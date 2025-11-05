Спецслужбы Бельгии считают Россию причастной к инцидентам с дронами над страной, - СМИ
Бельгийские спецслужбы считают, что за серией недавних инцидентов с беспилотниками, которые нарушили воздушное движение и препятствовали военным операциям, стоит, скорее всего, Россия.
Об этом сообщает информагентство Belga со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Причастность России
Этот вопрос обсуждался во время подготовительного совещания Совета национальной безопасности, который официально соберется в четверг утром, 6 ноября, с участием премьер-министра Барта Де Вевера и федеральных вице-премьеров.
Собеседники Belga обратили внимание на ряд признаков, которые указывают на причастность иностранного государства к инцидентам с дронами.
Они заявили, что беспилотники часто летают в определенной формации, действуют в полной темноте и нацеливаются на чувствительные военные объекты, в частности военную базу Кляйн-Брогель, где размещено американское ядерное оружие и куда вскоре прибудут истребители F-35.
Бельгийские спецслужбы считают, что такие действия выходят за рамки возможностей обычных любителей.
Информагентство отмечает, что до недавнего времени Бельгию не рассматривали как цель российских гибридных угроз. Однако напряжение возросло на фоне европейских обсуждений возможности использования замороженных активов РФ, которые хранятся в брюссельском депозитарии Euroclear, для поддержки Украины.
Дроны над Бельгией
- В конце октября сообщалось, что над одной из военных баз Бельгии дважды зафиксировали появление неизвестных беспилотников.
- В ночь на 1 ноября над военной авиабазой Кляйн-Брогель в бельгийской провинции Лимбург зафиксировали несколько неизвестных дронов.
- Министр обороны Бельгии Теон Франкен заявил, что беспилотники, замеченные над военными базами в выходные, использовались для шпионажа за боевыми самолетами F-16 и боеприпасами.
- Вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать любые неизвестные беспилотники, которые будут замечены над военными авиабазами.
- В ночь на 5 ноября брюссельский аэропорт временно остановил все полеты из-за обнаружения беспилотника.
але все ж таки є ще вирогідність, що за цим стоять мембарці. Тому російські гроші треба притримати до офіційної відповіді від МЗС мембарців.
Кандидатів, що відповідають пунктам а і б відбере Стёпа Вітькофф, пункт в перевірить Піт Гегсет, а пунктом г займеться Роберт Френсіс Кеннеді-молодший. У Тромба дуже потужна команда. Кожен перший потужніший за кожного іншого. І при цьому всі вони (разом та поодинці) пігмеї супротив Тромба.