Мерц обговорить з Ердоганом війну РФ проти України під час візиту до Туреччини
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час свого візиту до Туреччини обговорить з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом війну Росії проти України.
Про це повідомили в пресслужбі уряду ФРН, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.
Перший візит Мерца на посаді канцлера в Анкару запланований на 30 жовтня.
Про що говоритимуть Мерц та Ердоган?
Під час зустрічі лідерів йтиметься, зокрема, про двосторонні та зовнішньополітичні питання, про поглиблення співпраці у сферах економіки, міграції та безпеки.
Окрім цього, однією з тем буде війна РФ проти України.
"Тема російської агресивної війни проти України, як і в попередні місяці, залишається у центрі всіх поїздок канцлера",- заявила в німецькому уряді.
ще б думку прибиральниці в готелі анталії запитали, як зупинити війну, ефект був би той самий