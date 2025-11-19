Диверсии на железной дороге в Польше: установлены еще четверо возможных сообщников
Польские следователи подозревают еще четырех граждан Украины в причастности к диверсиям на железной дороге между Варшавой и Люблином.
Об этом сообщает Onet со ссылкой на собственные источники, пишет Цензор.НЕТ.
По данным журналистов, польские службы установили вероятных сообщников исполнителей диверсий. Все четверо являются гражданами Украины и проживают на территории Польши. Полиции уже известны их личности и адреса.
Ранее польские власти сообщили о исполнителях диверсий, которые, по информации Варшавы, бежали в Беларусь.
Что известно:
- повреждение железнодорожного пути в Польше произошло утром в воскресенье, 16 ноября;
- участок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине;
- к диверсии на железной дороге Польши причастны двое украинцев, которые работали на спецслужбы РФ, - заявил польский премьер Дональд Туск.
Топ комментарии
+15 Дужан Міхал
показать весь комментарий19.11.2025 11:51 Ответить Ссылка
+14 Дужан Міхал
показать весь комментарий19.11.2025 11:47 Ответить Ссылка
+6 Vitaliy #399296
показать весь комментарий19.11.2025 12:04 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оце потужно докотились від країни, котра боролась за шлях до демократтчних цінностей до мрій про повний тоталітаризм.
Воно й не дивно чому більшість цих біженців не планують повертатись в країну мрій навіть після кордонів 91.
Групи арабських дітей, котрих евакуювали з Палестини/Сирії/Лівану також мають українські паспорти, але не абсолютно ніяк не відноситься до їх національності.