Польша и Румыния развертывают новую систему вооружения для защиты от беспилотников РФ

Польша и Румыния начали развертывание американской контрбеспилотной системы Merops. Решение принято в рамках усиления обороны восточного фланга НАТО после серии вторжений беспилотников в воздушное пространство союзников.

Что это за система

Представители НАТО заявили о намерении укрепить обороноспособность от Норвегии до Турции и сделать границу с Россией "настолько хорошо вооруженной, чтобы Москва не решилась ее пересечь". Одним из ключевых элементов этого плана станет развертывание американской системы противодействия беспилотникам Merops.

Система способна обнаруживать и уничтожать дроны с помощью искусственного интеллекта, сохраняя эффективность даже в случае глушения спутниковой или электронной связи. Комплексы Merops мобильны и обычно размещаются в кузове пикапа.

По словам полковника Марка Маклеллана, заместителя начальника штаба по оперативным вопросам Объединенного сухопутного командования НАТО, система обеспечивает "очень точное обнаружение" и способна сбивать дроны по относительно низкой стоимости.

Дроны РФ над Европой

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства. Только в первый месяц осени было зафиксировано не менее 12 случаев нарушения европейского воздушного пространства. Российские дроны были замечены в Польше, Румынии, вблизи расположения военных объектов Дании, над архипелагом Карлскруна в Швеции, где расположена главная база Военно-морских сил страны. А также над гидроэлектростанцией недалеко от Рованиеми в Финляндии.

Из-за БПЛА РФ приостанавливали работу аэропорта Копенгагена в Дании и "Схипхол" – главного аэропорта Нидерландов.

В октябре из-за российских дронов приостанавливали работу аэропорты Мюнхена (Германия), Вильнюса (Литва), Осло (Норвегия), Пальма-де-Майорка и Аликанте (Испания).

Также беспилотники РФ несколько раз были замечены над военной базой в Бельгии и во время военных учений в Нидерландах.

