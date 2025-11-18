РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10749 посетителей онлайн
Новости Коррупция в энергетике Миндичгейт
1 369 6

После деоккупации севера в 2022 году Галущенко уже предлагал назначить "своих людей" в Укрэнерго, - Кудрицкий

Как Галущенко хотел назначить своих в Укрэнерго?

В 2022 году тогдашний министр энергетики Герман Галущенко хотел назначить "своих людей" в "Укрэнерго".

Об этом в подкасте Цензор.НЕТ заявил бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, первый месяц, пока россияне стояли у Киева, компанию "Укрэнерго" не трогали.

"И где-то через 2 недели, как только россиян отогнали с севера Украины, ко мне приехал первый заместитель Галущенко и снова, переминаясь, - вот Герман Валериевич хочет людей назначить. Разговор напоминал базар, а не серьезный взрослый разговор о кадровой политике стратегической компании", - рассказал Кудрицкий.

По словам экс-главы "Укрэнерго", у него были десятки встреч с Галущенко и его людьми, где его просили назначить нужных людей.

Также смотрите: Зеленский на пленках Миндича! Все о кэше, коррупции в энергетике и государственной измене // БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

"В том числе каких-то непонятных СБУшников, которые работали с Деркачем, и только этим в жизни известны. И, в конце концов, мне Галущенко уже один раз просто в сердцах так говорит: "Мне нужно иметь у тебя в компании своих людей".

Говорит: не хочешь этих, там двое людей сидят у него в кабинете, говорит, не хочешь этих, хорошо, прямо при них, говорит, неважно, мне они неважны, давай других, скажи, на какие должности, вот мне нужно своих людей иметь, чтобы там, значит, все было под контролем и так далее", - продолжил он.

Когда это не удалось реализовать, то в компании начались довольно серьезные проблемы почти со всеми правоохранителями.

Читайте также: Миндич всегда защищал Галущенко перед Зеленским, называя его единственной опорой, - источники

"С Государственной аудиторской службой, кстати, которая сейчас независимо, профессионально и неудержимо, несокрушимо, мощно будет проверять все энергетические компании. У нас начались проблемы с кучей каких-то инспекций, с энергетическим регулятором.

ТСК Рада создала. ТСК создали тоже очень мощно, значит, там шьют государственную измену за то, что кредитов много взяли. То есть вся эта машина, прикормленная этими бэк-офисами, она, по сути, тебя начинает атаковать", - пояснил он.

Кудрицкий подчеркнул, что стоит реформировать правоохранительные органы, поскольку в "некоторые можно позвонить и сказать "фас"".

Подкаст с Владимиром Кудрицким и Ильей Несходовским для Цензор.НЕТ доступен в текстовом и видео форматах.

Читайте: "Миндичгейт": ВАКС продолжит избрание Чернышову меры пресечения 18 ноября

Миндичгейт

Читайте также: Кудрицкий: Очевидно, что была команда быстро и немедленно вручить мне подозрение

Автор: 

Укрэнерго (707) Галущенко Герман (294) Кудрицкий Владимир (105)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Pandamonium ☕
@RudijLis
·
16 лист.
Долари, знайдені в Енергоатомі, федеральні 🤦‍♀️
Вони потрапили до банди Міндичя через Сенс Банк, який Зеєрмакі в 23 р віджали у Фрідмана і націоналізували. В 25 р. АРМА визначила Сенс Банк переможцем для розміщення конфіскованих активів рф, поклали 2 лярди 🤑
Зацініть схему крота👌
показать весь комментарий
18.11.2025 10:58 Ответить
Він не мовчав. За це його звільнили і почалось переслідування.
показать весь комментарий
18.11.2025 12:06 Ответить
А чому ти ще тоді про це мовчав, пане Кудрицький? Де твої звернення до ДБР чи СБУ?
показать весь комментарий
18.11.2025 10:58 Ответить
Мафіозна тварюка, цей галущенко від деркача, все виконує на посадах у шмигаля і свириденко, тільки щоб нагадити Україні на догоду ****** і міндіча з обрізаними?!?!?
показать весь комментарий
18.11.2025 11:07 Ответить
В він дійсно вважає,що генерали - правоохоронці та інспекції живуть на зарплату?? Дивний той погляд на Головні задачі генералів.....не міністерський!! Того і нагнали з посади....дякуй,що не посадили ще
показать весь комментарий
18.11.2025 11:12 Ответить
А ти як вважаєш?
Це нормально і треба мовчати?
показать весь комментарий
18.11.2025 12:04 Ответить
 
 