РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6266 посетителей онлайн
Новости Дроны РФ над Европой
312 5

Спецслужбы Бельгии считают Россию причастной к инцидентам с дронами над страной, - СМИ

Дроны над Бельгией: спецслужбы страны подозревают Россию

Бельгийские спецслужбы считают, что за серией недавних инцидентов с беспилотниками, которые нарушили воздушное движение и препятствовали военным операциям, стоит, скорее всего, Россия.

Об этом сообщает информагентство Belga со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Причастность России

Этот вопрос обсуждался во время подготовительного совещания Совета национальной безопасности, который официально соберется в четверг утром, 6 ноября, с участием премьер-министра Барта Де Вевера и федеральных вице-премьеров.

Собеседники Belga обратили внимание на ряд признаков, которые указывают на причастность иностранного государства к инцидентам с дронами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совет по нацбезопасности Бельгии проведет экстренное заседание из-за инцидентов с неизвестными дронами

Они заявили, что беспилотники часто летают в определенной формации, действуют в полной темноте и нацеливаются на чувствительные военные объекты, в частности военную базу Кляйн-Брогель, где размещено американское ядерное оружие и куда вскоре прибудут истребители F-35.

Бельгийские спецслужбы считают, что такие действия выходят за рамки возможностей обычных любителей.

Информагентство отмечает, что до недавнего времени Бельгию не рассматривали как цель российских гибридных угроз. Однако напряжение возросло на фоне европейских обсуждений возможности использования замороженных активов РФ, которые хранятся в брюссельском депозитарии Euroclear, для поддержки Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Брюсселе приостановили авиасообщение из-за дрона над аэропортом

Дроны над Бельгией

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Бельгия (444) россия (97947) дроны (5346)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І при тому всьому кацапські гроші бельгійці конфіскувати не хочуть. Дивина!
показать весь комментарий
05.11.2025 22:09 Ответить
Бельгійські служби безпеки вважають, що за серією недавніх інцидентів з безпілотниками, які порушили повітряний рух і перешкоджали військовим операціям, стоїть, найімовірніше, Росія. Джерело: https://censor.net/ua/n3583520

але все ж таки є ще вирогідність, що за цим стоять мембарці. Тому російські гроші треба притримати до офіційної відповіді від МЗС мембарців.
показать весь комментарий
05.11.2025 22:10 Ответить
Цілковито підтримую. Але що робити якщо МЗС мембарців не відповість у розумні терміни? Наприклад за 10-20 років. Пропоную зібрати тимчасову величну комісію зі встановлення вічного миру у галактиці Чумацький Шлях. Комісія повинна складатись із громадян США що а) добре розуміються на справах в Мордорі, б) не мали ніяких справ з санкціонованими бізнесменами та держчиновниками Мордору в) мають бездоганну патріотичну репутацію, г) мають тверезий розум та не мають психічних розладів.
Кандидатів, що відповідають пунктам а і б відбере Стёпа Вітькофф, пункт в перевірить Піт Гегсет, а пунктом г займеться Роберт Френсіс Кеннеді-молодший. У Тромба дуже потужна команда. Кожен перший потужніший за кожного іншого. І при цьому всі вони (разом та поодинці) пігмеї супротив Тромба.
показать весь комментарий
05.11.2025 22:39 Ответить
Нарешті за два місяці допетрали.
показать весь комментарий
05.11.2025 22:13 Ответить
Танунахубытьнеможет!
показать весь комментарий
05.11.2025 23:31 Ответить
 
 