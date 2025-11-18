Після деокупації півночі у 2022 році Галущенко вже пропонував призначити "своїх людей" в Укренерго, - Кудрицький

У 2022 році тодішній міністр енергетики Герман Галущенко хотів призначити "своїх людей" в "Укренерго".

Про це у подкасті Цензор.НЕТ заявив колишній глава "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, перший місяць, поки росіяни стояли біля Києва, компанію "Укренерго" не чіпали.

"І десь через 2 тижні як тільки росіян відігнали з півночі України, до мене приїхав перший заступник Галущенка і знову, переминаючись, - от Герман Валєріч хоче людей призначити. Розмова нагадувала базар, а не серйозну дорослу розмову про кадрову політику стратегічної компанії", - розповів Кудрицький.

За словами ексглави "Укренерго", у нього були десятки зустрічей із Галущенком та його людьми, де його просили призначити потрібних осіб.

Також дивіться: Зеленський на плівках Міндіча! Все про кеш, корупцію на енергетиці та державну зраду // БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

"В тому числі якихось СБУшників незрозумілих, які працювали з Деркачем, і тільки цим в житті відомі. І врешті мені Галущенко вже один раз просто в серцях так каже: "Мені треба мати у тебе в компанії своїх людей".

Каже: не хочеш оцих, там двоє людей сидять у нього в кабінеті, каже, не хочеш оцих, добре, прям при них, каже, неважливо, мені вони неважливі, давай інших, скажи, на які посади, от мені треба своїх людей мати, щоб там, значить, все було контрольовано і так далі", - продовжив він.

Коли це не вдалося реалізувати, то у компанії почалися досить серйозні проблеми із майже усіма правоохоронцями.

Читайте також: Міндіч завжди захищав Галущенка перед Зеленським, називаючи його єдиною опорою, - джерела

"З Державною аудиторською службою, до речі, яка зараз незалежно, професійно і нестримно, незламно, потужно буде перевіряти всі енергетичні компанії. У нас почалися проблеми з купою якихось інспекцій, з енергетичним регулятором.

ТСК Рада утворила. ТСК утворили теж дуже потужно, значить, які там шиють державну зраду за те, що кредитів багато взяли. Тобто вся оця машина, прикормлена оцими бек-офісами, вона, по суті, тебе починає атакувати", - пояснив він.

Кудрицький наголосив, що варто реформувати правоохоронні органи, оскільки в "деякі можна подзвонити і сказати "фас"".

Подкаст із Володимиром Кудрицьким та Іллею Несходовським для Цензор.НЕТ доступний у текстовому та відео форматах.

Читайте: "Міндічгейт": ВАКС продовжить обрання Чернишову запобіжного заходу 18 листопада

Міндічгейт

Також читайте: Кудрицький: Очевидно, що була команда швидко й негайно вручити мені підозру