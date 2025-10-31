РУС
Дело Кудрицкого
737 26

"Этот фарс с подозрением ГБР и судами считаю политической расправой. Так бывает с людьми, которые позволяют себе критиковать власть", - Кудрицкий

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, который накануне вышел из СИЗО под залог, считает дело против себя "очень плохо спланированной и криво выполненной политической расправой".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

О подозрении ГБР и коррумпированных судах

Кудрицкий сообщил, что залог за него внесли "многочисленные друзья и партнеры", ведь семья, по его словам, не располагала такой суммой денег.

Он также отметил, что уже вернулся к работе над строительством новых электростанций для украинской энергосистемы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Преследование Кудрицкого может быть частью тактики Зеленского найти козла отпущения, - Politico

"Весь этот фарс с подозрением ГБР, содержанием в изоляторе и судилищем в Печерском суде я считаю очень плохо спланированной и криво выполненной политической расправой. Поскольку фактически меня судят за то, что менеджмент "Укрэнерго" защитил интересы государственной компании и вернул ей авансы и штрафные санкции за невыполнение подрядчиком своих обязательств в 2018 году", - написал экс-глава "Укрэнерго".

По его словам, основная цель дела против него – "показать, что бывает с людьми, которые позволяют себе критиковать власть".

"Поэтому главное, что я хотел бы сказать сегодня – никакие сфабрикованные уголовные дела, никакие аресты, коррумпированные суды и правоохранительная система не заставят меня перестать говорить то, что я считаю нужным. И я не собираюсь на это спрашивать разрешения ни у какой власти, которая вообще-то должна защищать права гражданина, а не посягать на них..." - добавил Кудрицкий.

Читайте также: Дело против Кудрицкого напрямую координирует по крайней мере часть ОП, - Железняк

Дело Кудрицкого

  • Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
  • По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.
  • 28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".
  • Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.
  • 29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.
  • 30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.

Укрэнерго (695) Кудрицкий Владимир (91)
+8
Всім нормальним було ясно в 2019, ВСІМ НЕ НОРМАЛЬНИМ не буде ясно навіть коли будуть при них розстрілювати їх сімю - вони скажуть що винний Порошенко це не смішки - читав такого уже тонни що Порошенко начав війну в 2014 і винен у всіх смертях

тому що тут добавити. Знищили країну і уже майже добили етнос якому 1500 років
31.10.2025 22:58 Ответить
+4
Так нема ніякої крадіжки. У тому то і прикол.
31.10.2025 23:12 Ответить
+4
https://t.me/sam_svit/9421 Світлана Самарська:
Це схоже на принцип доміно - ланцюгову реакцію, коли одна подія викликає послідовність аналогічних подій, що нагадує падіння виставлених в ряд кісточок доміно.
Шокуюча несправедливість зі сторони держави стосовно одного громадянина у майбутньому буде поставлена на «repeat».
На судах у Порошенка присутні депутати, впливові люди, представники інших країн, небайдужі громадяни. Його захищають висококласні адвокати. Процес максимально висвітлюється тими ж небайдужими людьми.
Навколо Романа Червінського утворилася така вмотивована спільнота активістів, підтримці якої можна лише позаздрити. Плюс заступництво впливових осіб, депутатів тощо.
Справа Кудрицького набула шаленого розголосу - депутати верховної ради пропонують взяти його на поруки, блогери пишуть статті-викриття, суспільство лихоманить.
Ці люди ніяк не повʼязані між собою, просто їхні справи відразу спадають на думку за хештегом «владний беспрєдєл».
Ті співгромадяни, які досі зловтішаються «превентивним санкціям» проти Порошенка,
які вважають Червінського мутним типом, які впевнені, що бариги щось не поділили у справі Кудрицького, як ви бачите своє власне життя у такій країні? У країні правового беспрєдєлу, узурпації влади і скотської вседозволеності зелених?
Вас це не торкнеться? - Ще й як торкнеться. Просто ваші проблеми нікого не колихатимуть. Достоту, як вам зараз ***** на ту дичину, яку коїть найвеличніший беспрєдєльщик.
31.10.2025 23:21 Ответить
Всім нормальним було ясно в 2019, ВСІМ НЕ НОРМАЛЬНИМ не буде ясно навіть коли будуть при них розстрілювати їх сімю - вони скажуть що винний Порошенко це не смішки - читав такого уже тонни що Порошенко начав війну в 2014 і винен у всіх смертях

тому що тут добавити. Знищили країну і уже майже добили етнос якому 1500 років
31.10.2025 22:58 Ответить
>Знищили країну і уже майже добили етнос якому 1500 років

