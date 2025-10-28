ГБР задержало Кудрицкого, ему готовят подозрение, - источники
Работники ГБР задержали на Львовщине бывшего главу "Укренерго" Владимира Кудрицкого.
Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.
По их данным, ему сейчас готовят подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств.
В чем Кудрицкого подозревают?
Следствие подозревает, что Кудрицкий и бизнесмен Гринкевич могли присвоить деньги госкомпании еще в 2018 году.
Ранее ГБР провели у него обыски.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Обыски у Кудрицкого
Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укренерго" Владимира Кудрицкого.
По данным собеседников издания "Экономическая правда", следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.
а ох нинішні посадовці прямо святі люди )))
їм вже нічого не допоможе
і що б будь хто, міг підійти і харканути в харю!!!
Шановні пегнсіонери, які дожили віку, будували майбутнє України сьогодні теплять наругу, знущання і ранівше витримки організм йдуть на той світ. Вони бояться навіть взяти слухавку, коли невідомий телефон, бо на іншому кінці як правило може бути шахрай, який миттєво спише ті невеликі суми гривні з карток...А якщо це телефонує син чи доня з іншого телефону? Доживають свого віку перелякані шахраями і ракетами та шахедами ворога. "Зелена країна мрій - рай для шахраїв".