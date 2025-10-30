ЕС ищет пути финансирования вооружений для Украины за счет замороженных российских активов, - Мерц

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что Еврокомиссия готовит предложения по использованию замороженных российских активов для закупки оружия для Украины.

Об этом Мерц сказал на совместной пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем над тем, чтобы вооружение Украины финансировалось из замороженных российских активов. Еврокомиссия разрабатывает соответствующие предложения", - отметил канцлер.

Он также проинформировал Эрдогана о том, что ЕС и США впервые с начала президентства Трампа ввели параллельные санкции против России, и заверил в намерениях европейцев "настойчиво вводить санкции и предотвращать их обход".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Важно продолжить дипломатические усилия для завершения войны в Украине, - Эрдоган

Мерц подчеркнул общий с Турцией интерес к скорейшему завершению войны в Украине и поддержал итоги последних заявлений президента США об условиях прекращения огня - "Москва должна согласиться на прекращение огня и переговоры", причем отправной точкой следует считать нынешнюю линию фронта. Он поблагодарил Анкару за сотрудничество, которое, по его мнению, приближает к цели - посадить Россию за стол переговоров.

Канцлер также отметил, что понимает позицию Турции по санкциям. Анкара присоединяется только к мерам, принятым Советом Безопасности ООН, добавив, что это не препятствует координации с ЕС в вопросах введения и имплементации ограничительных мер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц обсудит с Эрдоганом войну РФ против Украины во время визита в Турцию