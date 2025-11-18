Галущенко і ко, окрім Енергоатому, впливали також на державні обленерго, - Кудрицький

Фігуранти справи про корупцію в енергетиці могли також впливати на державні обленерго.

Про це заявив ексочільник "Укренерго" Володимир Кудрицький на подкасті Цензор.НЕТ.

"Я взагалі вважаю, що і ті сумки, які знайшли, ті 5 чи 4 мільйони доларів, і 100 мільйонів доларів, про які говорить НАБУ і САП, що вони зафіксували проходження цих сірих чи чорних грошей через конвертцентр, це взагалі невелика частина того, що йшло через один тільки Енергоатом", - розповів він.

Крім "Енергоатома", за словами Кудрицького, Галущенко, Міндіч, Миронюк та інші впливали й на інші компанії.

"Це державні обленерго менш відомі, це, наприклад, Центренерго, це компанії, які забезпечують функціонування ринку електроенергії, оператор ринку, гарантований покупець. Я таких компаній можу дуже багато називати. До речі, державні шахти, які перебувають у віданні Міненерго", - додав він.

За словами ексголови "Укренерго", йдеться про величезний обсяг тіньових грошей, які крутяться в конвертцентрах.

