Зеленский прибыл в Турцию. Его встречал Умеров

Зеленский в Турции

Сегодня, 19 ноября 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию.

Об этом сообщила пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Умеров встретил Зеленского

Как отмечается, в аэропорту его встретил, в частности, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Что предшествовало?

Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию, чтобы "активизировать" переговоры.

По данным Reuters, 19 ноября Владимир Зеленский встретится в Турции со специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом для проведения переговоров.

Зеленский Владимир (22639) Турция (3561) Умеров Рустем (672)
19.11.2025 10:26 Ответить
Оминають Україну усіма шляхами. Рнбо- шники...
19.11.2025 10:09 Ответить
Як же це жалюгідно виглядає, коли з нікчемної істоти спали всі прикраси, а нікчема й далі грає роль "потужного президента"
19.11.2025 10:13 Ответить
Східняк?
19.11.2025 10:07 Ответить
Чекатимуть там на менеджера міньдіча
19.11.2025 10:16 Ответить
100%.
19.11.2025 10:19 Ответить
19.11.2025 10:19 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
19.11.2025 11:04 Ответить
Вышел Зеленский из самолёта, и все увидели что он абсолютно голый. И только одна стодолларовая купюра сиротливо выглядывает из его ануса.
19.11.2025 10:25 Ответить
Да мабуть східняк, як 90х, бо в Україні небезпечно журналісти такі хитрі стали, усю роботу за СБУ роблять.
19.11.2025 10:53 Ответить
Мародеры
19.11.2025 13:11 Ответить
Оминають Україну усіма шляхами. Рнбо- шники...
19.11.2025 10:09 Ответить
Як же це жалюгідно виглядає, коли з нікчемної істоти спали всі прикраси, а нікчема й далі грає роль "потужного президента"
19.11.2025 10:13 Ответить
Ви хіба проти "мудрого_народу_73%"?

Та він ще буде другий президентський термін. Бо "народ"!
19.11.2025 10:48 Ответить
А були якісь прикраси? Воно гидке, бридке й тупе зроду…
19.11.2025 12:30 Ответить
Як зворушливо. Так 73%? Зеленський прибув до Туреччини, а там його зустрів один із членів бванди умеров. Чомусь всі "лідери" не на фронті і не разом з нашими ЗСУ, яких завели в оточення, а насолоджуються життям за гроші українців за кордоном.
19.11.2025 10:14 Ответить
Уморов не інакше як телепорт використовує. То він у Туреччині, то в Катарі, то в США, тепер ось знову повернувся до Туреччини. Просто спрінтер.
19.11.2025 10:35 Ответить
"Добре льотчику - прилітає на аеродром, а там його дівчина чекає.
Добре машиністу - приїжджає на вокзал, а там його дівчина чекає.
Добре моряку - припливає в порт, а його там дівчина чекає.
Погано тільки дівчині: то на аеродром, то на вокзал, то в порт... Як вона встигає?"
🤣🤣🤣
19.11.2025 10:40 Ответить
Гастролери...
19.11.2025 10:14 Ответить
👏👍...
19.11.2025 11:02 Ответить
Східняк злодіїв.Може там в Туреччині толковий дільничий ,щоб пов'язати цих злодіїв та мародерів разом? Бо в Україні немає.
19.11.2025 10:14 Ответить
Боже, це якись сюр. У Zейла країна горить, а він літає, і літає, і літає.
19.11.2025 10:17 Ответить
...умєров зі словами:
- шеф, фсьо прапало!!! ...
А посла в Туреччині що, вже звільнили? І це не офіційний візит, господарі не зустрічають? Якось оте "зокрема" не вносить ясності. Чи мо блазень просто позагорати прилетів. Чи просити політичного притулку? Гадай тепер над цим.
19.11.2025 10:19 Ответить
Шукають де Андрія алібабу пристроїти щоб в Україну не повертався.
19.11.2025 10:23 Ответить
73%, порадійте за Бубочку. Дійсно його програма "Країна мрій" здійснилася, але виключно тільки в нього і його шайки-банди "міндічів-цукерманів". Щоб розуміли, ті ж старалися не для себе, а для майбутнього Бубочки і його антиукраїнської родини. Дякую 73%, ви такі розімнічки, так все на перед прорахували і зробили всіх разом, як заповідав брехливий Боневтік Позорно-Брехливий.
19.11.2025 10:24 Ответить
19.11.2025 10:26 Ответить
"Патріот України " -до речі а чому мовчить Чубаров ,йому не соромно про отаких своїх кримських татар ?
19.11.2025 11:33 Ответить
Як же Васька -пістолет його пропустив? Чи як правильно - за скільки?Чи платою було життя ,прямо як справжній чекіст.
19.11.2025 11:42 Ответить
Знову жахливий обстріл України, знову Зеленський боневтік.
19.11.2025 10:26 Ответить
Потужна дипломатія вже не допоможе. Цікаво, чи повернуться всі разом?
19.11.2025 10:27 Ответить
Вже у Туреччині? Може, станеться диво, і не повернеться з вояжу...)
19.11.2025 10:27 Ответить
Зелена шобла шукає місце, де б не слухало НАБУ із САПом 🤡🤡🤡
та їдьте вже у Оман, там хата перевірена 🤬
19.11.2025 10:27 Ответить
19.11.2025 10:29 Ответить
А цей на таке здатний.
19.11.2025 10:57 Ответить
А що Умеров там забув. Перетереть. І втікти разом з награбованим.
19.11.2025 10:35 Ответить
РНБО перетворилась у Раду Неукраїнського Бандитського Обʼєднання!
19.11.2025 10:36 Ответить
Зе підари
19.11.2025 10:39 Ответить
Корупційна справа "Мідас": що відомо про вплив Міндіча, Галущенка, Умєрова та Чернишова
19.11.2025 10:55 Ответить
Як Умєров у Міндіча бронежилети купував, і що задля цього порушив ДОТ
Джерело: https://censor.net/ua/r3585034
19.11.2025 11:11 Ответить
Віткофф не летить до Туреччини на зустріч із Зеленським - Axios

