відповісти
30.10.2025 18:33 Відповісти
сосне
30.10.2025 19:40 Відповісти
30.10.2025 19:40 Відповісти
Та ну на фіг. Це справді страшно.
30.10.2025 19:44 Відповісти
30.10.2025 19:44 Відповісти
Вона лякає. Але стоїть гостре питання - невже Європа не розуміє, що їй лякатись НЕ можна.
30.10.2025 18:36 Відповісти
30.10.2025 18:36 Відповісти
Тепер, мешканцям, треба пильнувати усі свої під'їзди в будинках, країн ЄС-НАТО, бо московіти засеруть вялічієм, і ліфтові кабіни!!
30.10.2025 18:36 Відповісти
30.10.2025 18:36 Відповісти
В ответ Захарова Выложит свои фотографии в голом виде?
30.10.2025 18:37 Відповісти
30.10.2025 18:37 Відповісти
Це вже садизм! Заборонено всіма Женевськими конвенціями.
30.10.2025 19:01 Відповісти
30.10.2025 19:01 Відповісти
Фашизди…
30.10.2025 19:35 Відповісти
30.10.2025 19:35 Відповісти
Випила на брудершафт з мєдвєдєвим?
30.10.2025 18:39 Відповісти
30.10.2025 18:39 Відповісти
Хай зроблять собі болючу відповідь, рашисти кляті.
30.10.2025 18:40 Відповісти
30.10.2025 18:40 Відповісти
Невже Машка "зав'яже"? Тільки не це.😱
30.10.2025 18:42 Відповісти
30.10.2025 18:42 Відповісти
Європа повинна 100% перестати торгувати
з росією , повикривати всі ті дочірні компанії
всіх зіц-прєдсєдатєлєй, вишвирнути їх геть,
позбавити всіх ліцензій
тоді хай лякають їжака голою сракою
30.10.2025 18:43 Відповісти
30.10.2025 18:43 Відповісти
Невже ж забухає?
30.10.2025 18:48 Відповісти
30.10.2025 18:48 Відповісти
расия - це гарний полігон для ядерних іспитів усіх ядерних країн
30.10.2025 18:59 Відповісти
30.10.2025 18:59 Відповісти
Да, если вы не отзовётесь, мы напишем в спортлото ...
30.10.2025 19:04 Відповісти
30.10.2025 19:04 Відповісти
В Захарової трісне пукан, аж у всіх животи будуть БОЛІТИ від сміху.
30.10.2025 19:05 Відповісти
30.10.2025 19:05 Відповісти
Невже відстрапонить себе кедровою шишкою?
30.10.2025 19:11 Відповісти
30.10.2025 19:11 Відповісти
Манька облігація ще та мазохістка.
30.10.2025 19:37 Відповісти
30.10.2025 19:37 Відповісти
Не треба їх лякати - вони і так цього не зроблять , бо вже налякані ...
30.10.2025 19:50 Відповісти
30.10.2025 19:50 Відповісти
Країна з ВВП меньше ніж в Італії може "болюче" відповісти?
30.10.2025 19:53 Відповісти
30.10.2025 19:53 Відповісти
 
 