Дело Кудрицкого
Кудрицкий: Очевидно, что была команда быстро и немедленно вручить мне подозрение

Кудрицкий считает, что подозрение ему вручили по "команде"

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий убежден, что дело против него полностью абсурдно и сфабриковано. По его словам, было указание быстро вручить ему подозрение.

Об этом он рассказал в эфире "Эспресо", сообщает Цензор.НЕТ.

Об обыске и сути дела

"Наша правоохранительная система проявилась еще 21 октября, когда совсем по другому делу они провели обыск в моей машине и доме. Хотя там я не имею статуса подозреваемого, а только свидетеля, а также события того уголовного дела происходили уже после моего увольнения. До обыска у меня просто искусно похитили из рук разблокированный телефон, который потом каким-то чудом оказался у сотрудников ГБР. Уже через неделю, когда мы с женой и детьми были в Трускавце, сотрудники ГБР арестовали меня по другому делу. Суть этого дела заключается в том, что в 2018 году "Укрэнерго" по результатам тендера на Prozorro подписало два контракта на реконструкцию ограждения подстанций. Эти два контракта подписал я, ведь по должностным обязанностям и доверенности я должен был это делать. На этом мое отношение к этим событиям и транзакции заканчивается. Подрядчик не смог в полном объеме выполнить свои обязательства и "Укрэнерго" взыскало с банка гарантию. По версии ГБР, поскольку "Укрэнерго" не имеет дополнительных убытков, а банк понес убытки, они начали очень волноваться именно дополнительными расходами банка", - рассказал Кудрицкий.

Было указание быстро вручить подозрение

По словам экс-главы "Укрэнерго", дело против него полностью абсурдно и сфабриковано, и готовилось на скорую руку.

Он убежден, что было указание быстро вручить ему подозрение.

"То, как оно сделано, говорит о том, что была какая-то команда очень быстро и немедленно вручить мне подозрение. Очевидно, у них было мало времени подготовиться", - добавил Кудрицкий.

Дело Кудрицкого

  • Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
  • По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.
  • 28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".
  • Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.
  • 29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.
  • 30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий "должен был обеспечить безопасность энергетики, но не сделал этого".

суд (25307) Укрэнерго (703) Кудрицкий Владимир (100)
Топ комментарии
+5
Ну, коли половина України сидить без світла, ЗЄ-диктатору потрібні інфовкиди про арешт когось з колишніх керівників енерго-галузі.

Не Деркачевських Галущенка та Котіна ж йому за саботаж та розкрадання грошей арештовувати!!!

Взяли якраз того, хто заважав Галущенку красти більше. Все логічно.
08.11.2025 22:04 Ответить
+3
Віслюк перманентно обсирається з липовими замовними справам.
08.11.2025 22:08 Ответить
+3
Виновный назначен.) Тупо, топорно, но как умеют. Не признавать же что 4 года войны происходит банальный дерибан на всех уровнях.
08.11.2025 22:12 Ответить
Все гівно яке розкрадає державу на відбудову міст. Я б їх убивав би
08.11.2025 21:59 Ответить
Є спільне завдання обох партій (їхніх ЗМІ) , й рішення, й команда від влади респів у США закінчити з тактикою НЕНАЧАСІ. А саме- говорити гучно викривально про РИГОМАРОДЕРІВ на Банковій . Як хто думає чому - адже Трамп дєляга теж , мав би "зауажать пацанов" .

1. Трампу муляє рейтинг Боневтіка у США вищий ніж його майже удвічі?
2. Респи просто взялися вичищати зеленоригівські болота України , а значить й допогти їй зробити якщо не перемогу то СТОП -замороження для очищення влади .

До другого пункту додам добрі новини з Казахстану-( не без доброго втручання США ) - дивіться аналіз на відео в перші хвилини , потім вже щодо першого мого питання надалі у відео .
08.11.2025 22:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nuZl443gKng

не зважайте на автора блогу - дуже цінна розмова сама по суті коментрів.
08.11.2025 22:06 Ответить
Ну так розікрали трирівневі захисти і свалили в Монако, і все кінці у воду.
08.11.2025 22:28 Ответить
Выделенные ранее десятки миллиардов на защиту энергосистемы ушли, а укрытий не оказалось.
Вопрос, где деньги, Зин?
Чтобы не выйти на себя под рукой оказался стрелочник Кудрицкий.
Схема не нова и хорошо откатана.
А если кого и не получится отмазать, то тот быстренько уедет послом за границу.
08.11.2025 22:27 Ответить
Знайшли васю цапа відбувайла (кудрицького) а мільярди то вже тютю, обкурене зелене чмо буде і далі винуватити захід що він не надав достатньо грошвей, в страждає простий люд.
08.11.2025 22:29 Ответить
Зепрезидент у боротьбі за народне щастя просто втрачає самовладання, коли йому доповідають
про неподобства, що творяться у його державі. Зараз Кудрицький. Раніше - Порошенко, що
збирав гроші з людей ніби для допомоги ЗСУ, а насправді - виводив в офшори. Як можна таке витримати 6+ років поспіль, а потім ще й другий термін.
08.11.2025 22:33 Ответить
Він звичайний торгаш, сумніваюся, що усе було на ньому замкнуто. Головні винуватці в ОПі і це вже настільки очевидно, що аж соромно
08.11.2025 22:44 Ответить
 
 