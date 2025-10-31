Дело против Кудрицкого напрямую координирует по крайней мере часть ОП, - Железняк

В политических кругах считают дело против экс-главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого "заказным".

Об этом заявил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Парламентарий прокомментировал версии о том, кто может быть причастен к делу против Кудрицкого: руководство ОП или экс-министр энергетики Галущенко.

"А какая разница? Это же одно и то же. Ну, разве мы искренне верим в то, что Галущенко мог бы все это самостоятельно организовать: и суд, и ГБР, и быстрое подозрение, и медиа? Ну, нет. Это же очевидно было в рамках прямой координации с, как минимум, частью ОП", - считает Железняк.

По словам нардепа, он не отличает Галущенко и Офис Президента.

"Галущенко – это условная их часть, ответственная за многие сенситивные вопросы. Поэтому – какая разница?!" – подытожил он.

Дело Кудрицкого

Напомним, что утром 21 октября сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) провели обыск у бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По данным СМИ, следствие проверяет возможное завышение объемов рубок леса и стоимости подрядных работ при прокладке линий электропередач.

28 октября ГБР задержало бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".

Речь идет о деле о якобы завладении средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. В нем уже сообщили о подозрении бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО.

29 октября 2025 года Кудрицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 13,7 млн грн.

30 октября за Кудрицкого был внесен залог и он вышел из СИЗО.

Что говорит следствие?

По версии ГБР, Гринкевич организовал схему мошеннического завладения средствами НЭК "Укрэнерго" во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем.

Кудрицкий в то время занимал должность заместителя директора по инвестициям "Укрэнерго" и якобы вступил в сговор с представителями частной компании, которая участвовала в закупках.

"По результатам закупок между сторонами было заключено два договора на общую сумму более 68 млн грн. После этого государственное предприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн грн авансовых платежей, которые злоумышленники присвоили без намерения выполнять взятые на себя обязательства", - отметили там.

