Диверсии в Польше и Литве Российские диверсии в ЕС
Диверсии на железной дороге в Польше: установлены еще четверо возможных сообщников

Неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Польше

Польские следователи подозревают еще четырех граждан Украины в причастности к диверсиям на железной дороге между Варшавой и Люблином.

Об этом сообщает Onet со ссылкой на собственные источники, пишет Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, польские службы установили вероятных сообщников исполнителей диверсий. Все четверо являются гражданами Украины и проживают на территории Польши. Полиции уже известны их личности и адреса.

Ранее польские власти сообщили о исполнителях диверсий, которые, по информации Варшавы, бежали в Беларусь.

Что известно:

+15
От Цензор точно ,,нє нуждаєцца,, в кацапських висерах феесбешних дописувачів. Згинь, паскудо!
19.11.2025 11:51 Ответить
+14
Треба дозволити уряду Польші таких ,,українців,, вішати на прикордонних стовпах.
19.11.2025 11:47 Ответить
+6
А ми дивуємося, чому ненавидять українців, тому їх треба ділити на х-а-хлів та українців, х-а-хли - це продажні тварини, які за гроші здатні рідну матір забити. Ну не має палестинців, які воюють проти палестинців за Ізраїль, а в Україні є - х-а-хли воюють за росію.. Чи ходять в московську секту молитись царю.
19.11.2025 12:04 Ответить
Уряд Польши не нуждается ни в советах, ни в позволении старых цензорских маразматиков.
19.11.2025 11:49 Ответить
Уровень развития ответ - " Сам дурак"
19.11.2025 11:55 Ответить
Лаптєногий ванька ти хоча б сам зрозумів, що бовкнув?
19.11.2025 12:42 Ответить
Я вижу вам такое произведение как "12 стульев" не известно, но то, такое)
19.11.2025 12:46 Ответить
свинособака..
19.11.2025 12:13 Ответить
Те що я казав. Рашисти будуть руками "українців" кошмарити Європу, поки Європа не те що відхреститься від України і від вступу України в ЕС і НАТО, а ще й побудує на кордоні з Україною паркани і рови як на кордоні з ***********. А потім ще й європейські ************* не без підказок з москви, будуть просити )(уйла щоб навів порядок в Україні. Ось до чого все йде. І ось чому Україна не повинна йти на любі переговори і компроміси з рашистами. Бо потім все повалиться як доміно яке вже не зупинити
19.11.2025 11:55 Ответить
В Польщі працюють правоохоронні служби, тому за декілька діб маємо результат. Якщо доведуть, що дійсно українці причетні до диверсій - я підтримую найсуворіше покарання для них. За те, що ********* батьківщину, паплюжать і принижують інше українство, співпрацюють з російськими шизофашистами. Пожиттєвий термін був би справедливим вироком для них.
19.11.2025 11:56 Ответить
Головне хто буде ділити і за якими критеріями.
19.11.2025 12:27 Ответить
По маскаворотій щелепі.
19.11.2025 12:43 Ответить
Просто всі мають зрозуміти, що х-а-хол , то є продажна тварина зрадлива і хоче бути рабом московита. А то прикриваються українцями, якими ніколи в житті не є. І українці не повинні визнавати себе, що вони х-а-хли, між іншим , ще коли служив на флоті, то вже в радянські часи ділили українців на бандерівців та х-а-хлів, то я був бандерівцем , якого поважали , а тих ублюдків гнобили, хоча я старався помагати українцям, але якщо воно чмо, наркоман, служити не хоче, то воно і залишалось таким!
19.11.2025 13:38 Ответить
Для початку треба прискіпливо перевірити кожного українського біженця в Європі. Як тільки десь був помічений в запутінських висерах чи навіть просто ,,лайках,, в соцмережах одразу нах з країни. Починати треба з володарів паспортів з донецько-луганською складовою. Я по своєму місту їх бачу чим вони живуть. Зходять злобою не на ***** який вигнав їх з областей та порушив їхні оселі, а на Україну яка не скорилася одразу без спротиву ,,та всьо било би харашо,, В Ютубі часто зустрічаються роліки з подібними істотами які розсипались по світу після 22 року та звинувачують ,,дурних хахлов,, На 90 відсотків це наші східноукраїнські земляки чомусь.
19.11.2025 12:11 Ответить
А колись сміялись, що росіянам відкривають провадження за пости, меми чи танці на фоні церкви.
Оце потужно докотились від країни, котра боролась за шлях до демократтчних цінностей до мрій про повний тоталітаризм.
Воно й не дивно чому більшість цих біженців не планують повертатись в країну мрій навіть після кордонів 91.
19.11.2025 12:38 Ответить
А потрібно дочекатись коли запутінське бидло з українським громадянством знищить країну?
19.11.2025 12:41 Ответить
Почему они все время хватают украинцев.
19.11.2025 12:37 Ответить
Носії паспортів.
Групи арабських дітей, котрих евакуювали з Палестини/Сирії/Лівану також мають українські паспорти, але не абсолютно ніяк не відноситься до їх національності.
19.11.2025 12:44 Ответить
Тут главное - не выйти на самих себя...
19.11.2025 14:08 Ответить
 
 