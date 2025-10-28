РУС
ГБР задержало Кудрицкого, ему готовят подозрение, - источники

Работники ГБР задержали на Львовщине бывшего главу "Укренерго" Владимира Кудрицкого.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.

По их данным, ему сейчас готовят подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств.

В чем Кудрицкого подозревают?

Следствие подозревает, что Кудрицкий и бизнесмен Гринкевич могли присвоить деньги госкомпании еще в 2018 году.

Ранее ГБР провели у него обыски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кудрицкий рассказал детали обысков у него: "Абсурдная ситуация, которая имеет политический подтекст"

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укренерго" Владимира Кудрицкого.

По данным собеседников издания "Экономическая правда", следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.

Читайте также: ГБР провело обыски у бывшего главы "Укренерго" Кудрицкого. Что известно?

ГБР (3260) Кудрицкий Владимир (77) Львовская область (3062)
2018 ))) .. вангую під Порошенка копають ))

а ох нинішні посадовці прямо святі люди )))
28.10.2025 11:19 Ответить
Слідство підозрює, що Кудрицький і бізнесмен Гринкевич могли привласнити гроші держкомпанії ще у 2018 році.
28.10.2025 11:26 Ответить
Зелень від себе " громовідводи " генерує , думає допоможе

їм вже нічого не допоможе
28.10.2025 11:27 Ответить
ДБР перетворилось сторожових псів ОП ,а до Галущенка немає питань ?
28.10.2025 11:27 Ответить
Чому перетворилось? Керівника ДБР ОП і призначало. Там же ж не було конкурсу.
28.10.2025 11:31 Ответить
А до наєма? Там десь поділося 9 мільярдів, виділених на захист об'єктів енергетичної системи. А до шурми немає, який з бюджету України допоміг заплатити своєму братану мільйони гривень за добуду "зелену" електроенергію для ворога на окурованих територіях?
28.10.2025 11:34 Ответить
Новий рівень боротьби з корупцією серед Порошенко?
28.10.2025 11:29 Ответить
всіх, до одного холуїв хто плазував перед зеленими дегенератами мародерами на палю!!!
і що б будь хто, міг підійти і харканути в харю!!!
28.10.2025 11:30 Ответить
Боневтік і його команда мародерів, постійно вішають локшину на вуха наріду 73% про минувщину. Чому немає світла сьогодні? Чому немає захисту енергооб'єктів сьогодні???
Шановні пегнсіонери, які дожили віку, будували майбутнє України сьогодні теплять наругу, знущання і ранівше витримки організм йдуть на той світ. Вони бояться навіть взяти слухавку, коли невідомий телефон, бо на іншому кінці як правило може бути шахрай, який миттєво спише ті невеликі суми гривні з карток...А якщо це телефонує син чи доня з іншого телефону? Доживають свого віку перелякані шахраями і ракетами та шахедами ворога. "Зелена країна мрій - рай для шахраїв".
28.10.2025 11:31 Ответить
По морді видно, що молодий реформатор )
28.10.2025 11:38 Ответить
 
 