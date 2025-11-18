После деоккупации севера в 2022 году Галущенко уже предлагал назначить "своих людей" в Укрэнерго, - Кудрицкий

В 2022 году тогдашний министр энергетики Герман Галущенко хотел назначить "своих людей" в "Укрэнерго".

Об этом в подкасте Цензор.НЕТ заявил бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, первый месяц, пока россияне стояли у Киева, компанию "Укрэнерго" не трогали.

"И где-то через 2 недели, как только россиян отогнали с севера Украины, ко мне приехал первый заместитель Галущенко и снова, переминаясь, - вот Герман Валериевич хочет людей назначить. Разговор напоминал базар, а не серьезный взрослый разговор о кадровой политике стратегической компании", - рассказал Кудрицкий.

По словам экс-главы "Укрэнерго", у него были десятки встреч с Галущенко и его людьми, где его просили назначить нужных людей.

"В том числе каких-то непонятных СБУшников, которые работали с Деркачем, и только этим в жизни известны. И, в конце концов, мне Галущенко уже один раз просто в сердцах так говорит: "Мне нужно иметь у тебя в компании своих людей".

Говорит: не хочешь этих, там двое людей сидят у него в кабинете, говорит, не хочешь этих, хорошо, прямо при них, говорит, неважно, мне они неважны, давай других, скажи, на какие должности, вот мне нужно своих людей иметь, чтобы там, значит, все было под контролем и так далее", - продолжил он.

Когда это не удалось реализовать, то в компании начались довольно серьезные проблемы почти со всеми правоохранителями.

"С Государственной аудиторской службой, кстати, которая сейчас независимо, профессионально и неудержимо, несокрушимо, мощно будет проверять все энергетические компании. У нас начались проблемы с кучей каких-то инспекций, с энергетическим регулятором.

ТСК Рада создала. ТСК создали тоже очень мощно, значит, там шьют государственную измену за то, что кредитов много взяли. То есть вся эта машина, прикормленная этими бэк-офисами, она, по сути, тебя начинает атаковать", - пояснил он.

Кудрицкий подчеркнул, что стоит реформировать правоохранительные органы, поскольку в "некоторые можно позвонить и сказать "фас"".

Миндичгейт

