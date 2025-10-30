ЄС шукає шляхи фінансування озброєнь для України за рахунок заморожених російських активів, - Мерц

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив після переговорів з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, що Єврокомісія готує пропозиції щодо використання заморожених російських активів для закупівлі зброї для України.

Про це Мерц сказав на спільній пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми працюємо над тим, щоб озброєння України фінансувалося з заморожених російських активів. Єврокомісія розробляє відповідні пропозиції", - зазначив канцлер.

Він також поінформував Ердогана про те, що ЄС та США вперше від початку президентства Трампа запровадили паралельні санкції проти Росії, і запевнив у намірах європейців "наполегливо впроваджувати санкції та запобігати їх обходу".

Мерц підкреслив спільний з Туреччиною інтерес до якнайшвидшого завершення війни в Україні та підтримав підсумки останніх заяв президента США щодо умов припинення вогню - "Москва має погодитися на припинення вогню та переговори", причому відправною точкою слід вважати нинішню лінію фронту. Він подякував Анкарі за співпрацю, яка, на його думку, наближає до мети - посадити Росію за стіл переговорів.

Канцлер також зазначив, що розуміє позицію Туреччини щодо санкцій. Анкара приєднується лише до заходів, ухвалених Радою Безпеки ООН, додаючи, що це не перешкоджає координації з ЄС у питаннях запровадження та імплементації обмежувальних заходів.

