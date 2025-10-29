УКР
Мерц обговорить з Ердоганом війну РФ проти України під час візиту до Туреччини

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час свого візиту до Туреччини обговорить з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом війну Росії проти України.

Про це повідомили в пресслужбі уряду ФРН, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Перший візит Мерца на посаді канцлера в Анкару запланований на 30 жовтня.

Про що говоритимуть Мерц та Ердоган?

Під час зустрічі лідерів йтиметься, зокрема, про двосторонні та зовнішньополітичні питання, про поглиблення співпраці у сферах економіки, міграції та безпеки.

Окрім цього, однією з тем буде війна РФ проти України.

"Тема російської агресивної війни проти України, як і в попередні місяці, залишається у центрі всіх поїздок канцлера",- заявила в німецькому уряді.

Ердоган Реджеп Таїп (993) війна в Україні (6752) Мерц Фрідріх (269)
обговорювати війну з прорашистським турком,означає продовжувати війну
29.10.2025 19:40 Відповісти
КНР б'є по економіці ЕС. Китай призупинив експорт чіпів від Nexperia.Що це означає?Дефіцит постачань простих чіпів, що використовуються в блоках керування електричними системами автомобілів, "сильно б'є по автовиробниках у всьому світі, зокрема й у Європі".Поки галузь працює на резервних запасах, але вони швидко скорочуються. Згідно з опитуванням членів асоціації цього тижня, деякі заводи ось-ось зупиняться.Галузева асоціація європейських виробників автомобілів https://www.acea.auto/press-release/critical-chip-shortage-worsens-by-the-day/ ACEA
29.10.2025 19:40 Відповісти
то трамп, то мерц щось там питають у пердогана. З яких пір він авторитет хоч в чому-небудь ?

ще б думку прибиральниці в готелі анталії запитали, як зупинити війну, ефект був би той самий
29.10.2025 19:57 Відповісти
 
 