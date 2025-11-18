Після деокупації півночі у 2022 році Галущенко вже пропонував призначити "своїх людей" в Укренерго, - Кудрицький
У 2022 році тодішній міністр енергетики Герман Галущенко хотів призначити "своїх людей" в "Укренерго".
Про це у подкасті Цензор.НЕТ заявив колишній глава "Укренерго" Володимир Кудрицький.
За його словами, перший місяць, поки росіяни стояли біля Києва, компанію "Укренерго" не чіпали.
"І десь через 2 тижні як тільки росіян відігнали з півночі України, до мене приїхав перший заступник Галущенка і знову, переминаючись, - от Герман Валєріч хоче людей призначити. Розмова нагадувала базар, а не серйозну дорослу розмову про кадрову політику стратегічної компанії", - розповів Кудрицький.
За словами ексглави "Укренерго", у нього були десятки зустрічей із Галущенком та його людьми, де його просили призначити потрібних осіб.
"В тому числі якихось СБУшників незрозумілих, які працювали з Деркачем, і тільки цим в житті відомі. І врешті мені Галущенко вже один раз просто в серцях так каже: "Мені треба мати у тебе в компанії своїх людей".
Каже: не хочеш оцих, там двоє людей сидять у нього в кабінеті, каже, не хочеш оцих, добре, прям при них, каже, неважливо, мені вони неважливі, давай інших, скажи, на які посади, от мені треба своїх людей мати, щоб там, значить, все було контрольовано і так далі", - продовжив він.
Коли це не вдалося реалізувати, то у компанії почалися досить серйозні проблеми із майже усіма правоохоронцями.
"З Державною аудиторською службою, до речі, яка зараз незалежно, професійно і нестримно, незламно, потужно буде перевіряти всі енергетичні компанії. У нас почалися проблеми з купою якихось інспекцій, з енергетичним регулятором.
ТСК Рада утворила. ТСК утворили теж дуже потужно, значить, які там шиють державну зраду за те, що кредитів багато взяли. Тобто вся оця машина, прикормлена оцими бек-офісами, вона, по суті, тебе починає атакувати", - пояснив він.
Кудрицький наголосив, що варто реформувати правоохоронні органи, оскільки в "деякі можна подзвонити і сказати "фас"".
Подкаст із Володимиром Кудрицьким та Іллею Несходовським для Цензор.НЕТ доступний у текстовому та відео форматах.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
@RudijLis
·
16 лист.
Долари, знайдені в Енергоатомі, федеральні 🤦♀️
Вони потрапили до банди Міндичя через Сенс Банк, який Зеєрмакі в 23 р віджали у Фрідмана і націоналізували. В 25 р. АРМА визначила Сенс Банк переможцем для розміщення конфіскованих активів рф, поклали 2 лярди 🤑
Зацініть схему крота👌
Це нормально і треба мовчати?