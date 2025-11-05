Спецслужби Бельгії вважають Росію причетною до інцидентів з дронами над країною, - ЗМІ
Бельгійські служби безпеки вважають, що за серією недавніх інцидентів з безпілотниками, які порушили повітряний рух і перешкоджали військовим операціям, стоїть, найімовірніше, Росія.
Про це повідомляє інформагентство Belga з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Причетність Росії
Це питання обговорювалося під час підготовчої наради Ради національної безпеки, яка офіційно збереться в четвер вранці, 6 листопада, за участю прем'єр-міністра Барта Де Вевера та федеральних віцепрем'єрів.
Співрозмовники Belga звернули увагу на низку ознак, які вказують на причетність іноземної держави до інцидентів з дронами.
Вони заявили, що безпілотники часто літають у певній формації, діють у повній темряві та націлюються на чутливі військові об'єкти, зокрема військову базу Кляйн-Брогель, де розміщена американська ядерна зброя та куди невдовзі прибудуть винищувачі F-35.
Бельгійські спецслужби вважають, що такі дії поза межами можливостей звичайних любителів.
Інформагентство зазначає, що до недавнього часу Бельгію не розглядали як ціль російських гібридних загроз. Однак напруга зросла на тлі європейських обговорень можливості використання заморожених активів РФ, які зберігають в брюссельському депозитарії Euroclear, для підтримки України.
Дрони над Бельгією
- Наприкінці жовтня повідомлялось, що над однією з військових баз Бельгії двічі зафіксували появу невідомих безпілотників.
- У ніч на 1 листопада над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у бельгійській провінції Лімбург зафіксували декілька невідомих дронів.
- Міністр оборони Бельгії Теон Франкен заявив, що безпілотники, помічені над військовими базами у вихідні, використовувалися для шпигунства за бойовими літаками F-16 та боєприпасами.
- Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати будь-які невідомі безпілотники, які будуть помічені над військовими авіабазами.
- У ніч на 5 листопада брюссельському аеропорту тимчасово зупинили всі польоти через виявлення безпілотника.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але все ж таки є ще вирогідність, що за цим стоять мембарці. Тому російські гроші треба притримати до офіційної відповіді від МЗС мембарців.
Кандидатів, що відповідають пунктам а і б відбере Стёпа Вітькофф, пункт в перевірить Піт Гегсет, а пунктом г займеться Роберт Френсіс Кеннеді-молодший. У Тромба дуже потужна команда. Кожен перший потужніший за кожного іншого. І при цьому всі вони (разом та поодинці) пігмеї супротив Тромба.