"Этот фарс с подозрением ГБР и судами считаю политической расправой. Так бывает с людьми, которые позволяют себе критиковать власть", - Кудрицкий

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, который накануне вышел из СИЗО под залог, считает дело против себя "очень плохо спланированной и криво выполненной политической расправой".

О подозрении ГБР и коррумпированных судах

Кудрицкий сообщил, что залог за него внесли "многочисленные друзья и партнеры", ведь семья, по его словам, не располагала такой суммой денег.

Он также отметил, что уже вернулся к работе над строительством новых электростанций для украинской энергосистемы.

"Весь этот фарс с подозрением ГБР, содержанием в изоляторе и судилищем в Печерском суде я считаю очень плохо спланированной и криво выполненной политической расправой. Поскольку фактически меня судят за то, что менеджмент "Укрэнерго" защитил интересы государственной компании и вернул ей авансы и штрафные санкции за невыполнение подрядчиком своих обязательств в 2018 году", - написал экс-глава "Укрэнерго".

По его словам, основная цель дела против него – "показать, что бывает с людьми, которые позволяют себе критиковать власть".

"Поэтому главное, что я хотел бы сказать сегодня – никакие сфабрикованные уголовные дела, никакие аресты, коррумпированные суды и правоохранительная система не заставят меня перестать говорить то, что я считаю нужным. И я не собираюсь на это спрашивать разрешения ни у какой власти, которая вообще-то должна защищать права гражданина, а не посягать на них..." - добавил Кудрицкий.

Дело Кудрицкого

Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.

28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".

Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.

29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.

30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.

