Важно продолжить дипломатические усилия для завершения войны в Украине, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дипломатические усилия, направленные на справедливое завершение российско-украинской войны, должны продолжаться.

Об этом он сказал в Анкаре на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

О войне в Украине

"Мы обменялись мнениями о войне между Украиной и Россией. Считаем важным продолжать дипломатические усилия для достижения справедливого и длительного урегулирования войны", - подчеркнул Эрдоган.

Сотрудничество Турции и Германии

Также во время встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере обороны, в частности поставки истребителей Eurofighter и расширение партнерства в военно-технической сфере.

"Мы приветствуем позитивные шаги, которые Германия недавно сделала в таких вопросах, как закупка самолетов Eurofighter. Учитывая импульс, который Турция получила в оборонной промышленности, мы видим, что у нас есть широкие возможности для сотрудничества с Германией", - добавил Эрдоган.

