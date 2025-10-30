Важливо продовжити дипломатичні зусилля для завершення війни в Україні, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що дипломатичні зусилля, спрямовані на справедливе завершення російсько-української війни, повинні тривати.
Про це він сказав в Анкарі на спільній пресконференції з федеральним канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Про війну в Україні
"Ми обмінялися думками щодо війни між Україною та Росією. Вважаємо важливим продовжувати дипломатичні зусилля для досягнення справедливого і тривалого врегулювання війни", - наголосив Ердоган.
Співпраця Туреччини та Німеччини
Також під час зустрічі сторони обговорили співпрацю у сфері оборони, зокрема поставки винищувачів Eurofighter та розширення партнерства у військово-технічній сфері.
"Ми вітаємо позитивні кроки, які Німеччина нещодавно зробила в таких питаннях, як закупівля літаків Eurofighter. Враховуючи імпульс, який Туреччина набула в оборонній промисловості, ми бачимо, що маємо широкі можливості для співпраці з Німеччиною", - додав Ердоган.
