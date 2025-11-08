Кудрицкий: Очевидно, что была команда быстро и немедленно вручить мне подозрение
Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий убежден, что дело против него полностью абсурдно и сфабриковано. По его словам, было указание быстро вручить ему подозрение.
Об этом он рассказал в эфире "Эспресо", сообщает Цензор.НЕТ.
Об обыске и сути дела
"Наша правоохранительная система проявилась еще 21 октября, когда совсем по другому делу они провели обыск в моей машине и доме. Хотя там я не имею статуса подозреваемого, а только свидетеля, а также события того уголовного дела происходили уже после моего увольнения. До обыска у меня просто искусно похитили из рук разблокированный телефон, который потом каким-то чудом оказался у сотрудников ГБР. Уже через неделю, когда мы с женой и детьми были в Трускавце, сотрудники ГБР арестовали меня по другому делу. Суть этого дела заключается в том, что в 2018 году "Укрэнерго" по результатам тендера на Prozorro подписало два контракта на реконструкцию ограждения подстанций. Эти два контракта подписал я, ведь по должностным обязанностям и доверенности я должен был это делать. На этом мое отношение к этим событиям и транзакции заканчивается. Подрядчик не смог в полном объеме выполнить свои обязательства и "Укрэнерго" взыскало с банка гарантию. По версии ГБР, поскольку "Укрэнерго" не имеет дополнительных убытков, а банк понес убытки, они начали очень волноваться именно дополнительными расходами банка", - рассказал Кудрицкий.
Было указание быстро вручить подозрение
По словам экс-главы "Укрэнерго", дело против него полностью абсурдно и сфабриковано, и готовилось на скорую руку.
Он убежден, что было указание быстро вручить ему подозрение.
"То, как оно сделано, говорит о том, что была какая-то команда очень быстро и немедленно вручить мне подозрение. Очевидно, у них было мало времени подготовиться", - добавил Кудрицкий.
Дело Кудрицкого
- Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
- По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.
- 28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".
- Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.
- 29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.
- 30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий "должен был обеспечить безопасность энергетики, но не сделал этого".
1. Трампу муляє рейтинг Боневтіка у США вищий ніж його майже удвічі?
2. Респи просто взялися вичищати зеленоригівські болота України , а значить й допогти їй зробити якщо не перемогу то СТОП -замороження для очищення влади .
До другого пункту додам добрі новини з Казахстану-( не без доброго втручання США ) - дивіться аналіз на відео в перші хвилини , потім вже щодо першого мого питання надалі у відео .
не зважайте на автора блогу - дуже цінна розмова сама по суті коментрів.
Не Деркачевських Галущенка та Котіна ж йому за саботаж та розкрадання грошей арештовувати!!!
Взяли якраз того, хто заважав Галущенку красти більше. Все логічно.
Вопрос, где деньги, Зин?
Чтобы не выйти на себя под рукой оказался стрелочник Кудрицкий.
Схема не нова и хорошо откатана.
А если кого и не получится отмазать, то тот быстренько уедет послом за границу.
про неподобства, що творяться у його державі. Зараз Кудрицький. Раніше - Порошенко, що
збирав гроші з людей ніби для допомоги ЗСУ, а насправді - виводив в офшори. Як можна таке витримати 6+ років поспіль, а потім ще й другий термін.