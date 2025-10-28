ДБР підтверджує затримання Кудрицького: його та Гринкевича підозрюють у заволодінні коштами "Укренерго". ВІДЕО+ФОТО
Працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену та затримало колишнього голову правління "Укренерго" Володимир Кудрицького за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, організував схему львівський бізнесмен, якого ДБР вже раніше викрила на закупівлі неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 млрд гривень.
Що встановило слідство?
За даними слідства, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго".
"За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання", - йдеться у повідомленні.
Слідство також встановило факти підроблення документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі. Надалі фігуранти здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних.
Підозра Львівському бізнесмену Гринкевичу
За даними ДБР, Львівському бізнесмену повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 (в організації шахрайства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом КК України. Колишнього голову правління затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.
Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Підозра Кудрицькому
Слідчі ДБР готують клопотання до суду про обрання експосадовцю "Укренерго" запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Нагадаємо, за матеріалами ДБР судять львівського бізнесмена у справі закупівлі неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 млрд гривень.
Обшуки у Кудрицького
Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.
За даними співрозмовників видання "Економічна правда", слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"У нас були випадки, коли посадовці, перебуваючи на стадії судового розгляду або на етапі досудового розслідування, до яких не застосовували електронних браслетів, опинилися за кордоном. Я сподіваюся, що в даному випадку такого не буде", - сказав керівник антикорупційного бюро.
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу та Укренерго, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!
От і наслідки, з регулярної оплати за електроенергію від користувачів!!??
Чому?
Бо про улюбленого ОП Галущенка ***** *******.
Бо прямим текстом каже, хто винен у тому, що енергосистема у дупі.