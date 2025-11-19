Зеленский и Туск обсудили диверсии на польской железной дороге: Все факты указывают на российский след

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Удар по Тернополю

Премьер-министр Туск выразил соболезнования в связи с погибшими в Тернополе и десятками раненых в других регионах Украины в результате российских дронных и ракетных атак.

Диверсии на польской железной дороге

Премьер-министр также поделился информацией от своих правоохранительных органов и разведки о недавних актах диверсий на польской железной дороге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диверсии на железной дороге в Польше: установлены еще четыре возможных сообщника

"Социальная платформа Telegram использовалась для организации подрывной деятельности и запуска дезинформационной кампании против Украины.

Я отметил, что подобные подрывные действия ежедневно направлены против Украины, в том числе и по железной дороге. В "Укрзализныце" мы внедрили надлежащие меры для противодействия таким диверсиям. Наша информация совпадает: все факты указывают на российский след за всем этим. Никто, кроме россиян, в этом не заинтересован", - подчеркивает Зеленский.

Глава государства также отметил, что Украина готова сотрудничать с Польшей на разных уровнях и делиться всей информацией.

"Мы договорились о создании украинско-польской группы, которая будет работать над предотвращением подобных ситуаций со стороны России в будущем.

Ценим всю помощь Польши и всегда готовы работать вместе, чтобы совместно защищать жизнь и противодействовать всем возможным диверсиям и вызовам", - резюмирует президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков после осуждения украинцев за диверсии на железной дороге в Польше: "Русофобия там, конечно, буйствует". ВИДЕО

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К диверсии на железной дороге Польши причастны двое украинцев, которые работали на спецслужбы РФ, - Туск