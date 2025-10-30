РУС
ЕС ищет пути финансирования вооружений для Украины за счет замороженных российских активов, - Мерц

Мерц о возмещении убытков Россией

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что Еврокомиссия готовит предложения по использованию замороженных российских активов для закупки оружия для Украины.

Об этом Мерц сказал на совместной пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем над тем, чтобы вооружение Украины финансировалось из замороженных российских активов. Еврокомиссия разрабатывает соответствующие предложения", - отметил канцлер.

Он также проинформировал Эрдогана о том, что ЕС и США впервые с начала президентства Трампа ввели параллельные санкции против России, и заверил в намерениях европейцев "настойчиво вводить санкции и предотвращать их обход".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Важно продолжить дипломатические усилия для завершения войны в Украине, - Эрдоган

Мерц подчеркнул общий с Турцией интерес к скорейшему завершению войны в Украине и поддержал итоги последних заявлений президента США об условиях прекращения огня - "Москва должна согласиться на прекращение огня и переговоры", причем отправной точкой следует считать нынешнюю линию фронта. Он поблагодарил Анкару за сотрудничество, которое, по его мнению, приближает к цели - посадить Россию за стол переговоров.

Канцлер также отметил, что понимает позицию Турции по санкциям. Анкара присоединяется только к мерам, принятым Советом Безопасности ООН, добавив, что это не препятствует координации с ЕС в вопросах введения и имплементации ограничительных мер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц обсудит с Эрдоганом войну РФ против Украины во время визита в Турцию

Автор: 

Евросоюз (17762) замороженные активы (395) Фридрих Мерц (265)
Шукає. Четвертий рік не знаходить.
Дуже приховані шляхи.
показать весь комментарий
30.10.2025 17:58 Ответить
МІН ДІЧ мародерату все ще мало? Вони он з Данією не можуть порузмітися, куди поділи бабло по контракту на Фаїр Понти з Фламінго.
показать весь комментарий
30.10.2025 17:59 Ответить
Не шукай вечорами
показать весь комментарий
30.10.2025 18:02 Ответить
зате купувати паРашну нафту та газ шукати шляхи не треба
показать весь комментарий
30.10.2025 18:23 Ответить
2030 год, ЄС шукає шляхи фінансування озброєнь для України за рахунок заморожених російських активів, - Мерц Джерело: https://censor.net/ua/n3582539
показать весь комментарий
30.10.2025 18:31 Ответить
Не можна просто дати грошей Україні? Ви ж завжди хвалитеся які багаті.
показать весь комментарий
30.10.2025 19:02 Ответить
Я так понимаю речь идёт о 2-3 евро с каждого европейца раз в несколько месяцев, или как? Эту проблему трудно решить?
показать весь комментарий
30.10.2025 19:09 Ответить
 
 