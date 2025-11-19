Диверсии на железной дороге в Польше: установлены еще четверо возможных сообщников

Польские следователи подозревают еще четырех граждан Украины в причастности к диверсиям на железной дороге между Варшавой и Люблином.

Об этом сообщает Onet со ссылкой на собственные источники, пишет Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, польские службы установили вероятных сообщников исполнителей диверсий. Все четверо являются гражданами Украины и проживают на территории Польши. Полиции уже известны их личности и адреса.

Ранее польские власти сообщили о исполнителях диверсий, которые, по информации Варшавы, бежали в Беларусь.

Что известно:

повреждение железнодорожного пути в Польше произошло утром в воскресенье, 16 ноября;

участок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине;

к диверсии на железной дороге Польши причастны двое украинцев, которые работали на спецслужбы РФ, - заявил польский премьер Дональд Туск.

