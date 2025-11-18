Галущенко і ко, окрім Енергоатому, впливали також на державні обленерго, - Кудрицький
Фігуранти справи про корупцію в енергетиці могли також впливати на державні обленерго.
Про це заявив ексочільник "Укренерго" Володимир Кудрицький на подкасті Цензор.НЕТ.
"Я взагалі вважаю, що і ті сумки, які знайшли, ті 5 чи 4 мільйони доларів, і 100 мільйонів доларів, про які говорить НАБУ і САП, що вони зафіксували проходження цих сірих чи чорних грошей через конвертцентр, це взагалі невелика частина того, що йшло через один тільки Енергоатом", - розповів він.
Крім "Енергоатома", за словами Кудрицького, Галущенко, Міндіч, Миронюк та інші впливали й на інші компанії.
"Це державні обленерго менш відомі, це, наприклад, Центренерго, це компанії, які забезпечують функціонування ринку електроенергії, оператор ринку, гарантований покупець. Я таких компаній можу дуже багато називати. До речі, державні шахти, які перебувають у віданні Міненерго", - додав він.
За словами ексголови "Укренерго", йдеться про величезний обсяг тіньових грошей, які крутяться в конвертцентрах.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
