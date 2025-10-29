Мерц обсудит с Эрдоганом войну РФ против Украины во время визита в Турцию

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время своего визита в Турцию обсудит с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом войну России против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства ФРГ, передает "Укринформ".

Первый визит Мерца в должности канцлера в Анкару запланирован на 30 октября.

О чем будут говорить Мерц и Эрдоган?

Во время встречи лидеров речь пойдет, в частности, о двусторонних и внешнеполитических вопросах, об углублении сотрудничества в сферах экономики, миграции и безопасности.

Кроме того, одной из тем будет война РФ против Украины.

"Тема российской агрессивной войны против Украины, как и в предыдущие месяцы, остается в центре всех поездок канцлера", - заявили в немецком правительстве.

