Умеров вернется из командировки 20 ноября, - пресс-секретарь Давитян

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров вернется из зарубежной командировки в Украину 20 ноября текущего года.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Умерова Диана Давитян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Командировка Умерова

По словам Давитян, командировка секретаря СНБО запланирована "до 19 ноября включительно".

На вопрос, означает ли это, что он 20 ноября будет дома, пресс-секретарь ответила "да".

Ранее источники УП сообщали, что Умеров 16 ноября прилетел во Флориду (США). Далее мнения собеседников издания разделились.

Одни считали, что Умеров приехал к семье, которая проживает именно в этом штате. Другие утверждали, что он должен встретиться с представителями Администрации президента США Дональда Трампа.

Что предшествовало?

Ранее в ЦПД заявили, что в последние дни в сети распространяются утверждения о том, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров якобы выехал из страны и отказывается возвращаться в Украину. Эта информация не соответствует действительности.

Как сообщалось, Миндич давил на Умерова по поводу закупки некачественных бронежилетов в шарашкиной конторе.

Миндичгейт

