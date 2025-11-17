Умєров продовжив відрядження до 19 листопада, - Гончаренко

Офіційне відрядження секретаря РНБО України Рустема Умєрова мало закінчитись ще вчора, 16 листопада.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Втім, а словами Гончаренка, він його продовжив до 19 листопада.

"Рустем, ну чекаєм", - пише нардеп.

Що передувало?

Раніше у ЦПД заявили, що упродовж останніх днів у мережі поширюються твердження про те, що секретар РНБО України Рустем Умєров нібито виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну. Ця інформація не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, Міндіч тиснув на Умєрова щодо закупівлі неякісних бронежилетів у шарашкіної контори.

Міндічгейт

