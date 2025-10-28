РУС
ГБР подтверждает задержание Кудрицкого: его и Гринкевича подозревают в завладении средствами "Укрэнерго". ФОТО

Работники ГБР сообщили о подозрении львовскому бизнесмену и задержали бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, организовал схему львовский бизнесмен, которого ГБР уже ранее разоблачила на закупке некачественной одежды для нужд ВСУ на более 1 млрд гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР задержало Кудрицкого, ему готовят подозрение, - источники

Что установило следствие?

По данным следствия, в 2018 году во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем чиновник госпредприятия вступил в сговор с представителями частной компании. В то время он занимал должность заместителя директора по инвестициям ГП "НЭК "Укрэнерго".

"По результатам закупок между сторонами было заключено два договора на общую сумму более 68 млн грн. После этого государственное предприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн грн авансовых платежей, которые злоумышленники присвоили без намерения выполнять взятые на себя обязательства", - говорится в сообщении.

Следствие также установило факты подделки документов, которые подавались для государственной регистрации юридического лица, которое использовалось в преступной схеме. В дальнейшем фигуранты осуществили финансовые операции с полученными средствами, пытаясь придать им вид законных.

Также читайте: Кудрицкий рассказал детали обысков у него: "Абсурдная ситуация, которая имеет политический подтекст"

Подозрение Львовскому бизнесмену Гринкевичу

По данным ГБР, Львовскому бизнесмену сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 (в организации мошенничества, подделки документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем УК Украины. Бывший председатель правления задержан по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подозрение Кудрицкому

Следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании экс-чиновнику "Укрэнерго" меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, по материалам ГБР судят львовского бизнесмена по делу закупки некачественной одежды для нужд ВСУ на более чем 1 млрд гривен.

Обыски у Кудрицкого

Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По данным собеседников издания "Экономическая правда", следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.

Читайте также: ГБР провело обыски у бывшего главы "Укрэнерго" Кудрицкого. Что известно?

+4
у 2018 році...бо все що після то святе...в країні де є справи Червінського та Магомедрасулова вірити татарівському ДБР себе не поважати
показать весь комментарий
28.10.2025 11:47 Ответить
+4
Як там поживає пан Чернишов, сумлінно ходить на допити?
"У нас були випадки, коли посадовці, перебуваючи на стадії судового розгляду або на етапі досудового розслідування, до яких не застосовували електронних браслетів, опинилися за кордоном. Я сподіваюся, що в даному випадку такого не буде", - сказав керівник антикорупційного бюро.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:50 Ответить
+2
Короче, була команда мочити Кудрицького.
Чому?
Бо про улюбленого ОП Галущенка ***** *******.
Бо прямим текстом каже, хто винен у тому, що енергосистема у дупі.
показать весь комментарий
28.10.2025 12:05 Ответить
Не порядок, треба було поділитися
показать весь комментарий
28.10.2025 11:46 Ответить
у 2018 році...бо все що після то святе...в країні де є справи Червінського та Магомедрасулова вірити татарівському ДБР себе не поважати
показать весь комментарий
28.10.2025 11:47 Ответить
Як там поживає пан Чернишов, сумлінно ходить на допити?
"У нас були випадки, коли посадовці, перебуваючи на стадії судового розгляду або на етапі досудового розслідування, до яких не застосовували електронних браслетів, опинилися за кордоном. Я сподіваюся, що в даному випадку такого не буде", - сказав керівник антикорупційного бюро.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:50 Ответить
Може шось і віддадуть - в нас чим більше вкрав заставу виплатив і всі залишаються при своїх інтересах
показать весь комментарий
28.10.2025 11:59 Ответить
З 2019 року, прибутки власників енергоструктур в Україні з енергетичної галузі разом з Укренерго, були чималенькі!!! Але власники не готували систему до функціонування в Особливий період, як і не готував зеленський, разом з назначеними ним зелупнями, Україну!!!
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу та Укренерго, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!
От і наслідки, з регулярної оплати за електроенергію від користувачів!!??
показать весь комментарий
28.10.2025 12:01 Ответить
Короче, була команда мочити Кудрицького.
Чому?
Бо про улюбленого ОП Галущенка ***** *******.
Бо прямим текстом каже, хто винен у тому, що енергосистема у дупі.
показать весь комментарий
28.10.2025 12:05 Ответить
А "космонавти" там нахріна?
показать весь комментарий
28.10.2025 12:07 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2025 12:07 Ответить
К стенке обоих, незамедлительно...
показать весь комментарий
28.10.2025 12:13 Ответить
А коли осудять рудого Кобеля? Чи він вже в США ховає вкрадені гроши у маміному матраці.
показать весь комментарий
28.10.2025 12:16 Ответить
Міндіч:- "Нищеброды! Мелко плавают!"
показать весь комментарий
28.10.2025 12:31 Ответить
Тільки вчора вийшло інтерв'ю з В. Кудрицьким "Влада шукає "ВИННИХ" за світло. ХТО заробив на "захисті"? Сценарії "БЛЕКАУТУ" зимою | Є ПИТАННЯ" https://www.youtube.com/watch?v=DSG0LT5tPaU
показать весь комментарий
28.10.2025 13:09 Ответить
 
 