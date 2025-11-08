Кудрицкий: Очевидно, что была команда быстро и немедленно вручить мне подозрение

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий убежден, что дело против него полностью абсурдно и сфабриковано. По его словам, было указание быстро вручить ему подозрение.

Об этом он рассказал в эфире "Эспресо", сообщает Цензор.НЕТ.

Об обыске и сути дела

"Наша правоохранительная система проявилась еще 21 октября, когда совсем по другому делу они провели обыск в моей машине и доме. Хотя там я не имею статуса подозреваемого, а только свидетеля, а также события того уголовного дела происходили уже после моего увольнения. До обыска у меня просто искусно похитили из рук разблокированный телефон, который потом каким-то чудом оказался у сотрудников ГБР. Уже через неделю, когда мы с женой и детьми были в Трускавце, сотрудники ГБР арестовали меня по другому делу. Суть этого дела заключается в том, что в 2018 году "Укрэнерго" по результатам тендера на Prozorro подписало два контракта на реконструкцию ограждения подстанций. Эти два контракта подписал я, ведь по должностным обязанностям и доверенности я должен был это делать. На этом мое отношение к этим событиям и транзакции заканчивается. Подрядчик не смог в полном объеме выполнить свои обязательства и "Укрэнерго" взыскало с банка гарантию. По версии ГБР, поскольку "Укрэнерго" не имеет дополнительных убытков, а банк понес убытки, они начали очень волноваться именно дополнительными расходами банка", - рассказал Кудрицкий.

Было указание быстро вручить подозрение

По словам экс-главы "Укрэнерго", дело против него полностью абсурдно и сфабриковано, и готовилось на скорую руку.

Он убежден, что было указание быстро вручить ему подозрение.

"То, как оно сделано, говорит о том, что была какая-то команда очень быстро и немедленно вручить мне подозрение. Очевидно, у них было мало времени подготовиться", - добавил Кудрицкий.

Дело Кудрицкого

Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.

28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".

Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.

29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.

30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.

Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий "должен был обеспечить безопасность энергетики, но не сделал этого".