в цьому винен особисто зеленський, а не виборці, які довірилися пропагандистам
31.10.2025 23:09 Ответить
так тоді можна виправдати і рашистів і нацисті німеччини 40х і тд. в ЛЮДЕЙ Є МОЗК - пропаганда якщо діє то проблема конкретної людини
31.10.2025 23:11 Ответить
Так не виборці випускали і випускають жінок, дітей та молодь. Це робить особисто зе.
31.10.2025 23:13 Ответить
Разумков+стефанчуки та зеленський, з 2019 року, наробили разом з помічниками ригоАНАЛІВ, порушень Законів України та Конституції, що призвело до СМЕРТЕЙ УКРАЇНЦІВ, а тепер ліплять горбатого!!
31.10.2025 23:31 Ответить
Не владу , а режим Зейло Ностри ‼️Протермінованого препіздента з бандою Ригів -Реваншистів на повідку ФСБ Самісіньки " харошие хлопці" агенти террористичноі паРаши ! Зейло сЦарь за 7 р , переплюнув всіх корупціонерів Світу, разом узятих , починаючи с разгробування ковідноі допомоги до ортів партнерів на озброення
31.10.2025 23:58 Ответить
Нічого особистого - просто скінчились ідеї для шоу
31.10.2025 22:58 Ответить
31.10.2025 22:59 Ответить
Ідейно загартована працівниця.
31.10.2025 23:23 Ответить
Йдеться про справу про нібито заволодіння коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. Джерело: https://censor.net/ua/n3582781
Дивують мене ці попередники. Спочатку вкрадуть, а потім, коли їх за одне місце взяли, кричать, що це з політичних мотивів. Краси не потрібно було і не було б політики.
31.10.2025 23:01 Ответить
Так нема ніякої крадіжки. У тому то і прикол.
31.10.2025 23:12 Ответить
Ще один святий... Багато святих в ваших методичках .)
31.10.2025 23:29 Ответить
Гумор 95-ї дотепності!🤣
31.10.2025 23:41 Ответить
"Оскільки компанія-підрядник працювала на умовах банківської гарантії, "Укренерго" отримала від банку компенсацію. Все. Крапка. Чи є тут збитки державі? Ні. Немає. Саме тому 7 років до цих обставин не було в жодного правоохоронного органу країни ніяких запитань. А виникли вони штучно на політичному підґрунті"

Джерело: https://censor.net/ua/n3582704
01.11.2025 00:24 Ответить
Про це https://glavcom.ua/country/incidents/ihor-hrinkevich-pidtverdzhuje-slova-kudritskoho-ozvucheni-v-sudi-advokat-1086033.html заявивадвокат Костянтин Дорошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком. Джерело: https://censor.net/ua/n3582704
Навіть не сумніваюся, що адвокат ще одного святого каже правду😁
01.11.2025 00:40 Ответить
Задники не дивують?🙄
показать весь комментарий
Як раз Кудрицький і не дав обікрасти Укренерго - це вибісило Віслюка.
показать весь комментарий
Віслюк це ти. Справа про розкрадання коштів у 2018 році😁
показать весь комментарий
Твоя дурість була б не так помітна, якби ти не розтуляв свій зелений писок. На каналі ЦПК ця замовна справа подробно описана.
01.11.2025 00:07 Ответить
Хочу побачити вирази писків Віслюка та його неголеної секретутки, коли вони сидітимуть на нарах або під.
31.10.2025 23:02 Ответить
Не будуть. їх прийме будь-яка країна Європи і збереже їм награбоване
31.10.2025 23:08 Ответить
віслюк спокійно собі поїде в рідний ізраїль і буде ржати з тупих гоїв, які його обрали
31.10.2025 23:12 Ответить
https://t.me/sam_svit/9421 Світлана Самарська:
Це схоже на принцип доміно - ланцюгову реакцію, коли одна подія викликає послідовність аналогічних подій, що нагадує падіння виставлених в ряд кісточок доміно.
Шокуюча несправедливість зі сторони держави стосовно одного громадянина у майбутньому буде поставлена на «repeat».
На судах у Порошенка присутні депутати, впливові люди, представники інших країн, небайдужі громадяни. Його захищають висококласні адвокати. Процес максимально висвітлюється тими ж небайдужими людьми.
Навколо Романа Червінського утворилася така вмотивована спільнота активістів, підтримці якої можна лише позаздрити. Плюс заступництво впливових осіб, депутатів тощо.
Справа Кудрицького набула шаленого розголосу - депутати верховної ради пропонують взяти його на поруки, блогери пишуть статті-викриття, суспільство лихоманить.
Ці люди ніяк не повʼязані між собою, просто їхні справи відразу спадають на думку за хештегом «владний беспрєдєл».
Ті співгромадяни, які досі зловтішаються «превентивним санкціям» проти Порошенка,
які вважають Червінського мутним типом, які впевнені, що бариги щось не поділили у справі Кудрицького, як ви бачите своє власне життя у такій країні? У країні правового беспрєдєлу, узурпації влади і скотської вседозволеності зелених?
Вас це не торкнеться? - Ще й як торкнеться. Просто ваші проблеми нікого не колихатимуть. Достоту, як вам зараз ***** на ту дичину, яку коїть найвеличніший беспрєдєльщик.
31.10.2025 23:21 Ответить
Диктатура шапіто. Мудрий нарід вперше в історії незалежної України наобирав собі замість державного керівника чувака, який формувався як особистість по московським ВІП саунам, по ВІП корпоративам десь на Рубльовкє в Мацквє, де він давав закриті концерти і не дарма він декілька років поспіль був ведучим новорічних "галубих аганьков" на кАналє "расія". зелідОр ментально формувався, як обслуга москальського правлячого класу, як скоморох, який плазує перед владою, звісно не українською, а московською. А Україна для клоуна це та сама УССР, та сама малоросія, яку він відтворював зі сцени 95 кварталу. Які там закони чи дотримання Конституції? Які там права - людини чи свобода слова? І все що воно робить це калька з дій путіна. Кремлівський квартальний скоморох у 2019 прийшов до влади лише для того, щоб або повернути Україну під вплив Мацкви політичним шляхом (підписання формули путіга-штайнмаєра 01.10.2019 щоб провести вибори в ОРДЛО на умовах Мацкви. Що не вдалося зробити бо в Києві почалися масові протести під ОП), а якщо якщо це не вдасця, то допомогти москалям та зробити так, щоб Україна капітулювала у військовому протистоянні з москалями. Що ми і спостерігаємо з лютого 2022.
31.10.2025 23:50 Ответить
Для початку хай розкаже хто заплатив за нього 14 млн застави і з яких мотивів.
01.11.2025 00:16 Ответить
 
 