Спецслужби Бельгії вважають Росію причетною до інцидентів з дронами над країною, - ЗМІ

Бельгійські служби безпеки вважають, що за серією недавніх інцидентів з безпілотниками, які порушили повітряний рух і перешкоджали військовим операціям, стоїть, найімовірніше, Росія.

Про це повідомляє інформагентство Belga з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Причетність Росії

Це питання обговорювалося під час підготовчої наради Ради національної безпеки, яка офіційно збереться в четвер вранці, 6 листопада, за участю прем'єр-міністра Барта Де Вевера та федеральних віцепрем'єрів.

Співрозмовники Belga звернули увагу на низку ознак, які вказують на причетність іноземної держави до інцидентів з дронами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада з нацбезпеки Бельгії проведе екстрене засідання через інциденти з невідомими дронами

Вони заявили, що безпілотники часто літають у певній формації, діють у повній темряві та націлюються на чутливі військові об'єкти, зокрема військову базу Кляйн-Брогель, де розміщена американська ядерна зброя та куди невдовзі прибудуть винищувачі F-35.

Бельгійські спецслужби вважають, що такі дії поза межами можливостей звичайних любителів.

Інформагентство зазначає, що до недавнього часу Бельгію не розглядали як ціль російських гібридних загроз. Однак напруга зросла на тлі європейських обговорень можливості використання заморожених активів РФ, які зберігають в брюссельському депозитарії Euroclear, для підтримки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Брюсселі призупинили авіарух через дрон над аеропортом

Дрони над Бельгією

Більше читайте у нашому Telegram-каналі