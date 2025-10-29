Мерц обсудит с Эрдоганом войну РФ против Украины во время визита в Турцию
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время своего визита в Турцию обсудит с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом войну России против Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства ФРГ, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.
Первый визит Мерца в должности канцлера в Анкару запланирован на 30 октября.
О чем будут говорить Мерц и Эрдоган?
Во время встречи лидеров речь пойдет, в частности, о двусторонних и внешнеполитических вопросах, об углублении сотрудничества в сферах экономики, миграции и безопасности.
Кроме того, одной из тем будет война РФ против Украины.
"Тема российской агрессивной войны против Украины, как и в предыдущие месяцы, остается в центре всех поездок канцлера", - заявили в немецком правительстве.
ще б думку прибиральниці в готелі анталії запитали, як зупинити війну, ефект був би той самий