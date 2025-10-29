Мерц обговорить з Ердоганом війну РФ проти України під час візиту до Туреччини

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час свого візиту до Туреччини обговорить з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом війну Росії проти України.

Про це повідомили в пресслужбі уряду ФРН, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Перший візит Мерца на посаді канцлера в Анкару запланований на 30 жовтня.

Про що говоритимуть Мерц та Ердоган?

Під час зустрічі лідерів йтиметься, зокрема, про двосторонні та зовнішньополітичні питання, про поглиблення співпраці у сферах економіки, міграції та безпеки.

Окрім цього, однією з тем буде війна РФ проти України.

"Тема російської агресивної війни проти України, як і в попередні місяці, залишається у центрі всіх поїздок канцлера",- заявила в німецькому уряді.

