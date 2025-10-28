УКР
ДБР затримало Кудрицького, йому готують підозру, - джерела

Кудрицького затримали

Працівники ДБР затримали на Львівщині колишнього голову "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах. 

За їхніми даними, йому наразі готують підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні коштів.

У чому Кудрицького підозрюють?

Слідство підозрює, що Кудрицький і бізнесмен Гринкевич могли привласнити гроші держкомпанії ще у 2018 році.

Раніше ДБР провели у нього обшуки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кудрицький розповів деталі обшуків у нього: "Абсурдна ситуація, яка має політичний підтекст"

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Обшуки у Кудрицького

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними співрозмовників видання "Економічна правда", слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.

Читайте також: ДБР провело обшуки у колишнього голови "Укренерго" Кудрицького. Що відомо?

2018 ))) .. вангую під Порошенка копають ))

а ох нинішні посадовці прямо святі люди )))
28.10.2025 11:19 Відповісти
ДБР перетворилось сторожових псів ОП ,а до Галущенка немає питань ?
28.10.2025 11:27 Відповісти
Зелень від себе " громовідводи " генерує , думає допоможе

їм вже нічого не допоможе
28.10.2025 11:27 Відповісти
Слідство підозрює, що Кудрицький і бізнесмен Гринкевич могли привласнити гроші держкомпанії ще у 2018 році.
28.10.2025 11:26 Відповісти
Чому перетворилось? Керівника ДБР ОП і призначало. Там же ж не було конкурсу.
28.10.2025 11:31 Відповісти
А до наєма? Там десь поділося 9 мільярдів, виділених на захист об'єктів енергетичної системи. А до шурми немає, який з бюджету України допоміг заплатити своєму братану мільйони гривень за добуду "зелену" електроенергію для ворога на окурованих територіях?
28.10.2025 11:34 Відповісти
Новий рівень боротьби з корупцією серед Порошенко?
28.10.2025 11:29 Відповісти
всіх, до одного холуїв хто плазував перед зеленими дегенератами мародерами на палю!!!
і що б будь хто, міг підійти і харканути в харю!!!
28.10.2025 11:30 Відповісти
Всі недорогеньки і зараз плазують Їх стало , ще більше, зелені гниди , корумпували , майжє всіх , "оглохли " і "осліпли ", перевзулись в повітрі ЛСДшники і всі Гудименки, Білецькі , …… ……
28.10.2025 11:52 Відповісти
Боневтік і його команда мародерів, постійно вішають локшину на вуха наріду 73% про минувщину. Чому немає світла сьогодні? Чому немає захисту енергооб'єктів сьогодні???
Шановні пегнсіонери, які дожили віку, будували майбутнє України сьогодні теплять наругу, знущання і ранівше витримки організм йдуть на той світ. Вони бояться навіть взяти слухавку, коли невідомий телефон, бо на іншому кінці як правило може бути шахрай, який миттєво спише ті невеликі суми гривні з карток...А якщо це телефонує син чи доня з іншого телефону? Доживають свого віку перелякані шахраями і ракетами та шахедами ворога. "Зелена країна мрій - рай для шахраїв".
28.10.2025 11:31 Відповісти
Зейло пропагандою на г+г , дурив, дурить і як ойго кумир -вчитель путлер ,,збираеться царювати вічно Вони з бандою 5-6 менеджерів , ще підступніші , цинічніші Мародерять мільярдами , плюють на зауваження всіх партнерів , нахабно виставляючи злочинця -ворюгу , кума Зейла Чернишова на конференцію :"дайте нам мільярди на розкрадання"
28.10.2025 12:00 Відповісти
По морді видно, що молодий реформатор )
28.10.2025 11:38 Відповісти
Ну не можуть мої мізги зрозуміти--справи відкривають через 5-10 років подій,які НІБИТО колись були. А сьогодні крадуть всі посадовці міліардами,зраджують,злочинна бездіяльність і ні яких судів,чи посадок? Це шо--банда править країною.?????
28.10.2025 11:58 Відповісти
 
 