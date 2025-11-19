Зеленский и Туск обсудили диверсии на польской железной дороге: Все факты указывают на российский след
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Удар по Тернополю
Премьер-министр Туск выразил соболезнования в связи с погибшими в Тернополе и десятками раненых в других регионах Украины в результате российских дронных и ракетных атак.
Диверсии на польской железной дороге
Премьер-министр также поделился информацией от своих правоохранительных органов и разведки о недавних актах диверсий на польской железной дороге.
"Социальная платформа Telegram использовалась для организации подрывной деятельности и запуска дезинформационной кампании против Украины.
Я отметил, что подобные подрывные действия ежедневно направлены против Украины, в том числе и по железной дороге. В "Укрзализныце" мы внедрили надлежащие меры для противодействия таким диверсиям. Наша информация совпадает: все факты указывают на российский след за всем этим. Никто, кроме россиян, в этом не заинтересован", - подчеркивает Зеленский.
Глава государства также отметил, что Украина готова сотрудничать с Польшей на разных уровнях и делиться всей информацией.
"Мы договорились о создании украинско-польской группы, которая будет работать над предотвращением подобных ситуаций со стороны России в будущем.
Ценим всю помощь Польши и всегда готовы работать вместе, чтобы совместно защищать жизнь и противодействовать всем возможным диверсиям и вызовам", - резюмирует президент.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее стало известно о повреждении железнодорожного пути в Польше. Туск рассматривает диверсию.
- Позже подтвердили, что повреждение железнодорожного пути на участке Демблин - Варшава, произошедшее утром в воскресенье, 16 ноября, является беспрецедентным актом саботажа.
- Участок железной дороги Варшава - Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине.
- Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что все следы ведут в Россию.
Премьер Польши Дональд Туск заявил о задержании двух украинцев, которых подозревают в причастности к диверсии на железной дороге.
