"Этот фарс с подозрением ГБР и судами считаю политической расправой. Так бывает с людьми, которые позволяют себе критиковать власть", - Кудрицкий
Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, который накануне вышел из СИЗО под залог, считает дело против себя "очень плохо спланированной и криво выполненной политической расправой".
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
О подозрении ГБР и коррумпированных судах
Кудрицкий сообщил, что залог за него внесли "многочисленные друзья и партнеры", ведь семья, по его словам, не располагала такой суммой денег.
Он также отметил, что уже вернулся к работе над строительством новых электростанций для украинской энергосистемы.
"Весь этот фарс с подозрением ГБР, содержанием в изоляторе и судилищем в Печерском суде я считаю очень плохо спланированной и криво выполненной политической расправой. Поскольку фактически меня судят за то, что менеджмент "Укрэнерго" защитил интересы государственной компании и вернул ей авансы и штрафные санкции за невыполнение подрядчиком своих обязательств в 2018 году", - написал экс-глава "Укрэнерго".
По его словам, основная цель дела против него – "показать, что бывает с людьми, которые позволяют себе критиковать власть".
"Поэтому главное, что я хотел бы сказать сегодня – никакие сфабрикованные уголовные дела, никакие аресты, коррумпированные суды и правоохранительная система не заставят меня перестать говорить то, что я считаю нужным. И я не собираюсь на это спрашивать разрешения ни у какой власти, которая вообще-то должна защищать права гражданина, а не посягать на них..." - добавил Кудрицкий.
Дело Кудрицкого
- Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
- По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.
- 28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".
- Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.
- 29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.
- 30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тому що тут добавити. Знищили країну і уже майже добили етнос якому 1500 років
в цьому винен особисто зеленський, а не виборці, які довірилися пропагандистам
Дивують мене ці попередники. Спочатку вкрадуть, а потім, коли їх за одне місце взяли, кричать, що це з політичних мотивів. Краси не потрібно було і не було б політики.
Джерело: https://censor.net/ua/n3582704
Навіть не сумніваюся, що адвокат ще одного святого каже правду😁
Це схоже на принцип доміно - ланцюгову реакцію, коли одна подія викликає послідовність аналогічних подій, що нагадує падіння виставлених в ряд кісточок доміно.
Шокуюча несправедливість зі сторони держави стосовно одного громадянина у майбутньому буде поставлена на «repeat».
На судах у Порошенка присутні депутати, впливові люди, представники інших країн, небайдужі громадяни. Його захищають висококласні адвокати. Процес максимально висвітлюється тими ж небайдужими людьми.
Навколо Романа Червінського утворилася така вмотивована спільнота активістів, підтримці якої можна лише позаздрити. Плюс заступництво впливових осіб, депутатів тощо.
Справа Кудрицького набула шаленого розголосу - депутати верховної ради пропонують взяти його на поруки, блогери пишуть статті-викриття, суспільство лихоманить.
Ці люди ніяк не повʼязані між собою, просто їхні справи відразу спадають на думку за хештегом «владний беспрєдєл».
Ті співгромадяни, які досі зловтішаються «превентивним санкціям» проти Порошенка,
які вважають Червінського мутним типом, які впевнені, що бариги щось не поділили у справі Кудрицького, як ви бачите своє власне життя у такій країні? У країні правового беспрєдєлу, узурпації влади і скотської вседозволеності зелених?
Вас це не торкнеться? - Ще й як торкнеться. Просто ваші проблеми нікого не колихатимуть. Достоту, як вам зараз ***** на ту дичину, яку коїть найвеличніший беспрєдєльщик.