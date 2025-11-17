РУС
Новости Миндичгейт
2 510 37

Умеров продлил командировку до 19 ноября, - Гончаренко

келлог,умеров

Официальная командировка секретаря СНБО Украины Рустема Умерова должна была закончиться еще вчера, 16 ноября.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Впрочем, по словам Гончаренко, он продлил ее до 19 ноября.

"Рустем, ну ждем", - пишет нардеп.

Что предшествовало?

Ранее в ЦПД заявили, что в последние дни в сети распространяются утверждения о том, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров якобы выехал из страны и отказывается возвращаться в Украину. Эта информация не соответствует действительности.

Как сообщалось, Миндич давил на Умерова по поводу закупки некачественных бронежилетов в шарашкиной конторе.

Читайте также: Умеров отверг заявления САП о влиянии на него олигарха Зеленского Миндича

Миндичгейт

Смотрите: "Миндичгейт": в Раде проводят заседание ВСК. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

командировки (47) Гончаренко (548) Умеров Рустем (667)
Топ комментарии
+17
Еще не все долляры успел закопать на даче
Во Флориде это непросто
Там эти суки американские кругом камер понаставили...
17.11.2025 16:29 Ответить
+12
17.11.2025 16:29 Ответить
+11
А потім чергове відрядження десь в ОМАН? і так до....?
17.11.2025 16:29 Ответить
А-ха-ха
17.11.2025 16:28 Ответить
Тільки Умеров не повідомив до якого року відтермінував
своє відрядження за бугор
17.11.2025 17:04 Ответить
А потім чергове відрядження десь в ОМАН? і так до....?
17.11.2025 16:29 Ответить
Еще не все долляры успел закопать на даче
Во Флориде это непросто
Там эти суки американские кругом камер понаставили...
17.11.2025 16:29 Ответить
17.11.2025 16:29 Ответить
Жде поки дома порішають, хоча дома - то не Україна(
17.11.2025 16:30 Ответить
Фіма (звягільськийц) 3(три ) роки чекав...
17.11.2025 16:54 Ответить
В Катарі зараз тепло і сонячно, не те що в Києві. Повернеться з "відрядження" відпочившим і засмаглим.
17.11.2025 16:31 Ответить
Мініст іноземних справ Сибіга вдома на дивані,
а хєрзнашозапосада -секретар РНБО -Умєров гастролює по світу.
У ЗЕлених все так: коти літають, собаки нявкають, порося співає, головне, щоб Ілікторат хлопав...
17.11.2025 16:31 Ответить
Собак і більш менших по розміру песиків можна виключити із списку - їх продали і заплатили комуналку! Нехай тепер коти гавкають
17.11.2025 16:34 Ответить
17.11.2025 16:34 Ответить
Странно, что до сих пор
НЕ ВСЕ ОТКАЗАЛИСЬ
От участия в концерте с этими **********
17.11.2025 16:37 Ответить
Людина працює понаднормово, а вам би тільки щось погане подумати.
17.11.2025 16:34 Ответить
До речі дійсно, не чути притрушену...

17.11.2025 16:35 Ответить
Ну чому ж не чути? Чути ... далі пряма цитата:
" Думаю, має зараз прийти момент істини і голова держави розплющити очі. ОП нереформований. Розум Зеленського майже узурпований однією людиною. Андрій Борисович грає на два поля, аби втримати владу. Системно тихо послаблює Зеленського. Поступово за роки. Я зрозуміла. Це є його мета. Просто влада. Якщо у людини мета не ідея, а влада сама по собі - це глухий кут. І така небезпечна для інституційного розвитку людина має залишити посаду".
Кінець цитати Мар'янки.
Упс! Якась цікава гра, бо казали, що безугла це "торпеда" єрмака, а тут просто якісь дивні метаморфози або класична банка з павуками.
17.11.2025 16:46 Ответить
Коли можна поржать? Вже зараз чи 19 листопада?
17.11.2025 16:35 Ответить
Сцить повертатись. Чекає, коли до плівок про корупцію в МО дійде.
17.11.2025 16:38 Ответить
ФБР отримуйте свого героя поки непізно!
17.11.2025 16:38 Ответить
на жаль там дипломатична недоторканність скоріше за все.
17.11.2025 16:58 Ответить
Невже скористався послугою "3000 км " по ж/д, доплатив 1000 із зимової підтримки і в економкласі рейсовим літачком долетів туди із доплатою із бюджету сімї?? ?
17.11.2025 16:40 Ответить
П..дець!
17.11.2025 16:41 Ответить
Міністр оборони, секретар РНБО
17.11.2025 16:44 Ответить
клієнт Лубянки ... Чекаємо!
17.11.2025 16:55 Ответить
Що ви до чоловіка причепились-,він по удальонці працює-і вообще
17.11.2025 16:43 Ответить
ЦПД доповідає, що він у плановому відрядженні у сша, ну, практично вдома - усе сімейство в шезлонгах на флодиді, шо нєпанчтно?
17.11.2025 16:43 Ответить
Ще один ефективний менеджер Зеленського нагатив 💩 повні штани та втік з України.
Видно, що це "відрядження" Умєрова, не закінчиться поки все це не вляжеться.
А бідолаха Рустем, ходить в китайському бронежилеті по вулицях в США.
17.11.2025 16:47 Ответить
НАдА коЄ кАкіЄ дЄлішкі утрясті, у мами пАгАстіть...
17.11.2025 16:53 Ответить
Ви знову очі людям курочите
17.11.2025 17:02 Ответить
якщо черниша візьмуть під руки то умеров не повернется.

бо буде виглядати що дон не може прикрити своїх
17.11.2025 16:54 Ответить
Настав час побути Умерову з сім'єю. Діти чекають на татка з грошима у Америці.
17.11.2025 16:54 Ответить
умєров ще не всі свої вілли відвідав

а може й до продажу готує.. доки на племінника по лінії троюрідної тьоті оформляє
17.11.2025 16:56 Ответить
Умєров розуміє, що одразу по поверненню в Україну отримає підозру від НААУ, тому буде місяцями вояжувати по різним куточкам нашої планети за державний кошт.
17.11.2025 16:58 Ответить
Я так бачу, що почався серіал набагато цікавіший, ніж слуга урода))
17.11.2025 17:02 Ответить
Бегущие крыски с зеленого корабля и попытки зегевары уговаривать не портить репутацию найпотужішого Черчилля всея Руси. Кто же выйдет победителем из этой схватки?👊😎
17.11.2025 17:13 Ответить
19 листопада Умєров знову продовжить собі відрядження.
Бути в США і нічого не купити рідним в "Black Friday" прирівнюється до гріха.
Наступне "відрядження" Умєрова в США заплановано на 25.12 ???😉
17.11.2025 17:06 Ответить
Аахахаххахахах, следующий
17.11.2025 17:12 Ответить
 
 