Очікувалося, що Вітков зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Туреччині, але поїздку відклали, повідомили українські та американські чиновники.

Вітков мав зустріч з радником Зеленського з національної безпеки Рустемом Умеровим на початку цього тижня в Маямі.

Валерій Клочок (фб)
19.11.2025 10:56 Ответить
будуть разом вкрадені гроши переховувати
19.11.2025 10:58 Ответить
амеріканці відмовили у зустрічі умерову зі спецпредставником в Туреччині... ...
19.11.2025 10:59 Ответить
Березовый сок
знову я правий. Зеленський не лише прибув до Туреччини, а його зустрічав там Умєров. Коли я вчора писав про те, що у Туреччині Зеленський обов'язково зустрінеться з Умєровим, то мені писали, що секретар РНБО вже в США. І що з того? По-перше, писали про те, що він в США, а чи був він там мені не відомо. Якщо напишуть, що Умєров на Марсі, то теж вірити? А по-друге, навіть якщо в США, то що заважає йому прилетіти до Туреччини? Тож, як виявилося, я правий і Зе зустрівся з Умєровим.

Чому я був впевнений, що це відбудеться? Тому що 16 червня Зеленський вже здійснював візит до Австрії... щоб зустрітися там з Чернишовим, який не хотів повертатися до України і всім повідомляв, що він в офіційному відрядженні. Тоді президент Чернишова не переконав, а повернувся лише після отримання гарантій, що його не закриють. І ця ситуація дуже схожа на "відрядження" Умєрова.

Після того, як я написав про потенційну зустріч президента з секретарем РНБО, зі мною звязалися злі язики з Банкової і сказали, що я правий. Зеленський буде намагатися переконати повернутися Умєрова. Але чи вдасться це, чи ні - невідомо. Бо Умєров фігурує не лише у справі про бронежилети. Тому може статися, як з Чернишовим. По одній справі не закривають, а по іншій можуть. Тож, незабаром побачимо наскільки переконливим може бути Зеленський зі своїми підлеглими. Але повернутися Міндіча в Україну він не вмовив.
19.11.2025 11:18 Ответить
Дружки зустрілись перетерти ситуацію. Бо вдома їх можуть прослухати.
19.11.2025 11:23 Ответить
Зеля скоро второй самолет будет гонять со "встречающими", а то из одного не успевают выбежать и построиться для "торжественной встречи".
19.11.2025 11:25 Ответить
схоже вже не повернуться
19.11.2025 11:29 Ответить
шобло на виїзді турне по країнам в краіну сикотно повернутися
19.11.2025 11:40 Ответить
Провітрив злодіяка свою квартиру на Майямщині та попер на стамбульський сходняк...
19.11.2025 12:47 Ответить
 
 