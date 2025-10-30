Захарова пообещала "очень болезненный ответ" в случае конфискации россактивов

Россия даст "очень болезненный ответ", если российские активы на Западе будут конфискованы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила представительница МИД РФ Мария Захарова.

"Необходимо четко понимать, что спрятаться за так называемой коллективной ответственностью за реализацию конфискационных инициатив никому не удастся", - сказала она на брифинге.

Что заявила Захарова

Захарова заверила, что "по принципу взаимности, Россия даст экспроприаторам гарантированный и очень болезненный ответ".

По ее словам, ответ Москвы "будет выверенным" и "направленным на компенсацию причиненного ущерба".

Использование замороженных активов РФ

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом, на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.