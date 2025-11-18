РУС
Умеров вернется из командировки 20 ноября, - пресс-секретарь Давитян

Где сейчас Умеров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров вернется из зарубежной командировки в Украину 20 ноября текущего года.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Умерова Диана Давитян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Командировка Умерова

По словам Давитян, командировка секретаря СНБО запланирована "до 19 ноября включительно".

На вопрос, означает ли это, что он 20 ноября будет дома, пресс-секретарь ответила "да".

Ранее источники УП сообщали, что Умеров 16 ноября прилетел во Флориду (США). Далее мнения собеседников издания разделились.

Одни считали, что Умеров приехал к семье, которая проживает именно в этом штате. Другие утверждали, что он должен встретиться с представителями Администрации президента США Дональда Трампа.

Что предшествовало?

Ранее в ЦПД заявили, что в последние дни в сети распространяются утверждения о том, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров якобы выехал из страны и отказывается возвращаться в Украину. Эта информация не соответствует действительности.

Как сообщалось, Миндич давил на Умерова по поводу закупки некачественных бронежилетов в шарашкиной конторе.

Миндичгейт

Автор: 

командировки (48) Умеров Рустем (670)
+21
Умеров, давитян, арахамія, мустафа, цукерберг… цікаво, коли українці керувати Україною будуть.
18.11.2025 11:52 Ответить
+8
Но не точно. Бо ще не порішали. А як тільки то зразу. В вишиванці та палкою ковбаси приїде патріот красти далі.
18.11.2025 11:50 Ответить
+7
18.11.2025 12:00 Ответить
Но не точно. Бо ще не порішали. А як тільки то зразу. В вишиванці та палкою ковбаси приїде патріот красти далі.
18.11.2025 11:50 Ответить
під арешт
18.11.2025 11:51 Ответить
Представники адміністрації президента залюбки приїдуть з Вашингтону до Флориди на зустріч.
18.11.2025 11:51 Ответить
18.11.2025 11:52 Ответить
При даній системі ніколи
18.11.2025 11:56 Ответить
18.11.2025 12:00 Ответить
До чого тут власник Meta?
18.11.2025 12:27 Ответить
"коли українці керувати Україною будуть"

так уже. свириденко, качка, марченко. кулеба, сибига, ляшко, галущенко, гринчак, фурсенко, миронюк и т.д.
не заметили?
18.11.2025 12:34 Ответить
Заметили. Євреїв з нібиукраїнськими прізвищами.
18.11.2025 13:21 Ответить
"Заметили. Євреїв з нібиукраїнськими прізвищами"

ну, так може и то українці нібиєврейськими прізвищами
18.11.2025 13:26 Ответить
Коли введуть квоти.
18.11.2025 13:10 Ответить
¿????????????

.
18.11.2025 11:52 Ответить
Як сумно, що повернеться... А може ні все ж таки? Хай всією шоблою не повертаються - ми якось тут самі розберемося як в 2014 році після Януковоча
показать весь комментарий
18.11.2025 11:52 Ответить
Розбудіть хтось Сибігу!
Що це замість нього то завхоз, то секретар по світу гастролюють?!
показать весь комментарий
18.11.2025 11:55 Ответить
Рустем Умєров обіймав посаду керівника Міністерства оборони України протягом року, однак значних поліпшень у роботі відомства так і не було. Ба більше, у 2023 році на позицію радниці Патронатної служби міністра оборони України була призначена Діана Давітян. Її брат, Вемір Давітян, став об'єктом підозр у розкраданні гуманітарної допомоги зі США. У зв'язку з цим журналісти досліджували зв'язки Веміра Давітяна з посадовими особами Офісу президента й з'ясовували, чи є він дійсно "смотрящим" у Запоріжжі.

Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.info/articles/760732-klan_smotrjashchego_po_zaporohjju_davitjana_v_tylu_kak_umerov_zavodit_v_mou_rodstvennikov_figurantov_korruptsionnyh_del
18.11.2025 12:03 Ответить
Брат і сестра Давітяни

18.11.2025 12:04 Ответить
Клан «смотрящого» по Запоріжжю Давітяна в тилу: Як Умєров заводить у МОУ родичів фігурантів корупційних справ



Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.info/articles/760732-klan_smotrjashchego_po_zaporohjju_davitjana_v_tylu_kak_umerov_zavodit_v_mou_rodstvennikov_figurantov_korruptsionnyh_del
18.11.2025 12:06 Ответить
Відпочив з родиною у себе дома,тепер можна і знову за хрошима в України повертатись.
18.11.2025 12:07 Ответить
Знайшов цікаве рішення. Політичний притулок взамін інфи про всі схематози Зелі?
18.11.2025 12:17 Ответить
у главчуркснбо є кацапський,піндосовський,український паспорти це точно,скільще невідомо,але є...
18.11.2025 12:46 Ответить
Якого року?
показать весь комментарий
Басурманське бидло, не не жарт, конкретно пересрало! Не знає, що робити. Мабуть чекає, коли ішак повернеться з екскурсії.
18.11.2025 12:19 Ответить
Може дійсно шось таке хотів зробити. Але коли поговорив з зеленим, то почув від нього погрози оприлюднити компромат. І злякався, що його можуть у штатах посадити, а все накрадене непосильною працею конфіскувати. Тому й вирішив нехоча повернутися...
18.11.2025 12:19 Ответить
На нари мародера
18.11.2025 12:26 Ответить
Головне шоб суточні не забув привезти )
18.11.2025 12:27 Ответить
18.11.2025 12:42 Ответить
 
 