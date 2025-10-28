ГБР подтверждает задержание Кудрицкого: его и Гринкевича подозревают в завладении средствами "Укрэнерго". ФОТО

Работники ГБР сообщили о подозрении львовскому бизнесмену и задержали бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, организовал схему львовский бизнесмен, которого ГБР уже ранее разоблачила на закупке некачественной одежды для нужд ВСУ на более 1 млрд гривен.









Что установило следствие?

По данным следствия, в 2018 году во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем чиновник госпредприятия вступил в сговор с представителями частной компании. В то время он занимал должность заместителя директора по инвестициям ГП "НЭК "Укрэнерго".

"По результатам закупок между сторонами было заключено два договора на общую сумму более 68 млн грн. После этого государственное предприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн грн авансовых платежей, которые злоумышленники присвоили без намерения выполнять взятые на себя обязательства", - говорится в сообщении.

Следствие также установило факты подделки документов, которые подавались для государственной регистрации юридического лица, которое использовалось в преступной схеме. В дальнейшем фигуранты осуществили финансовые операции с полученными средствами, пытаясь придать им вид законных.

Подозрение Львовскому бизнесмену Гринкевичу

По данным ГБР, Львовскому бизнесмену сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 (в организации мошенничества, подделки документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем УК Украины. Бывший председатель правления задержан по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подозрение Кудрицкому

Следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании экс-чиновнику "Укрэнерго" меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, по материалам ГБР судят львовского бизнесмена по делу закупки некачественной одежды для нужд ВСУ на более чем 1 млрд гривен.

Обыски у Кудрицкого

Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По данным собеседников издания "Экономическая правда", следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.

