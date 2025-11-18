Умеров вернется из командировки 20 ноября, - пресс-секретарь Давитян
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров вернется из зарубежной командировки в Украину 20 ноября текущего года.
Об этом сообщила его пресс-секретарь Умерова Диана Давитян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Командировка Умерова
По словам Давитян, командировка секретаря СНБО запланирована "до 19 ноября включительно".
На вопрос, означает ли это, что он 20 ноября будет дома, пресс-секретарь ответила "да".
Ранее источники УП сообщали, что Умеров 16 ноября прилетел во Флориду (США). Далее мнения собеседников издания разделились.
Одни считали, что Умеров приехал к семье, которая проживает именно в этом штате. Другие утверждали, что он должен встретиться с представителями Администрации президента США Дональда Трампа.
Что предшествовало?
Ранее в ЦПД заявили, что в последние дни в сети распространяются утверждения о том, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров якобы выехал из страны и отказывается возвращаться в Украину. Эта информация не соответствует действительности.
Как сообщалось, Миндич давил на Умерова по поводу закупки некачественных бронежилетов в шарашкиной конторе.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
