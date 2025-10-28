ДБР затримало Кудрицького, йому готують підозру, - джерела
Працівники ДБР затримали на Львівщині колишнього голову "Укренерго" Володимира Кудрицького.
Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.
За їхніми даними, йому наразі готують підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні коштів.
У чому Кудрицького підозрюють?
Слідство підозрює, що Кудрицький і бізнесмен Гринкевич могли привласнити гроші держкомпанії ще у 2018 році.
Раніше ДБР провели у нього обшуки.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Обшуки у Кудрицького
Нагадаємо, що вранці 21 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.
За даними співрозмовників видання "Економічна правда", слідство перевіряє можливе завищення обсягів рубок лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання ліній електропередач.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а ох нинішні посадовці прямо святі люди )))
їм вже нічого не допоможе
і що б будь хто, міг підійти і харканути в харю!!!
Шановні пегнсіонери, які дожили віку, будували майбутнє України сьогодні теплять наругу, знущання і ранівше витримки організм йдуть на той світ. Вони бояться навіть взяти слухавку, коли невідомий телефон, бо на іншому кінці як правило може бути шахрай, який миттєво спише ті невеликі суми гривні з карток...А якщо це телефонує син чи доня з іншого телефону? Доживають свого віку перелякані шахраями і ракетами та шахедами ворога. "Зелена країна мрій - рай для шахраїв".