Захарова пообещала "очень болезненный ответ" в случае конфискации россактивов

Захарова предупредила Запад об ответе в случае экспроприации российских активов

Россия даст "очень болезненный ответ", если российские активы на Западе будут конфискованы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила представительница МИД РФ Мария Захарова.

"Необходимо четко понимать, что спрятаться за так называемой коллективной ответственностью за реализацию конфискационных инициатив никому не удастся", - сказала она на брифинге.

Что заявила Захарова

Захарова заверила, что "по принципу взаимности, Россия даст экспроприаторам гарантированный и очень болезненный ответ".

По ее словам, ответ Москвы "будет выверенным" и "направленным на компенсацию причиненного ущерба".

Использование замороженных активов РФ

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом, на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Захарова Мария (386) замороженные активы (395)
Топ комментарии
+5
І шо ж це буде за "болюча відповідь"? Захарова покаже стріптіз і у всіх очі випадуть?
30.10.2025 18:33 Ответить
+4
В ответ Захарова Выложит свои фотографии в голом виде?
30.10.2025 18:37 Ответить
+2
Захарова сяде дупою на кактус і буде плакати у відповідь.
30.10.2025 18:35 Ответить
Конфискуют американские и европейские активы в Сбербанке?
А там их сколько ?
100 долларов?
И 100 евро?
30.10.2025 18:33 Ответить
Захарова сяде дупою на кактус і буде плакати у відповідь.
30.10.2025 18:35 Ответить
І шо ж це буде за "болюча відповідь"? Захарова покаже стріптіз і у всіх очі випадуть?
30.10.2025 18:33 Ответить
Вона лякає. Але стоїть гостре питання - невже Європа не розуміє, що їй лякатись НЕ можна.
30.10.2025 18:36 Ответить
Тепер, мешканцям, треба пильнувати усі свої під'їзди в будинках, країн ЄС-НАТО, бо московіти засеруть вялічієм, і ліфтові кабіни!!
30.10.2025 18:36 Ответить
В ответ Захарова Выложит свои фотографии в голом виде?
30.10.2025 18:37 Ответить
Це вже садизм! Заборонено всіма Женевськими конвенціями.
30.10.2025 19:01 Ответить
Випила на брудершафт з мєдвєдєвим?
30.10.2025 18:39 Ответить
Хай зроблять собі болючу відповідь, рашисти кляті.
30.10.2025 18:40 Ответить
Невже Машка "зав'яже"? Тільки не це.😱
30.10.2025 18:42 Ответить
Європа повинна 100% перестати торгувати
з росією , повикривати всі ті дочірні компанії
всіх зіц-прєдсєдатєлєй, вишвирнути їх геть,
позбавити всіх ліцензій
тоді хай лякають їжака голою сракою
30.10.2025 18:43 Ответить
Невже ж забухає?
30.10.2025 18:48 Ответить
расия - це гарний полігон для ядерних іспитів усіх ядерних країн
30.10.2025 18:59 Ответить
Да, если вы не отзовётесь, мы напишем в спортлото ...
30.10.2025 19:04 Ответить
В Захарової трісне пукан, аж у всіх животи будуть БОЛІТИ від сміху.
30.10.2025 19:05 Ответить
Невже відстрапонить себе кедровою шишкою?
30.10.2025 19:11 Ответить
 
 