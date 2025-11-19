Зеленский прибыл в Турцию. Его встречал Умеров

Сегодня, 19 ноября 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию.

информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Умеров встретил Зеленского

Как отмечается, в аэропорту его встретил, в частности, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Что предшествовало?

Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию, чтобы "активизировать" переговоры.

По данным Reuters, 19 ноября Владимир Зеленский встретится в Турции со специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом для проведения переговоров.

