Зеленский прибыл в Турцию. Его встречал Умеров
Сегодня, 19 ноября 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию.
Об этом сообщила пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Умеров встретил Зеленского
Как отмечается, в аэропорту его встретил, в частности, секретарь СНБО Рустем Умеров.
Что предшествовало?
Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию, чтобы "активизировать" переговоры.
По данным Reuters, 19 ноября Владимир Зеленский встретится в Турции со специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом для проведения переговоров.
Та він ще буде другий президентський термін. Бо "народ"!
Добре машиністу - приїжджає на вокзал, а там його дівчина чекає.
Добре моряку - припливає в порт, а його там дівчина чекає.
Погано тільки дівчині: то на аеродром, то на вокзал, то в порт... Як вона встигає?"
🤣🤣🤣
- шеф, фсьо прапало!!! ...
А посла в Туреччині що, вже звільнили? І це не офіційний візит, господарі не зустрічають? Якось оте "зокрема" не вносить ясності. Чи мо блазень просто позагорати прилетів. Чи просити політичного притулку? Гадай тепер над цим.
та їдьте вже у Оман, там хата перевірена 🤬
Очікувалося, що Вітков зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Туреччині, але поїздку відклали, повідомили українські та американські чиновники.
Вітков мав зустріч з радником Зеленського з національної безпеки Рустемом Умеровим на початку цього тижня в Маямі.
Валерій Клочок (фб)
знову я правий. Зеленський не лише прибув до Туреччини, а його зустрічав там Умєров. Коли я вчора писав про те, що у Туреччині Зеленський обов'язково зустрінеться з Умєровим, то мені писали, що секретар РНБО вже в США. І що з того? По-перше, писали про те, що він в США, а чи був він там мені не відомо. Якщо напишуть, що Умєров на Марсі, то теж вірити? А по-друге, навіть якщо в США, то що заважає йому прилетіти до Туреччини? Тож, як виявилося, я правий і Зе зустрівся з Умєровим.
Чому я був впевнений, що це відбудеться? Тому що 16 червня Зеленський вже здійснював візит до Австрії... щоб зустрітися там з Чернишовим, який не хотів повертатися до України і всім повідомляв, що він в офіційному відрядженні. Тоді президент Чернишова не переконав, а повернувся лише після отримання гарантій, що його не закриють. І ця ситуація дуже схожа на "відрядження" Умєрова.
Після того, як я написав про потенційну зустріч президента з секретарем РНБО, зі мною звязалися злі язики з Банкової і сказали, що я правий. Зеленський буде намагатися переконати повернутися Умєрова. Але чи вдасться це, чи ні - невідомо. Бо Умєров фігурує не лише у справі про бронежилети. Тому може статися, як з Чернишовим. По одній справі не закривають, а по іншій можуть. Тож, незабаром побачимо наскільки переконливим може бути Зеленський зі своїми підлеглими. Але повернутися Міндіча в Україну він не вмовив.