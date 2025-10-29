РУС
Мерц обсудит с Эрдоганом войну РФ против Украины во время визита в Турцию

Мерц, Эрдоган

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время своего визита в Турцию обсудит с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом войну России против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства ФРГ, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Первый визит Мерца в должности канцлера в Анкару запланирован на 30 октября.

О чем будут говорить Мерц и Эрдоган?

Во время встречи лидеров речь пойдет, в частности, о двусторонних и внешнеполитических вопросах, об углублении сотрудничества в сферах экономики, миграции и безопасности.

Кроме того, одной из тем будет война РФ против Украины.

"Тема российской агрессивной войны против Украины, как и в предыдущие месяцы, остается в центре всех поездок канцлера", - заявили в немецком правительстве.

Читайте также: Мерц после разговора с Зеленским: Украине нужен мирный план

Эрдоган Реджеп Тайип (957) война в Украине (6700) Фридрих Мерц (264)
обговорювати війну з прорашистським турком,означає продовжувати війну
29.10.2025 19:40 Ответить
КНР б'є по економіці ЕС. Китай призупинив експорт чіпів від Nexperia.Що це означає?Дефіцит постачань простих чіпів, що використовуються в блоках керування електричними системами автомобілів, "сильно б'є по автовиробниках у всьому світі, зокрема й у Європі".Поки галузь працює на резервних запасах, але вони швидко скорочуються. Згідно з опитуванням членів асоціації цього тижня, деякі заводи ось-ось зупиняться.Галузева асоціація європейських виробників автомобілів https://www.acea.auto/press-release/critical-chip-shortage-worsens-by-the-day/ ACEA
29.10.2025 19:40 Ответить
то трамп, то мерц щось там питають у пердогана. З яких пір він авторитет хоч в чому-небудь ?

ще б думку прибиральниці в готелі анталії запитали, як зупинити війну, ефект був би той самий
29.10.2025 19:57 Ответить
 
 