Министр обороны Бельгии Франкен по поводу инцидентов с дронами: "Задачи и указания четкие: если есть возможность, мы их сбиваем"
В Бельгии по итогам заседания Совета по вопросам национальной безопасности приняли решение усилить полномочия Национального центра воздушной безопасности (NASC) в ответ на серию инцидентов с дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра обороны Тео Франкена и VRT.
Франкен заявил, что "все службы безопасности вместе должны иметь общую картину воздушного пространства", и именно NASC должен обеспечить такую координацию. На заседании также обсуждали перечень мер противодействия дронам. Министр дорабатывает предложения, чтобы представить их на рассмотрение правительства уже завтра.
"Между тем нельзя допускать вражеских дронов на нашу территорию и над нашими военными базами. Задачи и указания четкие: если есть возможность, мы их сбиваем", - подчеркнул министр.
Напомним, глава правительства Бельгии Барт де Вевер согласился с предложением министра внутренних дел и безопасности Бернара Квинтина созвать экстренное заседание Совета по нацбезопасности на фоне инцидентов с дронами.
Дроны над Бельгией
- В конце октября сообщалось, что над одной из военных баз Бельгии дважды зафиксировали появление неизвестных беспилотников.
- В ночь на 1 ноября над военной авиабазой Кляйн-Брогель в бельгийской провинции Лимбург зафиксировали несколько неизвестных дронов.
- Министр обороны Бельгии Теон Франкен заявил, что беспилотники, замеченные над военными базами в выходные, использовались для шпионажа за боевыми самолетами F-16 и боеприпасами.
- Вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать любые неизвестные беспилотники, которые будут замечены над военными авиабазами.
- В ночь на 5 ноября брюссельский аэропорт временно остановил все полеты из-за обнаружения беспилотника.
