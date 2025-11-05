Спецслужби Бельгії вважають Росію причетною до інцидентів з дронами над країною, - ЗМІ

Дрони над Бельгією: спецслужби країни підозрюють Росію

Бельгійські служби безпеки вважають, що за серією недавніх інцидентів з безпілотниками, які порушили повітряний рух і перешкоджали військовим операціям, стоїть, найімовірніше, Росія.

Про це повідомляє інформагентство Belga з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Причетність Росії

Це питання обговорювалося під час підготовчої наради Ради національної безпеки, яка офіційно збереться в четвер вранці, 6 листопада, за участю прем'єр-міністра Барта Де Вевера та федеральних віцепрем'єрів.

Співрозмовники Belga звернули увагу на низку ознак, які вказують на причетність іноземної держави до інцидентів з дронами.

Вони заявили, що безпілотники часто літають у певній формації, діють у повній темряві та націлюються на чутливі військові об'єкти, зокрема військову базу Кляйн-Брогель, де розміщена американська ядерна зброя та куди невдовзі прибудуть винищувачі F-35.

Бельгійські спецслужби вважають, що такі дії поза межами можливостей звичайних любителів.

Інформагентство зазначає, що до недавнього часу Бельгію не розглядали як ціль російських гібридних загроз. Однак напруга зросла на тлі європейських обговорень можливості використання заморожених активів РФ, які зберігають в брюссельському депозитарії Euroclear, для підтримки України.

І при тому всьому кацапські гроші бельгійці конфіскувати не хочуть. Дивина!
05.11.2025 22:09 Відповісти
От саме через ті дрони вони і сцються....
06.11.2025 07:15 Відповісти
але все ж таки є ще вирогідність, що за цим стоять мембарці. Тому російські гроші треба притримати до офіційної відповіді від МЗС мембарців.
05.11.2025 22:10 Відповісти
Цілковито підтримую. Але що робити якщо МЗС мембарців не відповість у розумні терміни? Наприклад за 10-20 років. Пропоную зібрати тимчасову величну комісію зі встановлення вічного миру у галактиці Чумацький Шлях. Комісія повинна складатись із громадян США що а) добре розуміються на справах в Мордорі, б) не мали ніяких справ з санкціонованими бізнесменами та держчиновниками Мордору в) мають бездоганну патріотичну репутацію, г) мають тверезий розум та не мають психічних розладів.
Кандидатів, що відповідають пунктам а і б відбере Стёпа Вітькофф, пункт в перевірить Піт Гегсет, а пунктом г займеться Роберт Френсіс Кеннеді-молодший. У Тромба дуже потужна команда. Кожен перший потужніший за кожного іншого. І при цьому всі вони (разом та поодинці) пігмеї супротив Тромба.
05.11.2025 22:39 Відповісти
якщо менбарці не нададуть відповідь у найближчі десять років, то бельгійці тоді пошлють запит у МЗС ворлонів. У дипломатії головне послідовність.
06.11.2025 04:36 Відповісти
Нарешті за два місяці допетрали.
05.11.2025 22:13 Відповісти
Танунахубытьнеможет!
05.11.2025 23:31 Відповісти
Небо Європи як зад актриси з німецьких фільмів для дорослих.
06.11.2025 00:17 Відповісти
 
 