Министр обороны Бельгии Франкен по поводу инцидентов с дронами: "Задачи и указания четкие: если есть возможность, мы их сбиваем"

В Бельгии по итогам заседания Совета по вопросам национальной безопасности приняли решение усилить полномочия Национального центра воздушной безопасности (NASC) в ответ на серию инцидентов с дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра обороны Тео Франкена и VRT.

Франкен заявил, что "все службы безопасности вместе должны иметь общую картину воздушного пространства", и именно NASC должен обеспечить такую координацию. На заседании также обсуждали перечень мер противодействия дронам. Министр дорабатывает предложения, чтобы представить их на рассмотрение правительства уже завтра.

"Между тем нельзя допускать вражеских дронов на нашу территорию и над нашими военными базами. Задачи и указания четкие: если есть возможность, мы их сбиваем", - подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 225 штурмовой полк получил почти 3000 различных дронов от общины Киева, - Кличко. ФОТОрепортаж

Напомним, глава правительства Бельгии Барт де Вевер согласился с предложением министра внутренних дел и безопасности Бернара Квинтина созвать экстренное заседание Совета по нацбезопасности на фоне инцидентов с дронами.

Дроны над Бельгией

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы Бельгии считают Россию причастной к инцидентам с дронами над страной, - СМИ