ГБР задержало Кудрицкого, ему готовят подозрение, - источники

Работники ГБР задержали на Львовщине бывшего главу "Укренерго" Владимира Кудрицкого.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.

По их данным, ему сейчас готовят подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств.

В чем Кудрицкого подозревают?

Следствие подозревает, что Кудрицкий и бизнесмен Гринкевич могли присвоить деньги госкомпании еще в 2018 году.

Ранее ГБР провели у него обыски.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Обыски у Кудрицкого

Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укренерго" Владимира Кудрицкого.

По данным собеседников издания "Экономическая правда", следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.

