УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10556 відвідувачів онлайн
Новини Корупція в енергетиці Міндічгейт
2 380 6

Після деокупації півночі у 2022 році Галущенко вже пропонував призначити "своїх людей" в Укренерго, - Кудрицький

Як Галущенко хотів призначити своїх в Укренерго?

У 2022 році тодішній міністр енергетики Герман Галущенко хотів призначити "своїх людей" в "Укренерго".

Про це у подкасті Цензор.НЕТ заявив колишній глава "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, перший місяць, поки росіяни стояли біля Києва, компанію "Укренерго" не чіпали.

"І десь через 2 тижні як тільки росіян відігнали з півночі України, до мене приїхав перший заступник Галущенка і знову, переминаючись, - от Герман Валєріч хоче людей призначити. Розмова нагадувала базар, а не серйозну дорослу розмову про кадрову політику стратегічної компанії", - розповів Кудрицький.

За словами ексглави "Укренерго", у нього були десятки зустрічей із Галущенком та його людьми, де його просили призначити потрібних осіб.

Також дивіться: Зеленський на плівках Міндіча! Все про кеш, корупцію на енергетиці та державну зраду // БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

"В тому числі якихось СБУшників незрозумілих, які працювали з Деркачем, і тільки цим в житті відомі. І врешті мені Галущенко вже один раз просто в серцях так каже: "Мені треба мати у тебе в компанії своїх людей".

Каже: не хочеш оцих, там двоє людей сидять у нього в кабінеті, каже, не хочеш оцих, добре, прям при них, каже, неважливо, мені вони неважливі, давай інших, скажи, на які посади, от мені треба своїх людей мати, щоб там, значить, все було контрольовано і так далі", - продовжив він.

Коли це не вдалося реалізувати, то у компанії почалися досить серйозні проблеми із майже усіма правоохоронцями.

Читайте також: Міндіч завжди захищав Галущенка перед Зеленським, називаючи його єдиною опорою, - джерела

"З Державною аудиторською службою, до речі, яка зараз незалежно, професійно і нестримно, незламно, потужно буде перевіряти всі енергетичні компанії. У нас почалися проблеми з купою якихось інспекцій, з енергетичним регулятором.

ТСК Рада утворила. ТСК утворили теж дуже потужно, значить, які там шиють державну зраду за те, що кредитів багато взяли. Тобто вся оця машина, прикормлена оцими бек-офісами, вона, по суті, тебе починає атакувати", - пояснив він.

Кудрицький наголосив, що варто реформувати правоохоронні органи, оскільки в "деякі можна подзвонити і сказати "фас"".

Подкаст із Володимиром Кудрицьким та Іллею Несходовським для Цензор.НЕТ доступний у текстовому та відео форматах.

Читайте: "Міндічгейт": ВАКС продовжить обрання Чернишову запобіжного заходу 18 листопада

Міндічгейт

Також читайте: Кудрицький: Очевидно, що була команда швидко й негайно вручити мені підозру

Автор: 

Укренерго (2963) Галущенко Герман (652) Кудрицький Володимир (247)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Pandamonium ☕
@RudijLis
·
16 лист.
Долари, знайдені в Енергоатомі, федеральні 🤦‍♀️
Вони потрапили до банди Міндичя через Сенс Банк, який Зеєрмакі в 23 р віджали у Фрідмана і націоналізували. В 25 р. АРМА визначила Сенс Банк переможцем для розміщення конфіскованих активів рф, поклали 2 лярди 🤑
Зацініть схему крота👌
показати весь коментар
18.11.2025 10:58 Відповісти
Він не мовчав. За це його звільнили і почалось переслідування.
показати весь коментар
18.11.2025 12:06 Відповісти
А чому ти ще тоді про це мовчав, пане Кудрицький? Де твої звернення до ДБР чи СБУ?
показати весь коментар
18.11.2025 10:58 Відповісти
Мафіозна тварюка, цей галущенко від деркача, все виконує на посадах у шмигаля і свириденко, тільки щоб нагадити Україні на догоду ****** і міндіча з обрізаними?!?!?
показати весь коментар
18.11.2025 11:07 Відповісти
В він дійсно вважає,що генерали - правоохоронці та інспекції живуть на зарплату?? Дивний той погляд на Головні задачі генералів.....не міністерський!! Того і нагнали з посади....дякуй,що не посадили ще
показати весь коментар
18.11.2025 11:12 Відповісти
А ти як вважаєш?
Це нормально і треба мовчати?
показати весь коментар
18.11.2025 12:04 Відповісти
 
 