Галущенко і ко, окрім Енергоатому, впливали також на державні обленерго, - Кудрицький

Фігуранти справи про корупцію в енергетиці могли також впливати на державні обленерго.

Про це заявив ексочільник "Укренерго" Володимир Кудрицький на подкасті Цензор.НЕТ.

"Я взагалі вважаю, що і ті сумки, які знайшли, ті 5 чи 4 мільйони доларів, і 100 мільйонів доларів, про які говорить НАБУ і САП, що вони зафіксували проходження цих сірих чи чорних грошей через конвертцентр, це взагалі невелика частина того, що йшло через один тільки Енергоатом", - розповів він.

Крім "Енергоатома", за словами Кудрицького, ГалущенкоМіндіч, Миронюк та інші впливали й на інші компанії.

"Це державні обленерго менш відомі, це, наприклад, Центренерго, це компанії, які забезпечують функціонування ринку електроенергії, оператор ринку, гарантований покупець. Я таких компаній можу дуже багато називати. До речі, державні шахти, які перебувають у віданні Міненерго", - додав він.

За словами ексголови "Укренерго", йдеться про величезний обсяг тіньових грошей, які крутяться в конвертцентрах.

Читайте: Після деокупації півночі у 2022 році Галущенко вже пропонував призначити "своїх людей" в Укренерго, - Кудрицький

обленерго Енергоатом Галущенко Герман Кудрицький Володимир
У сорома тепер є колір....
18.11.2025 11:38 Відповісти
угу ..іспанський вже не котується давно ..
18.11.2025 11:41 Відповісти
Так може тариф вже пора взад вертати???
18.11.2025 11:47 Відповісти
не на часі. ще не у всіх мам друзів є-оселя, є-машина і є - там ще шось
18.11.2025 11:50 Відповісти
ага-га, дочекаємося
18.11.2025 12:41 Відповісти
18.11.2025 12:17 Відповісти
Поки в країні будуть при владі і в парламенті іноземці а якщо вони ще кацапи жиди мусліми доброго нема чого чекать
18.11.2025 12:38 Відповісти
в тому, що зараз відбувається в Україні, винні усі, хто голосував за "какая разница". усі 73%.
18.11.2025 12:45 Відповісти
В Україні залишилось ще п'ять обленерго з контрольними пакетами акцій, що належать державі. Після 2014 року цими обленерго неформально, але фактично, керувала кононенківська ХК"Енергомережа" ( офіс був у Києві на Володимирській за пожежним депо, фасад із синього скла). Після 2019 ці обленерго вже офіційно передали на пограбунок такому собі UDG - якісь "розподільчі мережі". Зараз на тих "мережах" мінятимуть спостережну раду. Мабуть мало несли...
18.11.2025 12:51 Відповісти
Потрібно просто зрозуміти що немає в Україні порядних, чесних людей які у владі,чи приходять у владу, їх просто немає.
18.11.2025 22:14 Відповісти
 
 