Спецслужбы Бельгии считают Россию причастной к инцидентам с дронами над страной, - СМИ

Бельгийские спецслужбы считают, что за серией недавних инцидентов с беспилотниками, которые нарушили воздушное движение и препятствовали военным операциям, стоит, скорее всего, Россия.

Об этом сообщает информагентство Belga со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Причастность России

Этот вопрос обсуждался во время подготовительного совещания Совета национальной безопасности, который официально соберется в четверг утром, 6 ноября, с участием премьер-министра Барта Де Вевера и федеральных вице-премьеров.

Собеседники Belga обратили внимание на ряд признаков, которые указывают на причастность иностранного государства к инцидентам с дронами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совет по нацбезопасности Бельгии проведет экстренное заседание из-за инцидентов с неизвестными дронами

Они заявили, что беспилотники часто летают в определенной формации, действуют в полной темноте и нацеливаются на чувствительные военные объекты, в частности военную базу Кляйн-Брогель, где размещено американское ядерное оружие и куда вскоре прибудут истребители F-35.

Бельгийские спецслужбы считают, что такие действия выходят за рамки возможностей обычных любителей.

Информагентство отмечает, что до недавнего времени Бельгию не рассматривали как цель российских гибридных угроз. Однако напряжение возросло на фоне европейских обсуждений возможности использования замороженных активов РФ, которые хранятся в брюссельском депозитарии Euroclear, для поддержки Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Брюсселе приостановили авиасообщение из-за дрона над аэропортом

Дроны над Бельгией

Больше читайте в нашем Telegram-канале