Важно продолжить дипломатические усилия для завершения войны в Украине, - Эрдоган

президент Турции Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дипломатические усилия, направленные на справедливое завершение российско-украинской войны, должны продолжаться.

Об этом он сказал в Анкаре на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

О войне в Украине

"Мы обменялись мнениями о войне между Украиной и Россией. Считаем важным продолжать дипломатические усилия для достижения справедливого и длительного урегулирования войны", - подчеркнул Эрдоган.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц обсудит с Эрдоганом войну РФ против Украины во время визита в Турцию

Сотрудничество Турции и Германии

Также во время встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере обороны, в частности поставки истребителей Eurofighter и расширение партнерства в военно-технической сфере.

"Мы приветствуем позитивные шаги, которые Германия недавно сделала в таких вопросах, как закупка самолетов Eurofighter. Учитывая импульс, который Турция получила в оборонной промышленности, мы видим, что у нас есть широкие возможности для сотрудничества с Германией", - добавил Эрдоган.

Читайте также: Эрдоган может помочь в урегулировании войны России против Украины, - Трамп

переговоры (5171) Эрдоган Реджеп Тайип (958) война в Украине (6700) Фридрих Мерц (265)
Невже ще хоч комусь не зрозуміло, що путіну будь-які дипломатичні зусилля до дупи! Всі ці ердогани дурники, чи видають себе за дурників.
30.10.2025 16:43 Ответить
Всі ці ердогани, орбани, мерци, фіци та інші, прикормлені )(уйлом шакали які сидять на кацапських газових і нафтопроводах. Їм би аби поскоріше з Сосії зняли санкції і на повну катушку відкрити московську кормушку
30.10.2025 16:46 Ответить
Базікання всіх політиків світу ніякої користі не приносять Україні. Гинуть тисячі людей,країна на порозі повного знищення,а "ПОЛІТИКІ" роблять красиві заяви. Путін,кацапня розуміє тільки силу,кожний лідер--дбає тільки за свою країну Тільки наша влада "дбає" язиком,бо красти,брехати не перестає А іще і жде,щоб частина виїхала,частина загинула,а барани залишились. Бо баранів можна довго стригти і потім пустити на шашликі.
30.10.2025 16:44 Ответить
Ніякі і нічиї дипломатичні зусилля направленні на заключення миру із кацапами результату не дадуть. В зруйнованій системі міжнародної безпеки нема на що для цього спиратися.
30.10.2025 16:45 Ответить
Щоб ти здохло у***бок смердячий. Як і всі інші хто кожен день вимагає запросити )(уйла на переговори. Тим самим показуючи )(уйлу що можна вбивати, руйнувати і гвалтувати ще більше, бо що б він не робив з ним завжди сядуть за стіл переговорів і ради цього простять йому всі злочини.
30.10.2025 16:49 Ответить
Трамп же сказал, им надо еще побороться
30.10.2025 16:49 Ответить
 
 