После деоккупации севера в 2022 году Галущенко уже предлагал назначить "своих людей" в Укрэнерго, - Кудрицкий
В 2022 году тогдашний министр энергетики Герман Галущенко хотел назначить "своих людей" в "Укрэнерго".
Об этом в подкасте Цензор.НЕТ заявил бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
По его словам, первый месяц, пока россияне стояли у Киева, компанию "Укрэнерго" не трогали.
"И где-то через 2 недели, как только россиян отогнали с севера Украины, ко мне приехал первый заместитель Галущенко и снова, переминаясь, - вот Герман Валериевич хочет людей назначить. Разговор напоминал базар, а не серьезный взрослый разговор о кадровой политике стратегической компании", - рассказал Кудрицкий.
По словам экс-главы "Укрэнерго", у него были десятки встреч с Галущенко и его людьми, где его просили назначить нужных людей.
"В том числе каких-то непонятных СБУшников, которые работали с Деркачем, и только этим в жизни известны. И, в конце концов, мне Галущенко уже один раз просто в сердцах так говорит: "Мне нужно иметь у тебя в компании своих людей".
Говорит: не хочешь этих, там двое людей сидят у него в кабинете, говорит, не хочешь этих, хорошо, прямо при них, говорит, неважно, мне они неважны, давай других, скажи, на какие должности, вот мне нужно своих людей иметь, чтобы там, значит, все было под контролем и так далее", - продолжил он.
Когда это не удалось реализовать, то в компании начались довольно серьезные проблемы почти со всеми правоохранителями.
"С Государственной аудиторской службой, кстати, которая сейчас независимо, профессионально и неудержимо, несокрушимо, мощно будет проверять все энергетические компании. У нас начались проблемы с кучей каких-то инспекций, с энергетическим регулятором.
ТСК Рада создала. ТСК создали тоже очень мощно, значит, там шьют государственную измену за то, что кредитов много взяли. То есть вся эта машина, прикормленная этими бэк-офисами, она, по сути, тебя начинает атаковать", - пояснил он.
Кудрицкий подчеркнул, что стоит реформировать правоохранительные органы, поскольку в "некоторые можно позвонить и сказать "фас"".
Подкаст с Владимиром Кудрицким и Ильей Несходовским для Цензор.НЕТ доступен в текстовом и видео форматах.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@RudijLis
·
16 лист.
Долари, знайдені в Енергоатомі, федеральні 🤦♀️
Вони потрапили до банди Міндичя через Сенс Банк, який Зеєрмакі в 23 р віджали у Фрідмана і націоналізували. В 25 р. АРМА визначила Сенс Банк переможцем для розміщення конфіскованих активів рф, поклали 2 лярди 🤑
Зацініть схему крота👌
Це нормально і треба мовчати?