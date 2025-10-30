УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12915 відвідувачів онлайн
Новини Припинення війни Мирний процес
402 7

Важливо продовжити дипломатичні зусилля для завершення війни в Україні, - Ердоган

президент Туреччини Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що дипломатичні зусилля, спрямовані на справедливе завершення російсько-української війни, повинні тривати.

Про це він сказав в Анкарі на спільній пресконференції з федеральним канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Про війну в Україні

"Ми обмінялися думками щодо війни між Україною та Росією. Вважаємо важливим продовжувати дипломатичні зусилля для досягнення справедливого і тривалого врегулювання війни", - наголосив Ердоган.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерц обговорить з Ердоганом війну РФ проти України під час візиту до Туреччини

Співпраця Туреччини та Німеччини

Також під час зустрічі сторони обговорили співпрацю у сфері оборони, зокрема поставки винищувачів Eurofighter та розширення партнерства у військово-технічній сфері.

"Ми вітаємо позитивні кроки, які Німеччина нещодавно зробила в таких питаннях, як закупівля літаків Eurofighter. Враховуючи імпульс, який Туреччина набула в оборонній промисловості, ми бачимо, що маємо широкі можливості для співпраці з Німеччиною", - додав Ердоган.

Читайте також: Ердоган може допомогти в урегулюванні війни Росії проти України, - Трамп

Автор: 

перемовини (3111) Ердоган Реджеп Таїп (994) війна в Україні (6752) Мерц Фрідріх (270)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невже ще хоч комусь не зрозуміло, що путіну будь-які дипломатичні зусилля до дупи! Всі ці ердогани дурники, чи видають себе за дурників.
показати весь коментар
30.10.2025 16:43 Відповісти
Всі ці ердогани, орбани, мерци, фіци та інші, прикормлені )(уйлом шакали які сидять на кацапських газових і нафтопроводах. Їм би аби поскоріше з Сосії зняли санкції і на повну катушку відкрити московську кормушку
показати весь коментар
30.10.2025 16:46 Відповісти
Базікання всіх політиків світу ніякої користі не приносять Україні. Гинуть тисячі людей,країна на порозі повного знищення,а "ПОЛІТИКІ" роблять красиві заяви. Путін,кацапня розуміє тільки силу,кожний лідер--дбає тільки за свою країну Тільки наша влада "дбає" язиком,бо красти,брехати не перестає А іще і жде,щоб частина виїхала,частина загинула,а барани залишились. Бо баранів можна довго стригти і потім пустити на шашликі.
показати весь коментар
30.10.2025 16:44 Відповісти
Ніякі і нічиї дипломатичні зусилля направленні на заключення миру із кацапами результату не дадуть. В зруйнованій системі міжнародної безпеки нема на що для цього спиратися.
показати весь коментар
30.10.2025 16:45 Відповісти
Щоб ти здохло у***бок смердячий. Як і всі інші хто кожен день вимагає запросити )(уйла на переговори. Тим самим показуючи )(уйлу що можна вбивати, руйнувати і гвалтувати ще більше, бо що б він не робив з ним завжди сядуть за стіл переговорів і ради цього простять йому всі злочини.
показати весь коментар
30.10.2025 16:49 Відповісти
Трамп же сказал, им надо еще побороться
показати весь коментар
30.10.2025 16:49 Відповісти
Пішов нахер барига срана!
показати весь коментар
30.10.2025 17:25 Відповісти
 
 