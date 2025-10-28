ДБР затримало Кудрицького, йому готують підозру, - джерела

Працівники ДБР затримали на Львівщині колишнього голову "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.

За їхніми даними, йому наразі готують підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні коштів.

У чому Кудрицького підозрюють?

Слідство підозрює, що Кудрицький і бізнесмен Гринкевич могли привласнити гроші держкомпанії ще у 2018 році.

Раніше ДБР провели у нього обшуки.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Обшуки у Кудрицького

Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За даними співрозмовників видання "Економічна правда", слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.

