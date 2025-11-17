2 510 37
Умеров продлил командировку до 19 ноября, - Гончаренко
Официальная командировка секретаря СНБО Украины Рустема Умерова должна была закончиться еще вчера, 16 ноября.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Впрочем, по словам Гончаренко, он продлил ее до 19 ноября.
"Рустем, ну ждем", - пишет нардеп.
Что предшествовало?
Ранее в ЦПД заявили, что в последние дни в сети распространяются утверждения о том, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров якобы выехал из страны и отказывается возвращаться в Украину. Эта информация не соответствует действительности.
Как сообщалось, Миндич давил на Умерова по поводу закупки некачественных бронежилетов в шарашкиной конторе.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Топ комментарии
+17 Галина Боброва #582785
показать весь комментарий17.11.2025 16:29 Ответить Ссылка
+12 Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий17.11.2025 16:29 Ответить Ссылка
+11 Luk Viktor
показать весь комментарий17.11.2025 16:29 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
своє відрядження за бугор
Во Флориде это непросто
Там эти суки американские кругом камер понаставили...
а хєрзнашозапосада -секретар РНБО -Умєров гастролює по світу.
У ЗЕлених все так: коти літають, собаки нявкають, порося співає, головне, щоб Ілікторат хлопав...
НЕ ВСЕ ОТКАЗАЛИСЬ
От участия в концерте с этими **********
" Думаю, має зараз прийти момент істини і голова держави розплющити очі. ОП нереформований. Розум Зеленського майже узурпований однією людиною. Андрій Борисович грає на два поля, аби втримати владу. Системно тихо послаблює Зеленського. Поступово за роки. Я зрозуміла. Це є його мета. Просто влада. Якщо у людини мета не ідея, а влада сама по собі - це глухий кут. І така небезпечна для інституційного розвитку людина має залишити посаду".
Кінець цитати Мар'янки.
Упс! Якась цікава гра, бо казали, що безугла це "торпеда" єрмака, а тут просто якісь дивні метаморфози або класична банка з павуками.
Видно, що це "відрядження" Умєрова, не закінчиться поки все це не вляжеться.
А бідолаха Рустем, ходить в китайському бронежилеті по вулицях в США.
бо буде виглядати що дон не може прикрити своїх
а може й до продажу готує.. доки на племінника по лінії троюрідної тьоті оформляє
Бути в США і нічого не купити рідним в "Black Friday" прирівнюється до гріха.
Наступне "відрядження" Умєрова в США заплановано на 25.12 ???😉