Важно продолжить дипломатические усилия для завершения войны в Украине, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дипломатические усилия, направленные на справедливое завершение российско-украинской войны, должны продолжаться.
Об этом он сказал в Анкаре на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
О войне в Украине
"Мы обменялись мнениями о войне между Украиной и Россией. Считаем важным продолжать дипломатические усилия для достижения справедливого и длительного урегулирования войны", - подчеркнул Эрдоган.
Сотрудничество Турции и Германии
Также во время встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере обороны, в частности поставки истребителей Eurofighter и расширение партнерства в военно-технической сфере.
"Мы приветствуем позитивные шаги, которые Германия недавно сделала в таких вопросах, как закупка самолетов Eurofighter. Учитывая импульс, который Турция получила в оборонной промышленности, мы видим, что у нас есть широкие возможности для сотрудничества с Германией", - добавил Эрдоган.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль