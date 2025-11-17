Умеров продлил командировку до 19 ноября, - Гончаренко

Официальная командировка секретаря СНБО Украины Рустема Умерова должна была закончиться еще вчера, 16 ноября.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Впрочем, по словам Гончаренко, он продлил ее до 19 ноября.

"Рустем, ну ждем", - пишет нардеп.

Что предшествовало?

Ранее в ЦПД заявили, что в последние дни в сети распространяются утверждения о том, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров якобы выехал из страны и отказывается возвращаться в Украину. Эта информация не соответствует действительности.

Как сообщалось, Миндич давил на Умерова по поводу закупки некачественных бронежилетов в шарашкиной конторе.

Миндичгейт

